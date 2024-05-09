TW Trend Sniper MT4

5

TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance

L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet indicateur est le résultat d'efforts collaboratifs de traders professionnels et de programmeurs qualifiés, conçus pour offrir un outil puissant et efficace aux traders.


Vous recherchez un outil puissant pour prédire et identifier avec précision les points d’entrée et de sortie sur les marchés financiers ?

Le produit « TW Trend Sniper », utilisant les technologies les plus avancées et les algorithmes d'intelligence artificielle, vous fournit des signaux de trading précis et fiables.


Si vous recherchez un outil professionnel et puissant pour l'analyse technique et la génération de bénéfices sur les marchés financiers, ce produit est le meilleur choix pour vous. En utilisant ce produit, vous pouvez :

Gagnez du temps : en vous appuyant sur des signaux précis, vous n'aurez plus besoin d'analyses complexes et chronophages.

Réduisez les risques commerciaux : en utilisant des niveaux de profits et de pertes sûrs, ainsi qu'une gestion intelligente des risques, vous pouvez éviter de lourdes pertes.

Réalisez des bénéfices durables : grâce à une identification précise des points d’entrée et de sortie, vous pouvez exploiter au maximum les opportunités de marché rentables.

Augmentez la confiance : l’utilisation de cet outil puissant et fiable vous permet de négocier sur le marché avec une plus grande assurance.

Paramètres flexibles : vous pouvez facilement personnaliser les signaux pour différents types d'actifs et périodes de temps. Ce produit est utilisable pour toutes les devises et toutes les périodes de temps à partir de 5 minutes.

Signaux précis et fiables : Ce produit vous fournit des signaux de trading inégalés en combinant intelligemment les stratégies suivantes :

Niveaux dynamiques de Fibonacci et support/résistance : l'utilisation de ces niveaux clés minimise le risque de trading.

Formule exclusive de l'indicateur Trade Wizards : cette formule puissante fournit des signaux précis et fiables.

Techniques de réduction du bruit de l'IA : en éliminant le bruit du marché, elle vous offre des signaux clairs et compréhensibles.


Les caractéristiques distinctives et clés de ce produit comprennent :

Signaux complets et précis :

En combinant intelligemment différentes stratégies telles que l'analyse de l'action des prix (réglementations de l'argent intelligent), l'identification des points d'entrée et de sortie optimaux grâce à l'intelligence artificielle, les niveaux de Fibonacci, les moyennes mobiles et la formule exclusive Trade Wizards, vous recevrez des signaux avec la plus grande précision et fiabilité.


Signaux stables et immuables :

  Les signaux et niveaux pour Take Profit et Stop Loss (SL & TP) ne changent pas après avoir été fournis, garantissant que vous pouvez entrer dans les transactions avec une plus grande confiance.


Détection précise des tendances :

Ce produit utilise des algorithmes avancés pour détecter avec précision les changements de tendance du marché (avec un minimum de bruit) et fournir des alertes en temps opportun.


Alertes rapides et fiables :

Des alertes visuelles et sonores aux points d’entrée vous aident à capitaliser sur chaque opportunité en or.


Objectifs de profit multiples :

En offrant quatre niveaux d’objectifs de profit, ce produit vous permet de protéger progressivement vos profits et de gérer efficacement votre risque de trading.


Niveaux de stop loss sûrs :

Avec différentes méthodes, vous pouvez placer votre niveau Stop Loss dans une position sûre pour éviter des pertes importantes ou pour verrouiller votre position.


Capacité de personnalisation :

La possibilité de désactiver les signaux et d'ajuster divers paramètres vous permet de personnaliser le produit en fonction de votre style de trading.


Grande flexibilité :

Ce produit est compatible avec différentes devises et délais à partir de 5 minutes.


Comment puis-je déterminer le bénéfice réalisé à partir de cet indicateur ?

Vous pouvez analyser les performances passées des signaux à l'aide du testeur Meta Trader et du tableau à côté du graphique, en utilisant les résultats pour prendre de meilleures décisions. Pour mieux comprendre la puissance de ce produit, essayez-le gratuitement dès maintenant !



Recommandations :

  • Utilisez les délais en fonction de votre gestion des risques et du montant de votre capital
  • Utilisez des comptes ecn et ecn_pro ou d'autres comptes à faible spread
  • choisissez la devise souhaitée pour votre capital en fonction de votre familiarité avec le test rétrospectif précédent et de la volatilité de cette devise.



Avant d'acheter, lisez mon   article   et testez-le dans le testeur :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


Avis 8
mansio
184
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

jabautista
3986
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

Produits recommandés
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Super Signal Series Magic Arrows
Harun Celik
4 (1)
Indicateurs
Super signal series magic arrows is an indicator that generates trade arrows. It generates trade arrows with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy signal arrives. In order to exit from the transaction, an opposite signal must be received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signa
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicateurs
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicateurs
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicateurs
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
JediScalper Candlestick Pattern Finder
Rene K Serulle
3 (1)
Indicateurs
This indicator is a must have tool that scans the active chart for candlestick patterns. It labels each bar according the candlestick pattern(s) that it finds enabling you to more easily analyze price action and be more informed about your trading decision. There are 103 common and uncommon possible patterns plus 6 new patterns based on research that the indicator can identify. If a candlestick(s) meets the requirements for multiple patterns, the bar will be labeled with up to 4 patterns names f
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Supply and Demand Indicator
Roman Zhitnik
5 (1)
Indicateurs
This indicator allows to analyze a chart using the rule of supple and demand. You will see zones of sales and purchases and determine the most profitable points to open positions. The indicator is based on the principle of market fractality. Chart zones show places where a strong buyer or seller has made the price reverse and change its direction. The indicator has several types of zones calculation. Color and type of zones displaying are set as desired. The zone width can be displayed in pips.
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicateurs
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
PV Harmonics
Pierce Vallieres
Indicateurs
PV Harmonics - Paints harmonic triangles and patterns on live charts to show current live harmonic patterns. - Paints arrows on charts over the harmonic patterns to signal prime entry and exit points. - Extremely fast and versatile indicator. - Highly accurate. - Non repainting. (Does not repaint entry/exit signals) - Comes with numerous customization settings.
Banana Binary Signal
Nirundorn Promphao
Indicateurs
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Indicateurs
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
True Oversold Overbought
Innovicient Limited
Indicateurs
The True Oversold Overbought indicator provides you with ability to swiftly check whether the asset is oversold or overbought.  Other than complementing your trading with True Oversold Overbought, you can use the indicator as your only trading system. It works with all forex instruments and will save you the headache of estimating when the market is due for a reversal or retracement.  When the "Super Charge" feature is enabled, the areas where the price is in oversold/overbought status are ampl
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicateurs
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicateurs
Présentation de ProEngulfing - Votre Indicateur de Modèle Engulf Professionnel pour MT4 Libérez la puissance de la précision avec ProEngulfing, un indicateur de pointe conçu pour identifier et mettre en avant des modèles engulf qualifiés sur le marché du forex. Développé pour MetaTrader 4, ProEngulfing offre une approche méticuleuse de la reconnaissance des modèles engulf, garantissant que vous ne recevez que les signaux les plus fiables pour vos décisions de trading. Comment fonctionne ProEngu
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Motif PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Motif PINBAR » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les PinBars sur le graphique : - PinBar haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - PinBar baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Motif PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résist
PipsFactoryWeekly
Alfred Kamal
Indicateurs
This indicator depends on High and Low price of Currency in last Week and then i made some secret equations to draw 10 lines. Features: You will know what exactly price you should enter the market . You will know when to be out of market. You will know you what should you do in market: Buy Sell Take profit and there are 3 levels to take your profit Support Resistance Risk to buy Risk to Sell Signal Types and Frame used: You can use this indicator just on H4 frame and you have to download the h
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicateurs
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Paper Fly
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
non-repaint free MT4 technical indicator works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Trade vision buy and sell arrow comes with Push Alerts purple arrow look for selling opportunities white arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (55)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 50 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Smart Volume Box
Suvashish Halder
5 (2)
Indicateurs
Smart Volume Box is designed to give MetaTrader users a powerful, analytical tool for uncovering the hidden dynamics in the market. This precision-built tool, complete with user-friendly settings, integrates essential volume insights and advanced features like Volume Profile, VWAP (Volume Weighted Average Price), and Point of Control (POC) levels. Unlike typical indicators, Smart Volume Box doesn’t provide specific trade signals but instead offers a clearer perspective on market trends, making
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicateurs
System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on the opposite signal or take 20-30 pips, close half of it, and keep the rest until the opposite
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
Official release price is 65$ ,only for the first 10 copies ( only 3 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized MFI est un indicateur auto-adaptatif qui ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du MFI en fonction de votre marché et de votre unité de temps. Contrairement aux seuils fixes classiques (comme 80/20), il utilise des simulations de trades réels sur données historiques pour détecter les zones les plus efficaces, en se basant sur le comportement réel des prix et des volumes. Fonctionnement L’indicateur analyse les chandeliers historiques sur une plage personnalisable e
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
True Direction Oscillator
Muhammad Elbermawi
4.86 (361)
Indicateurs
Ou (TDO) qui est un indice qui mesure le taux de variation des prix en utilisant le principe du « Pure Momentum ». Lorsque le prix d'un titre augmente de 10 à 15, le taux de variation du prix est de 150 %, mais lorsqu'il redescend de 15 à 10, le taux de variation du prix n'est que de 33,3 %. C'est pourquoi les indicateurs d'analyse technique tels que « Taux de variation des prix » (ROC) ou « Momentum » donnent des lectures plus élevées pour les mouvements de prix ascendants que ceux donnés aux m
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Indicateurs
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
Plus de l'auteur
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance   TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques. Caractéristiques mises en avant : Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques Reconnaissance intelligente
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
FREE
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital. Caractéristiques principales : Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos session
TW Session
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT4 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec   TW Volume Signal Pro MT4 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Cadeau Spécial : Ave
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
Filtrer:
mansio
184
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

dr.dadak
103
dr.dadak 2024.10.16 07:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.15 18:57 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Altan Karakaya
3485
Réponse du développeur Altan Karakaya 2024.10.15 19:12
thank you . if you have any question please ask. I am at your service
Wolf2021
135
Wolf2021 2024.10.15 11:28 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

jabautista
3986
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2024.05.16 23:44 
 

Excellent product. It works perfectly on commodities, but also on forex, both in lower TFs and higher ones. Good work.

jjjb
1823
jjjb 2024.05.14 13:28 
 

I been using this indicator since the Launch and found it extremly accurate on Gold 5m timeframe - The author also very helpful

Répondre à l'avis