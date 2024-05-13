Supply Demand EA ProBot

4.67

Un EA entièrement automatisé basé sur les principes de l'offre et de la demande . La première entreprise à proposer un service de conseil en offre et demande entièrement automatisé . Le trading est plus facile que jamais. Prenez le contrôle total de votre stratégie de trading avec notre tableau de bord de trading graphique convivial. Vous obtenez un logiciel de trading algorithmique de haute qualité qui couvre tous les styles de trading (manuel, semi-automatique, entièrement automatisé). Une variété de paramètres et d'options de personnalisation permettent à chaque trader de développer une stratégie adaptée à ses besoins et à son style de trading personnel. La beauté de ce service de conseil expert unique est qu’il offre des possibilités infinies.


Guide EA de l'offre et de la demande ProBot || Comment utiliser le panneau de trading || pilote automatique


Veuillez m'envoyer un message après l'achat. Je t'enverrai un bandeau . Cela coûte 199 $, mais c'est entièrement gratuit après l'achat.



Mode de trading de l'offre et de la demande EA ProBot

Trading manuel : vous pouvez marquer/limiter manuellement les transactions en cliquant sur les étiquettes de plage à côté des zones d'offre et de demande. Pour ce faire, vous devez activer le trading manuel dans les paramètres d’entrée et désactiver les boutons « Acheter » et « Vendre » dans le panneau de trading.

Trading semi-automatique : EA exécute automatiquement les transactions lorsque le prix atteint une certaine fourchette. Les actions sont effectuées en fonction des paramètres sélectionnés dans la fenêtre de trading. Pour trader, vous devez activer le bouton Acheter une fois que le prix atteint la zone de demande. Pour clôturer une transaction, vous devez activer le bouton Vendre lorsque le prix atteint la zone d'enchère. Cela vous permet d'ajuster la direction de votre transaction (achat ou vente) et d'autres paramètres importants tels que la gestion des risques, la taille du lot, le stop loss et le take profit, directement depuis le panneau de trading. Le tableau de bord directionnel fournit des informations sur les tendances en temps réel pour chaque période de la paire de devises sélectionnée, vous aidant à identifier les bonnes tendances du marché.

Trading entièrement automatisé : l'EA décide automatiquement d'exécuter une transaction d'achat lorsque le prix atteint la zone de demande ou une transaction de vente lorsque le prix atteint la zone d'offre. Pour ce faire, vous devez activer au moins un des paramètres d'entrée de la configuration du pilote automatique (Premier Time Frame, Deuxième Time Frame, Troisième Time Frame, Quatrième Time Frame). Ces paramètres vous permettent de filtrer les transactions en fonction des tendances et de la direction du marché à long terme.


Quelles méthodes de trading sont disponibles ?

Demand and Supply EA ProBot peut être utilisé avec tous les types de méthodes de trading. Il peut être utilisé pour le day trading, le swing trading et le scalping. Le panneau de trading propose une variété de paramètres, vous permettant de choisir la période de trading souhaitée et les ratios TP et SL. C'est l'outil parfait pour tous les types de styles de trading.

Qu'est-ce qui rend Supply Demand EA Pro différent ?

Supply Demand EA Pro est conçu pour le trading manuel.   Les utilisateurs négocient en utilisant la fonction de trading en un clic. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des marchés et de limiter les transactions en cliquant sur l'indicateur de plage à côté de la zone d'achat ou de vente. Offre et demande d'EA ProBot   Les transactions peuvent être exécutées automatiquement dans les zones d'offre et de demande en fonction des paramètres de votre panneau de trading. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version Pro. Si vous utilisez le Supply and Demand EA ProBot, vous pouvez également trader manuellement en utilisant le trading en un clic.   Le principe de fonctionnement est le même que la version Professionnelle.


Comment ça marche ?

Les utilisateurs peuvent suivre les mouvements de paires spécifiques FX/Index/CFD/Métal et identifier les directions de trading en les visualisant sur des périodes de 4 heures et quotidiennes (day trading) ou des périodes hebdomadaires et mensuelles (swing trading). Lors du choix d'une direction d'achat, le conseiller place des positions longues uniquement dans la zone de demande formée. Lorsque vous sélectionnez une direction de vente, les positions longues sont placées uniquement dans la zone d'approvisionnement formée. Vous pouvez ensuite choisir les intervalles de temps sur lesquels vous souhaitez que votre consultant travaille. Ce conseiller est conçu pour plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez donc l'utiliser pour trader d'un fuseau horaire à n'importe quel autre fuseau horaire. De plus, vous pouvez utiliser le panneau de trading pour filtrer davantage le type de zone que vous souhaitez trader et définir des points de stop loss suiveurs, de demi-profit et de seuil de rentabilité. Vous pouvez également créer des plages de prix spécifiques ou des canaux de tendance à la hausse/à la baisse. EA ne négocie que dans cette fourchette de prix spécifique.


Toutes les transactions sont exécutées et gérées automatiquement. Choisissez simplement les fonctionnalités dont vous avez besoin, asseyez-vous et regardez vos bénéfices augmenter.

Vous pouvez également effectuer des actions manuellement en cliquant sur les étiquettes de zone à côté d'elles.


Paramètres d'entrée du panneau :

  • Sélectionnez le sens de trading (achat ou vente)
  • Sélectionnez la période sur laquelle vous souhaitez trader .
  • Sélectionnez la zone que vous souhaitez modifier (Grande, Moyenne, Petite, Très petite).
  • Choisissez l'une des trois options de gestion financière
  • Lorsque le conseiller clôture une transaction, il choisit de prendre un bénéfice ou une perte .
  • Choisissez entre les ratios TP et SL basés sur le risque ou sur l'ATR
  • Sélectionnez les zones de trading dans les canaux ascendants ou descendants
  • Sélectionnez les limites supérieure et inférieure de la plage
  • Sélectionnez une période si vous souhaitez uniquement trader à certaines heures de la journée.
  • Choisissez parmi une variété de fonctions de stop suiveurs , de demi-profit et de seuil de rentabilité.


Lorsque vous attachez un EA à un graphique, vous pouvez afficher jusqu'à trois plages de temps principales.

Par exemple, si vous utilisez une période de 30 minutes, vous pouvez activer des zones d'offre et de demande d'une heure, de 4 heures et quotidiennes.

De plus , vous recevrez des notifications sur votre téléphone chaque fois qu'une nouvelle transaction est effectuée ou qu'une transaction existante est clôturée, qu'elle soit rentable ou non .

Cela vous donne un aperçu en temps réel de l'activité de la plateforme, où que vous soyez.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé à tout moment. Nous vous enverrons des informations détaillées sur la façon d'utiliser cet outil pour maximiser vos profits commerciaux.



IMPORTANT : Strategy Tester ne prend pas en charge le tableau de bord de trading. Toutes les tâches du testeur de stratégie sont aléatoires.


Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117023




Avis 10
mgl5fjn
630
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steffen
278
Steffen 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

Produits recommandés
PandaMan
Qi Guo
Experts
Pandaman is a state-of-the-art mean reversion trading system that operates during US trading hours. It is very different from most other scalping systems in that it uses unique trading logic on cross pairs that have a strong tendency towards mean reversions with high profit targets. EA enters the market with a 19-23 hour market order and does not open positions during the extension period (0:00-1:00). In terms of trading duration, this is classic scalping: in and out of trades within a few hours
Night Vision Scalper EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Night Vision Scalper EA is a scalping system for working in a calm market at night. Does not use martingale or grid. Suitable for all brokers, including American brokers with FIFO rules. All orders are accompanied by a virtual stop loss and take profit in pips, the values can be either fixed or dynamic. It also has a virtual trailing stop and breakeven. The chart displays information on the speed of order execution and slippage. - Min deposit: 100$, Standard setting for  EURUSD M5 - Recommend
Big Bang EA4
Lee Munday
4 (2)
Experts
Big Bang is a result of months and months of development. It perfectly presents the combination of my trading & coding skills. This is a fully automated, multicurrency Expert Advisor with a bunch of customizable inputs that can be optimized if you wish to do so. This algorithm has been tested on a number of currency pairs and the best performing are in the defaults: CHFJPY,GBPUSD,AUDUSD,EURGBP,USDCAD,NZDCAD,GBPNZD. Even though you are able to add other pairs I do not recommend you doing so. Prem
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
Experts
-   Real price is 1000$   - Limited Discount (It is now 299$) Welcome, Professor Expert opens   automatically   trade with Highly profit, Fixed Stop loss. After purchase, You can receive  Bitcoin Expert  or  Gold Trade Expert  for  Free ! Contact me for this  BONUS ! No Martingale, No Grid, No Scam Strategy Tester is not covered critical news. The most popular forex markets is the EUR/USD pair, which connects two of the world's biggest economies. The euro and U.S. dollar (EUR/USD) major currenc
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experts
L'expert est construit en utilisant trois antres de neurones pour chaque côté, long/court et ils sont tous conditionnés par un complémentaire qui sert de filtre. Le sens des échanges est réinitialisé si le premier repaire de neurones donne un signal opposé. L'expert est principalement conçu pour les paires EUR\USD , GBP\USD , période M15 . Tous les paramètres sont disponibles dans la section "Commentaires" du Post #1. L'ensemble par défaut a un niveau de risque légèrement augmenté, pour un ré
FREE
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Experts
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor pour le Trading sur DJ30 Le DJ30 Auto-Adaptative MA EA est un outil de trading puissant, spécialement conçu pour le trading de l'indice DJ30 sur un graphique de 30 minutes. Cet Expert Advisor combine une stratégie éprouvée basée sur les moyennes mobiles avec un système innovant de Stop Loss auto-adaptatif, offrant ainsi un équilibre entre gestion des risques et optimisation des trades. Principales caractéristiques : Stop Loss Auto-Adaptatif : Le EA aju
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Gold Dragon Bot
Ramil Minniakhmetov
4.58 (12)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Satoshi Scalper
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto est un Expert Advisor spécialisé, conçu exclusivement pour le BTCUSD sur l'unité de temps M5. Il combine des entrées basées sur le RSI avec des sorties basées sur l'ADX, ainsi que de solides couches de gestion des risques. L'objectif : capturer les micro-mouvements du Bitcoin tout en maintenant une protection stric
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix est un puissant robot de trading pour MetaTrader 4 conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers. Il combine un algorithme de gestion de capital adaptatif avec des stratégies avancées d'analyse de marché, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Principaux avantages Algorithme adaptatif : Gestion automatique des lots en fonction du solde du compte. Support multidevise : Possibilité de trader simultanément sur plusieurs pai
Night horizontal MT4
Vadim Zotov
Experts
Night scalping trading in the horizontal Bollinger channel. No risky strategies. All trades are protected by a stop loss. Accounting for the features of real accounts. It is possible to work with a minimum initial deposit of $10. Strategy. At night, near the rollover, market movements usually slow down, since at this time there are no strong disturbing factors. Price movements become small, but quite predictable. As a rule, they have the form of harmonic fluctuations. These movements can be used
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fle
Hedge Guru
Safa Erden
Experts
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
MultiBrain 10
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
5 (6)
Experts
Découvrez notre Expert Consultant multi-devises pour Metatrader 4, connu sous le nom de Multibrain. Ce robot innovant utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique, des réseaux neuronaux et des motifs de prix pour prédire avec précision les mouvements du marché dans la plage de temps que vous avez sélectionnée. Il est important de tester cette stratégie dans le testeur de stratégie et sur un compte de démonstration pour analyser les performances et ajuster les paramètres selon vos
Dragon Pips
Himma Youssef
4 (1)
Experts
Dragon Pips is a smart EA that uses an intelligent and smart strategy. It makes Profits if you use the recommended settings or ask before use the EA. Dragon Pips does not use martingale strategy! The lot size of each order does not increase. The system sometimes decrease the next lot to maximize profits and minimize DD. ;) Dragon Pips has the ability to maximize the profits and minimize the drawdown. Dragon Pips is a strong EA if you use the Good Settings! Recommendations :  Lot = 0.01 ( depend
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Ichimoku made for XAU
Shaun Ang Pherng Sheng
Experts
This EA uses Ichimoku Indicator using a number of well known high probability entry positions using Kumo Breakouts. Golden Ichimoku EA is a smart and fully automated Forex Expert Advisor for the Metatrader 4 trading platform. The system tests the hypothesis of price fluctuations and provides the output related to the previous trends and processes the market using Kumo breakouts and the Ichomoku cloud's future. This Forex Robot has excellent performance that is designed particularly for the XAU/U
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingale  раз больше преведущего. Рек
Monster Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
This Expert Advisor comes with source-code, providing users with maximum customization and development. The EA Monster Code calculates price movements on a logarithmic scale to find stable and quality signals. Along with unique position management and risk management strategies for optimal performance. The EA is suitable for the forex and gold markets, but with the source code when purchasing this EA, users can continue to develop for many different markets. Promotion: with the purchase of Monst
Nephila4
Tian Yu Li
4 (5)
Experts
this is a highly profitable semi-auto grid strategy. MT4 Version ======== Usage======== : Symbol: Any Main pairs Timeframe: H1 or higher Recommend Lots: 0.01 per 1000 USD Note: Grid strategy is alwasy with some risk due to the increasely accumulated risk lots. but the high profit makes such strategy still being popular no matter how forex industry developed.   semi-auto trading should be the best way to equilibrate profit and risk. this EA has integrated many useful options for user to con
FREE
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
Présentation de Two Hearts Zone Trading EA par VUK (Mieux appliquer aux cassures, zones d'offre et de demande, retournements, etc.) - l'outil ultime pour les passionnés de trading ZONE. Ce puissant robot de trading est conçu pour améliorer votre expérience de trading en fournissant un support automatisé pour naviguer dans la stratégie de trading ZONE. Avec le Two Hearts Zone Trading EA, les traders peuvent s'engager sans effort dans le trading ZONE avec précision et efficacité. Que vous soyez un
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Trendless Scalper
Jaspreet Singh Saini
Experts
As the name says, Trendless Scalper doesn't care for what trend is going on in the currency pair. It opens one trade as selected by user and then keep on adding trades according to direction itself. It don't have very complicated parameters. Simply apply on any chart and it works. It is recommended that the spread of the account should be low, but it dont have any restriction for accounts with high Spread too. It can trade any chart and any timeframe. This EA works for those accounts which can h
Directional Movement
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
Experts
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
Ox Bear Corrective Pro
Sergii Koverda
Experts
EASTER SALE OFF!!! PAY ATTENTION FOR SETS TO EACH ASSET (YOU WILL FIND IT ON TELEGRAM CHANEL) The Expert Advisor has the ability to trade simultaneously in Buy and Sell, regardless of where the price goes, fully automatically. When calculating simple indicators, depending on the ATR, you can adjust to any instrument. Instruments: VIX, Nasdaq, XAGUSD (Silver),   FX and  others (the settings for each instrument are different and are located in the Telegram channel   https://t.me/oxbearpro ) F
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader. AI Sniper   est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT4   . Utilisant un algorithme sophistiqué et des méthodologies de trading de pointe,   AI Sniper   incarne l'excellence en matière d'optimisation du trading. Avec plus de 15 ans d'expérience approfondie en bourse et en marchés boursiers, notre équipe a conçu cet Expe
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Vous pouvez maintenant télécharger la version démo d'Aurum Apex depuis l'onglet Commentaires pour évaluer ses performances en direct sur votre propre broker ! Aurum Apex EA est un puissant outil de trading automatique à 100 % conçu pour la plateforme MT4. Il analyse le marché en temps réel et détecte diverses opportunités de trading. Adapté à tous les niveaux de traders, Aurum Apex EA propose trois modes de risque ajustables via le paramètre de Risque : Risque = 0.1 (Risque Faible) : Idéal pour
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.57 (14)
Experts
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des conseillers experts ne sont pas efficaces dans le trading en direct, malgré leurs performances parfaites en backtest ? La réponse la plus probable est le surajustement. De nombreux EAs sont créés pour "apprendre" et s'adapter parfaitement aux données historiques disponibles, mais ils échouent à prédire l'avenir en raison d'un manque de généralisabilité dans le modèle construit. Certains développeurs ne connaissent tout simplement pas l'existen
Plus de l'auteur
Supply Demand EA ProBot MT5
Georgios Kalomoiropoulos
4.57 (14)
Experts
Un EA entièrement automatisé basé sur les principes de l'offre et de la demande . La première entreprise à proposer un service de conseil en offre et demande entièrement automatisé . Le trading est plus facile que jamais. Prenez le contrôle total de votre stratégie de trading avec notre tableau de bord de trading graphique convivial. Vous obtenez un logiciel de trading algorithmique de haute qualité qui couvre tous les styles de trading (manuel, semi-automatique, entièrement automatisé). Une var
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (17)
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Supply Demand EA Pro
Georgios Kalomoiropoulos
4.95 (20)
Experts
SUPPLY DEMAND EA PRO offre une nouvelle façon de négocier n'importe quel instrument financier que vous souhaitez. Il est basé sur l'indicateur MTF Supply Demand avec beaucoup plus de fonctionnalités qui vont améliorer votre expérience de trading et faire monter en flèche vos bénéfices. Vous avez la possibilité de passer des ordres à cours limité et au marché en UN CLIC. L'EA va ajuster automatiquement la taille de lot de n'importe quel commerce et va gérer le StopLoss à la moitié ou à BreakEven.
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Supply Demand EA Pro MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (3)
Experts
SUPPLY DEMAND EA PRO offre une nouvelle façon de négocier n'importe quel instrument financier que vous souhaitez. Il est basé sur l'indicateur MTF Supply Demand avec beaucoup plus de fonctionnalités qui vont améliorer votre expérience de trading et faire monter en flèche vos bénéfices. Vous avez la possibilité de passer des ordres à cours limité et au marché en UN CLIC. L'EA va ajuster automatiquement la taille de lot de n'importe quel commerce et va gérer le StopLoss à la moitié ou à BreakEven.
Filtrer:
ZHE A
51
ZHE A 2025.05.10 20:58 
 

Review after using this EA for over a month Pros: Logical, clear, and honest EA. There are very few true price action experts in this market. Although we can't backtest it, we do get an excellent panel to customize our strategy, especially with the manual custom trendlines. The UI design reflects the developer's effort. Cons: Still trying to figure out how the automated direction detects trends. It seems overly sensitive (e.g on the 15M chart with 3 tf trend filters enabled, the EA opened both a buy and a sell on the same day). If the automated direction is based on trendlines or channels, I hope the developer can add visual trend graphics to the chart. Showing the trendlines or channels would be more helpful than just the trend direction panel. Result: Tested on 15M–4H with 3 trend filters, and 1H–4H with 2 trend filters. Currently at a small loss. I need to better understand how the automated direction works. Most of the time, the trends shown on the panel don’t match the trends I see. Its not reasonable to simply turn on all timeframe filters, as price always needs to pull back and bounce in those high quality zones.

Update: great support, thanks to the author's detailed explanation. it's a pity that the automated direction isn't based on the trend channel/line, but a pure price action system still has strong potential to survive in the long run.

Update again: After using this ea for nearly half a year, I have to say it's not as profitable as expected. The ea is honest and the author provides kind support, but most issues I faced I ended up diagnosing myself. This time, however, I couldn't solve the problem, it sometimes opened trades against the trend (even with three trend filters on) and occasionally during news periods. Some functions on the panel extension don't work. Due to the large loss, I've decided to stop using it. Maybe supply and demand was once a great strategy, but market conditions seem to have changed.

Georgios Kalomoiropoulos
6781
Réponse du développeur Georgios Kalomoiropoulos 2025.08.21 12:58
Thank you for sharing your feedback.
I want to clarify a few points: --> Supply and Demand is the concept that will always work in any market conditions cause it is the reason that moves the financial markets. It is based on the fundamental dynamics and imbalances between buyers and sellers. --> Automated direction system is based on higher timeframe price action. Sometimes, a trade may look against the trend when viewed on a lower timeframe, but it is actually in compliance with the overall market bias. You can check the price action of any timeframe on the “Directional Panel” indicator. --> Regarding the panel extension functions, I had no reported issues so far. However, if you experienced any issue i would like to check and solve it as soon as possible. I am here to solve any issue or question you have regarding trading or panel features.
mgl5fjn
630
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steffen
278
Steffen 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

olah76
1118
olah76 2025.01.15 22:55 
 

The bot is a masterpiece. Wondefully curated and crafted and the creator is prompt to reply and support when needed. This is the 3rd product i bought from him with no regrets.

Shamroc
20
Shamroc 2025.01.01 16:08 
 

You have opened a new trading world for me that changed totally my mindset. I am using the EA in a semi-auto mode. This way i have better control over my trades. My profits vary between 1-5% per day so far. Congratulations George.

RusDim
19
RusDim 2024.12.31 14:53 
 

First time i see such a complete EA. It is able to cover all trading styles, semi-auto and full-auto. It contains everything a trader needs to be profitable. Very easy to use and also very fast. Support is great . Thank you for everything.

Jasarekay99
174
Jasarekay99 2024.10.20 10:20 
 

This Bot is amazing coupled with the Directional indicator. It makes trading super simple.

Steven H
183
Steven H 2024.08.23 08:10 
 

In my opinion this one of the best concepts and EA strategies. Georgios is an awesome trader and support. He always tries to get better with his product. I am really looking forward to use future releases. Thank u so much for ur know-how and engagement.

GoodMan54
104
GoodMan54 2024.07.16 16:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis