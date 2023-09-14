EA Budak Ubat

Lorsque l'EA est actif, il analysera le graphique en fonction du paramètre Mode d'exécution.

S'il n'y a pas de positions existantes sur le graphique, l'EA entrera dans un trade en fonction du paramètre. Si la tendance est haussière, il entrera dans un trade d'achat, et s'il est baissier, il entrera dans un trade de vente. Il définira également un ordre de stop loss à une certaine distance du prix d'ouverture du trade s'il existe une valeur de stop loss supérieure à 0. 0 signifie qu'il n'y a pas de stop loss.

S'il y a des positions existantes sur le graphique et que la dernière est en perte, l'EA vérifiera si la distance entre le prix actuel du marché et l'ordre est au moins la distance minimale définie par l'utilisateur, puis il entrera dans un trade en fonction de la bougie. La taille du lot sera calculée à l'aide de la méthode de martingale, et un ordre de stop loss sera défini à une certaine distance du prix d'ouverture du trade s'il existe une valeur de stop loss supérieure à 0.

Si l'option de couverture est désactivée, l'EA n'entrera que dans des trades dans une seule direction à la fois. Si la première position est un trade d'achat, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades d'achat. Si la première position est un trade de vente, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades de vente. Si l'option de couverture est activée, l'EA entrera dans des trades dans les deux directions.