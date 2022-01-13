Comment préparer un compte de trading pour la migration vers l'hébergement virtuel

Le terminal client MetaTrader est parfait pour automatiser les stratégies de trading. Il dispose de tous les outils nécessaires pour les développeurs de robots de trading, notamment un puissant langage de programmation MQL4/MQL5 basé sur le langage C++, un environnement de développement MetaEditor pratique et un testeur de stratégie multithread qui prend en charge l'informatique distribuée dans le réseau cloud MQL5. Dans cet article, vous découvrirez comment déplacer votre terminal client vers l'environnement virtuel avec tous les éléments personnalisés.





Comment assurer le fonctionnement fiable du terminal 24 heures sur 24 ?



Un trader peut avoir besoin d'un terminal fonctionnant 24h/24 dans les trois cas suivants :

un trader possède un robot de trading développé par ses efforts ou commandé auprès de programmeurs ;

un trader possède un Expert Advisor acheté sur le Marché ;

un trader a souscrit à un Signal.

Tous ces cas nécessitent une connexion constante à un serveur de trading et une alimentation électrique ininterrompue. L'utilisation d'un PC domestique n'est pas toujours possible et pratique. Jusqu'à récemment, la solution la plus populaire était la location de capacités de calcul allouées comme les serveurs VDS ou VPS des sociétés spécialisées.

La plate-forme MetaTrader offre une solution beaucoup plus pratique et rapide - vous pouvez louer un serveur virtuel pour votre compte de trading directement depuis le terminal client.





Qu'est-ce qu'un terminal virtuel



Le terminal virtuel a été développé spécifiquement pour travailler dans le réseau Virtual Hosting Cloud offrant des services de location. Tout trader peut louer un serveur virtuel prêt à l'emploi avec un environnement de trading déjà organisé en quelques clics de souris directement depuis le terminal client.







Allouer un Serveur Virtuel



Pour obtenir un terminal virtuel, sélectionnez le compte de trading approprié et exécutez la commande « Enregistrer un Serveur Virtuel » du menu contextuel.







La fenêtre de l'Assistant d'Hébergement Virtuel apparaît. Elle montre la façon dont le réseau d'hébergement virtuel travaille. Le processus d'obtention d'un serveur virtuel consiste en trois étapes. Premièrement, vous devez savoir comment préparer la migration. Ensuite, vous sélectionnerez le serveur virtuel le plus proche avec la latence réseau minimale vers le serveur de trading de votre broker.







Vous pouvez choisir 1440 jour gratuit d'hébergement fournis à chaque utilisateur enregistré sur MQL5.com ou sélectionner l'un des plan proposé. Finalement, vous sélectionnerez le mode de migration des données suivant vos objectifs :



la migration complète est nécessaire si vous souhaitez lancer simultanément des Expert Advisors/indicateurs et la copie de trades ;

seulement les Expert Advisors et les indicateurs si l'abonnement au service Signaux n'est pas nécessaire ;

seulement la copie de trades - seuls les paramètres de copie des Signaux (aucun graphique ou programme) sont déplacés.



Il n'y a aucune limitation sur le nombre de graphiques et d'Experts Advisors/indicateurs. Le nombre d'activations des produits achetés sur le Marché n'est pas diminué lors de leur lancement sur un terminal virtuel.

Après avoir sélectionné le mode de migration, vous pouvez lancer le serveur virtuel immédiatement en cliquant sur « Migrer maintenant » ou le faire plus tard à n'importe quel moment.



Félicitations ! Maintenant, vous avez votre propre serveur virtuel avec un terminal MetaTrader prêt à fonctionner !



Préparation de la Migration



Avant de lancer le terminal virtuel, vous devez lui préparer un environnement actif - graphiques, indicateurs et Expert Advisors lancés, paramètres de copie des Signaux et paramètres du terminal.



Surveillance des graphiques et du marché

Dans le Surveillance du marché, configurez la liste des symboles critiques pour le fonctionnement de vos Expert Advisors. Nous vous recommandons de supprimer tous les symboles inutiles pour diminuer le trafic de tick reçu par le terminal. Il ne sert à rien de conserver des centaines de symboles dans la « Surveillance du marché » si seulement quelques-uns d'entre eux sont utilisés pour le trading.



Ouvrez uniquement les graphiques dont vous avez vraiment besoin. Bien qu'il n'y ait aucune limitation sur le nombre de graphiques ouverts, il ne sert à rien d'ouvrir des graphiques inutiles. Les paramètres de couleur n'ont pas d'importance.

Définissez le paramètre « Max bars in chart » dans l'onglet Graphiques des paramètres du terminal. Certains indicateurs personnalisés sont développés de manière inutile et effectuent des calculs sur tout l'historique disponible sur le graphique. Dans ce cas, plus la valeur spécifiée est faible, mieux c'est. Cependant, assurez-vous que l'indicateur fonctionne correctement avec ces paramètres en redémarrant le terminal après avoir modifié ce paramètre.



Le terminal virtuel a été conçu pour qu'il télécharge automatiquement tout l'historique disponible à partir d'un serveur de trading, mais pas plus de 500 000 barres sont disponibles sur un graphique.

Indicateurs et Experts Advisors



Appliquer sur les cartes tous les indicateurs et Expert Advisors nécessaires au fonctionnement autonome du terminal. La plupart des robots de trading ne font pas référence à des indicateurs sur les graphiques, alors vérifiez et décidez de ce dont vous avez vraiment besoin.

Les produits achetés sur le Marché et lancés sur le graphique sont également déplacés pendant la migration. Ils restent complétement fonctionnels, et le nombre d'activations n'est pas diminué. La licence automatique des produits achetés sans dépenser les activations disponibles est fournie uniquement pour le terminal virtuel.

Les appels DLL sont totalement interdits dans le terminal virtuel. Lors de la première tentative d'appel d'une fonction depuis la DLL, le programme lancé est arrêté avec l'erreur critique.



Tous les paramètres externes des indicateurs et des Expert Advisors doivent être définis correctement. Vérifiez-les à nouveau avant de lancer la synchronisation.

Les scripts ne peuvent pas être déplacés durant la migration même s’ils ont été lancés dans une boucle interminable sur le graphique au moment de la synchronisation.

Le terminal virtuel peut être automatiquement redémarré lors de sa mise à jour sur LiveUpdate, ainsi que lors de la maintenance de l'hébergement virtuel. Ainsi, tous les programmes destinés à fonctionner sur la plate-forme virtuelle doivent traiter correctement l'arrêt et le redémarrage du terminal afin de poursuivre correctement leur fonctionnement après ces événements.

Les variables globales du terminal ne sont pas migrées vers l'hébergement virtuel. Si vous devez initialiser de nombreuses variables lors du démarrage d'un programme, vous pouvez utiliser la lecture à partir de fichiers pouvant être transmis à l'aide de la directive «#property tester_file».

Envoi de fichiers



Si un certain fichier est requis pour un Expert Advisor ou un indicateur, vous pouvez l'envoyer au terminal virtuel en spécifiant un paramètre #property:

#property tester_file "data_file_name" - pour envoyer un fichier depuis <data_folder>\MQL5\Files ou <data_folder>\MQL4\Files

#property tester_indicator "indicator_name" - pour envoyer un indicateur personnalisé depuis <data_folder>\MQL5\Indicators ou <data_folder>\MQL4\Indicators

#property tester_library - "library_name" - pour envoyer une bibliothèque depuis <data_folder>\MQL5\Libraries ou <data_folder>\MQL4\Libraries

Veuillez noter que les bibliothèques appelées sont identifiées et envoyées à l'hébergement automatiquement lors de la migration même si elles ne sont pas spécifiées. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de les spécifier. De plus, vous n'avez pas besoin de spécifier des indicateurs explicitement appelés dans le code par leur nom via la fonction iCustom().



Lors de la migration, ces directives sont identifiées par le terminal et les fichiers nécessaires sont envoyés. La taille du fichier ne doit pas dépasser 64 Mo.



Exemple de code pour envoyer des fichiers des trois types suivants au terminal virtuel :



#property tester_file "trade_patterns.csv" #property tester_indicator "smoothed_ma.ex5" #property tester_library - "alglib.ex5"

Configuration du courrier électronique, du FTP et des signaux

Si un Expert Advisor est prévu pour envoyer des emails, uploader des données en FTP ou copier des trades de Signaux, assurez-vous de spécifier tous les paramètres nécessaires. Définissez le login et le mot de passe corrects de votre compte MQL5.community dans l'onglet Community. Ceci est nécessaire pour la copie des Signaux.







Il est fortement recommandé de spécifier votre identifiant MetaQuotes et d'autoriser l'envoi de messages des transactions effectuées dans l'onglet Notifications. Ainsi, vous resterez au courant de ce qui se passe sur votre compte de trading sans même ouvrir votre terminal.



Autorisation d'échanger et de copier des signaux

Le trading automatique est toujours autorisé dans le terminal virtuel. Par conséquent, tout Expert Advisor avec des fonctions de trading lancées lors de la synchronisation peut trader sur le terminal virtuel après la migration. Ne lancez pas les Expert Advisors dont vous n'êtes pas sûr.

Que le trading automatique soit autorisé ou interdit dans votre terminal client ou dans les propriétés d'un Expert Advisor lancé, tout robot de trading est autorisé à trader après avoir été déplacé vers le terminal virtuel.



Définissez les paramètres de copie de trades nécessaires dans l'onglet Signals. Si un compte de trading a un abonnement actif et que la copie de trades est autorisée, l'autorisation de copier des signaux est désactivée dans le terminal client pendant la migration. Ceci est fait afin d'éviter la situation où deux terminaux connectés au même compte copient les mêmes transactions simultanément.



La copie de trade est automatiquement activée sur le terminal virtuel lorsque la migration est terminée. Le message concernant l'annulation de copie dans le terminal client est également répété dans le journal.



Définition de WebRequest

Si un programme devant être utilisé dans le terminal virtuel utilise la fonction WebRequest() pour envoyer des requêtes HTTP, vous devez définir la permission et lister toutes les URL de confiance dans l’onglet Expert Advisors.





Migration

La migration est le transfert de l'environnement actif courant du terminal client vers le terminal virtuel. Il s'agit d'un moyen simple et direct de modifier l'ensemble des programmes lancés, les graphiques ouverts et les paramètres d'abonnement dans le terminal virtuel.



La migration est effectuée à chaque synchronisation du terminal client. La synchronisation est toujours un processus orienté dans une seule direction - l'environnement du terminal client est déplacé vers le terminal virtuel mais jamais l'inverse. Le statut du terminal virtuel peut être surveillé en récupérant les journaux du terminal et des Expert Advisors ainsi que les données de surveillance du serveur virtuel.

Pour effectuer la synchronisation, exécutez la commande « Synchroniser l'environnement » et sélectionnez le type de migration.







Vous devez donc toujours changer le nombre de graphiques et la liste des symboles dans la fenêtre de données, l'ensemble des programmes lancés et leurs paramètres d'entrée, les paramètres du terminal et les abonnements aux Signaux.

Lors de la migration, toutes les données sont enregistrées dans le journal du terminal client.







Après la synchronisation, ouvrez le journal principal du terminal virtuel pour examiner les actions qui y ont été effectuées.







Dans la fenêtre de journal qui vient d'être ouverte, vous pouvez définir un morceau de texte par lequel les entrées de journal doivent être filtrées et un intervalle souhaité. Après cela, cliquez sur Demander pour télécharger les journaux trouvés.







Les journaux des terminaux virtuels eux-mêmes sont mis à jour à chaque demande et enregistrés dans /logs/hosting. .terminal et /logs/hosting. .experts.





Travailler avec le Terminal Virtuel



Le statut du serveur virtuel loué peut également être surveillé facilement depuis le terminal client. Exécutez la commande « Détails » dans le menu contextuel.







La nouvelle fenêtre de dialogue qui s'ouvre affiche les données de surveillance du serveur virtuel :

graphique d'utilisation du processeur, % ;

graphique d'utilisation de la mémoire, Mo ;

graphique d'utilisation du disque dur, Mo.



L’onglet principal contient les données sur le serveur virtuel lui-même et sur l'environnement actif du terminal.

nom du serveur et numéro de location ; date de début de location, compte MQL5.com et statut du compte de trading ; plan de service utilisé et temps de location restant ;

statut - démarré ou arrêté.

Par ailleurs, les données suivantes sont affichées pour le terminal virtuel :

date et mode de la dernière migration ;

données sur la migration de l'abonnement au Signal et la désactivation de la copie des trades sur le terminal client (si un abonnement actif est présent) ;

nombre de graphiques ouverts, Expert Advisors/indicateurs lancés dessus, bibliothèques EX4/EX5 déplacées et fichiers créés.





Le menu contextuel de l'icône du serveur loué permet également de lancer et d'arrêter le terminal virtuel. La location peut également y être annulé. Aucun remboursement n'est prévu en cas d'annulation anticipée.











L'hébergement virtuel est la meilleure solution pour le trading automatisé !



Les avantages du service d'hébergement virtuel sont évidents :

moyen rapide et facile de recevoir un serveur virtuel directement depuis le terminal client ;

possibilité d'examiner et de tester le service dans les 1440 minutes gratuites qui peuvent être utilisées en partie ;

terminal virtuel prêt à l'emploi et configuré ;

plans de service flexibles avec des remises en fonction de la durée de la période de location ;



possibilité de sélectionner l'emplacement avec la latence minimale du réseau sur le serveur de trading de votre broker ;

vous pouvez facilement payer les frais de location en utilisant votre compte unifié MQL5.community. La possibilité de payer à partir d'un compte de trading est en cours.

De quoi les traders ont-ils besoin pour pouvoir effectuer le trading automatisé 24 heures sur 24 ou copier les signaux de trading ? Ils ont besoin d'un service transparent et intuitif qui assure un fonctionnement fiable du terminal avec une connexion garantie à un serveur de trade et nécessite un minimum d'efforts de la part d'un utilisateur.



L'hébergement virtuel résout ces problèmes - choisissez simplement un serveur virtuel et utilisez vos 1440 minutes gratuites pour le vérifier !



Voir également :