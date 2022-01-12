Comment publier un produit sur le Marché

Marchéoffre des perspectives uniques aux développeurs des systèmes analytiques et les robots de trading:

Accès à un large public

Publiez votre produit sur le Marché et accédez à un large public de clients potentiels. Votre application figurera dans tous les terminaux clients MetaTrader, ainsi que sur la vitrine MQL5.community avec un trafic utilisateur quotidien dense.





Un programme ne peut être acheté que sur la plateforme MetaTrader et sur le site Web MQL5.com. Après l’achat, une version spéciale du produit avec une protection supplémentaire est créée pour chaque utilisateur. Le produit est lié à l'ordinateur à partir duquel il a été acheté et ne peut donc fonctionner que sur cet ordinateur spécifique. Même après avoir obtenu un fichier acheté, un utilisateur non autorisé ne pourra pas l'utiliser ou le revendre.



Le processus au cours duquel une application est liée à un ordinateur est appelé activation. Chaque produit dispose d’au moins cinq activations, qui peuvent être exigées au cas où l'acheteur changerait de PC, réinstallerait le système, etc. Un vendeur peut en outre augmenter le nombre d'activations disponibles à sa discrétion.



L'activation ne lie pas un produit à un compte de trading spécifique. L'acheteur peut l'utiliser avec n'importe quel courtier et ainsi les intérêts des vendeurs et de leurs clients sont protégés.





Le marché fournit un mécanisme prêt à l'emploi pour démontrer les capacités des applications présentées. Chaque produit publié est muni d’une version gratuite qui peut seulement être exécutée dansTesteur de Stratégie. Cette option permet aux utilisateurs de tester les caractéristiques et les performances déclarées de toute application avant de l'acheter. Les versions d'essai ne peuvent pas être exécutées sur un graphique dans les terminaux et ne peuvent donc pas être utilisées pour le trading. Les intérêts des développeurs sont protégés, tandis que le client n'achète pas chat en poche.





Le service Market fournit un mécanisme prêt à l'emploi vous permettant d'accepter en toute sécurité les paiements pour vos produits. Le système prend en charge les cartes de crédit et les portefeuilles de paiement populaires. Le paiement moins les frais de service est effectué dans le compte interne du vendeur depuis duquel l’argent peut facilement être retiré et à tout moment.



Tous les avantages du service sont accessibles en deux étapes simples : inscrivez-vous en tant que vendeur et publiez votre application en tant que produit du Marché





Inscription comme Vendeur

Effectuez une simple procédure d'inscription pour obtenir le statut de vendeur. L'inscription est entièrement automatique et ne prend pas plus de cinq minutes.



Rendez-vous dans la section Vendeur de votre profil, lisez les règles du service et acceptez-les :





Pour vérifier votre identité, prenez une photo et téléchargez l'un des documents acceptés. Vous devez télécharger une photo récente. Veuillez noter que les copies numérisées ne sont pas acceptées. La photo doit être de bonne qualité, présentant le document dans son intégralité, avec des informations lisibles.

À l'étape suivante, prenez une photo avec ce document en main, comme le montre la figure ci-dessous.









La vérification des documents ne prend que quelques minutes. Une fois la vérification terminée, vous recevrez une notification via le message du site Web, par e-mail et SMS. Après l'inscription, une icône appropriée s’affichera à côté de votre nom dans votre profil.









Préparation du produit : informations générales

Allez sur Marché et cliquez sur "Ajouter un produit". Remplissez les informations générales sur le produit, telles que le nom, le type de programme, la catégorie et le prix.





Faites attention aux éléments suivants :

Donnez à votre produit un titre indicatif qui reflète son idée. N'utilisez pas d'abréviations ; n'abusez pas des majuscules. Le titre du produit ne doit comprendre aucune mention d'argent ni promesse d'enrichissement. Le titre ne doit pas être clinquant.

Assurez-vous de remplir le champ Expert Advisor/Indicator/Utility Type, selon la fonctionnalité de votre programme. Les acheteurs potentiels utilisent des types comme filtres lors de la recherche de produits.

Une option de location à court terme pour un prix modique peut avoir un impact positif sur les ventes de produits. Cette option permet aux utilisateurs de tester les performances de votre produit en conditions réelles avant d'acheter la version illimitée.

Après avoir spécifié les informations générales, sélectionnez Ajouter et passez à la saisie des coordonnées du produit. L’avancement sera affiché dans une fenêtre contextuelle à la commande "Soumettre pour examen".





Préparation du produit : Logo

Téléchargez le logo du produit. Un logo est le visage de votre produit qui offre aux utilisateurs la première impression. Le logo doit être bien conçu et doit refléter l'idée principale du produit.





Vous aurez besoin d'images avec trois tailles différentes : 200x200, 140x140 et 60x60. Cette exigence prévoit un affichage approprié du logo dans toutes les vitrines.

Si vous n'avez qu'une seule image au format 200x200, vous pouvez sélectionner la génération automatique d'autres formats. Sélectionnez l'option "À partir du grand logo" pour générer toutes les tailles requises. Cependant, nous vous recommandons de préparer vous-même toutes les variantes, pour un résultat optimal.

Les produits sur les vitrines Marché sont affichés sur un fond blanc, il est donc recommandé d'utiliser un fond de logo contrasté.







Le logo ne doit pas comporte d'images d'argent ou d'objets de valeur sous quelque forme que ce soit. Pour plus d’astuces sur la préparation des logos, veuillez voir Astuces pour une présentation efficace du produit dans le Marché.

Préparation du produit : Description

Décrivez votre produit dans la section Description. Par exemple, vous pouvez introduire une description de la stratégie de trading, les méthodes de gestion des risques et les paramètres système utilisés dans un Expert Advisor. Vous pouvez améliorer la présentation de votre produit en ajoutant un lien de compte de surveillancepour montrer à vos potentiels acheteurs comment le robot fonctionne en conditions réelles.





Nous vous recommandons d'ajouter des descriptions de produits dans toutes les langues disponibles sur MQL5.com. Cela a généralement un impact positif sur les ventes. Les membres de la communauté parlent différentes langues, donc plus vous offrez de langues, plus votre produit peut attirer de potentiels acheteurs. Assurez des informations dans la langue que les utilisateurs comprennent. Vous pouvez commander des traductions vi un service Pigiste



Votre description du produit doit répondre aux règles de service:

N'utilisez pas d'icônes ou d'émoticônes. Gardez la description propre.

N'abusez pas des styles de texte différents. Assurez une description facile à lire.

N’incluez pas des liens vers des ressources de tiers. Si vous souhaitez fournir plus d’informations sur votre produit,postez davantage de détails dans un blog et incluez un lien vers celui-ci dans la description principale.

Ne donnez ni garanties ni promesse de bénéfices, faites une description d’un ton normal.

N'utilisez pas de liens de messagerie tiers pour le support client ; utilisez plutôt les chats intégrés.

La description doit être facile à comprendre. L'objectif principal du service est d’assurer une meilleure expérience utilisateur aux clients. Pour plus de détails sur les descriptions de produits, veuillez consulter les articles suivants : Le calcul de notation du Produit du Marché inclut à présent la qualité de la description

Astuces pour une présentation efficace des produits sur le Marché





Préparation du produit : Captures d'écran

Téléchargez des captures d'écran pour montrer comment le produit fonctionne. Pour un robot de trading, vous pouvez inclure des résultats du test inversé et les statistiques depuis le testeur de stratégie ourapports de surveillance. Des captures d'écran de graphiques du terminal peuvent être jointes pour les indicateurs/panneaux.













Si vous avez plusieurs captures d'écran, vous pouvez les réorganiser manuellement après le téléchargement, en les faisant glisser vers les positions souhaitées.

Les mêmes captures d'écran sont utilisées pour toutes les versions linguistiques, elles doivent donc être en anglais.

Exigences relatives aux captures d'écran : taille minimum — 720 pixels au minimum sur l'un des côtés, GIF, PNG, JPG ou JPEG.

De plus, dans cette section, vous pouvez ajouter des liens YouTube pour démontrer le fonctionnement de votre produit dans une vidéo. Un lien vidéo distinct peut être ajouté pour chaque version linguistique.







Préparation du produit : Versions

Dans la section Versions, téléchargez le fichier produit compilé, EX4 ou EX5. D'autres mises à jour du produit doivent également être téléchargées via cette section.









Avant le téléchargement, vérifiez les caractéristiques du programme dans le code , qui sont définies à l’aide de l’instruction #property Les caractéristiques doivent inclure la version du fichier au format [version majeure].[version mineure]. Cette version doit être augmentée à chaque fois que vous téléchargez de nouveaux fichiers de produits. Veuillez noter qu'il n'y a pas de séparation de catégorie pour la version mineure. 1.01 et 1.1 signifient en fait la même première version mineure.



En plus, nous vous recommandons d’inclure les détails suivants dans les caractéristiques: Une brève description du programme, un lien vers sa description complète et un logo (dans le formatICO). Cela donnera au produit un aspect fini tout en fournissant toutes les informations nécessaires sur place.

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/fr/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. "

Les informations seront affichées au démarrage du programme dans les terminaux :











Un produit ne peut être présenté que sous la forme d'un seul fichier EX4 ou EX5. Tous les fichiers supplémentaires requis pour le fonctionnement du produit tels que les indicateurs, les images et les sons doivent être compris dans ressources.

La description du programme, les messages et les noms des paramètres d'entrée doivent être en anglais. Vous pouvez recourir aux services de relecture pour vérifier l’orthographe du texte anglais par exemple http://www.spellcheck.net/.

Pour remplacer un fichier précédemment téléchargé sélectionnez à droite de celui-ci.





Validation automatique du programme

Le fichier téléchargé est instantanément envoyé pour validation automatique. Cela implique le contrôle qualité de base :

Détection d'erreurs de programmation, telles que des contrôles de condition de trading manquants, des erreurs de division zéro, une consommation excessive de ressources, etc.

Pour les robots de trading, le système vérifie s'il effectue une quelconque opération de trading

Pendant la vérification, le programme est exécuté à plusieurs reprises dans le testeur de stratégie avec différentes conditions de trading, sur différents symboles et délais.

Cela ne prend généralement pas plus de 10 minutes. L'état du contrôle est affiché dans la fenêtre de progression de la publication :





Les résultats de la vérification sont affichés dans le rapport.

Si des erreurs sont détectées, vous recevrez des notifications privées.





Dans ce cas, vous devez vérifier le rapport de test et corriger les erreurs :





Pour davantage d’informations sur les erreurs et comment les corriger, veuillez lire l’article Les contrôles qu’un robot de trading doit passer avant publication dans le Marché.

Les programmes sont testés à l'aide de cotations et de l'environnement de trading du serveur MetaQuotes-Demo. Si vous ne pouvez pas reproduire le problème sur votre compte, ouvrez un compte démo sur notre serveur et vérifiez-le.

Publier le produit

Après avoir passé les contrôles automatiques, votre produit est prêt à la publication. Avant de publier, vous devrez à nouveau lire et accepter les règles du service. En particulier, ces règles interdisent les produits comprenant des promesses de profit.







Après publication, votre produit sera disponible pour les utilisateurs via la vitrine du site Web MQL5.com et dans les terminaux de trading MetaTrader.





Vous pouvez poursuivre l’amélioration de votre produit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en corrigeant les bogues signalés par les utilisateurs.

Marché fournit un mécanisme pratique pour la distribution de nouvelles versions. Dès que vous publiez une mise à jour, tous vos clients recevront des notifications via des messages privés et pourront l'installer via le terminal MetaTrader.



Pour télécharger une nouvelle version, accédez à la section Versions.





Ajoutez des descriptions pour les mises à jour de produits dans autant de langues que vous le pouvez. Vous informerez vos clients des nouvelles fonctions et recevrez plus d'avis, tandis que les clients potentiels verront que votre projet continue d'évoluer.

Statistiques de vente et de téléchargement

Pour voir les ventes de produits et les statistiques de téléchargement, ouvrez la section Statistiques.





En outre, cette section fournit le graphique des bénéfices et la répartition géographique des ventes.







Profitez des opportunités du Marché

Le service Marchéassure un espace pratique pour acheter et vendre des applications de trading pour la plateformeMetaTrader.

Les clients peuvent être sûrs que les programmes achetés ne comportent pas de code malveillant et peuvent vérifier les performances du programme à l'aide de versions d'essai.

Les développeurs peuvent bénéficier d'un écosystème de Marché prêt à l'emploi, avec un accès à un large public, un mécanisme de licence et un système de paiement.

Commencez à proposer vos applications aux traders du monde entier, en utilisant l'infrastructure technique ultime assurée par le service.