EA Budak Ubat

Comment ça fonctionne

  • Lorsque l'EA est actif, il analysera le graphique en fonction du paramètre Mode d'exécution.

  • S'il n'y a pas de positions existantes sur le graphique, l'EA entrera dans un trade en fonction du paramètre. Si la tendance est haussière, il entrera dans un trade d'achat, et s'il est baissier, il entrera dans un trade de vente. Il définira également un ordre de stop loss à une certaine distance du prix d'ouverture du trade s'il existe une valeur de stop loss supérieure à 0. 0 signifie qu'il n'y a pas de stop loss.

  • S'il y a des positions existantes sur le graphique et que la dernière est en perte, l'EA vérifiera si la distance entre le prix actuel du marché et l'ordre est au moins la distance minimale définie par l'utilisateur, puis il entrera dans un trade en fonction de la bougie. La taille du lot sera calculée à l'aide de la méthode de martingale, et un ordre de stop loss sera défini à une certaine distance du prix d'ouverture du trade s'il existe une valeur de stop loss supérieure à 0.

  • Si l'option de couverture est désactivée, l'EA n'entrera que dans des trades dans une seule direction à la fois. Si la première position est un trade d'achat, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades d'achat. Si la première position est un trade de vente, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades de vente. Si l'option de couverture est activée, l'EA entrera dans des trades dans les deux directions.

  • L'EA modifiera le take profit de toutes les positions dans la même direction pour le ramener à un point de break-even unique, plus le niveau de take profit défini par l'utilisateur.

Paramètres de l'EA

Mode d'exécution :
  • à Chaque Nouvelle Bougie : lorsque l'EA est actif, il analysera le graphique à chaque nouvelle bougie. Il n'entrera dans les trades qu'après l'apparition d'une nouvelle bougie. Il suivra toujours les réglages de distance pour la nouvelle couche, mais n'entrera dans les trades qu'après la clôture de la bougie.
    à Chaque Tick : l'EA entre immédiatement dans les trades lorsqu'il est attaché et entre également immédiatement dans une nouvelle couche lorsque la distance entre les paramètres d'ordre est atteinte.
Mode de positions :
  • par défaut, l'EA utilise le mode Achat & Vente, mais il peut être configuré pour n'opérer que sur Achat ou Vente.
Activer/Désactiver la couverture :
  • Si la couverture est désactivée, l'EA n'entrera que dans des trades dans une seule direction à la fois. Si la première position est un trade d'achat, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades d'achat. Si la première position est un trade de vente, toutes les positions de martingale ultérieures doivent également être des trades de vente.
  • Si la couverture est activée, l'EA entrera dans des trades dans les deux directions.
Méthode d'analyse :

  • Ce paramètre est uniquement utilisé par l'EA pour déterminer la PREMIÈRE DIRECTION de l'entrée s'il n'y a pas de positions existantes sur le graphique. Il peut être configuré pour utiliser l'une des quatre autres méthodes d'analyse : Bougie Classique (Haussière/Baissière), SMA20, Alligator, Ichimoku.

    • La version précédente de cet EA était basée sur la méthode de la Bougie. Si la bougie est haussière, il entrera dans un trade d'achat, et s'il est baissier, il entrera dans un trade de vente.

    • Le SMA20 est simplement une moyenne mobile simple sur une période de 20. Il achète au-dessus de la ligne et vend en-dessous de la ligne.

    • Avec l'Alligator, il utilise l'indicateur Alligator et achète au-dessus des 3 lignes et vend en-dessous des 3 lignes.

      • L'indicateur Alligator de Williams est un outil d'analyse technique qui utilise des moyennes mobiles lissées. L'indicateur utilise une moyenne lissée calculée avec une moyenne mobile simple (SMA) pour commencer. Il utilise trois moyennes mobiles, réglées à cinq, huit et treize périodes. Les trois moyennes mobiles constituent la Mâ choire, les Dents et les Lèvres de l'Alligator. L'indicateur applique des relations de convergence-divergence pour construire des signaux de trading, la Mâchoire effectuant les virages les plus lents et les Lèvres effectuant les virages les plus rapides.


    • Avec l'Ichimoku, il utilise l'indicateur Ichimoku. Il achète au-dessus du nuage et vend en-dessous.

      • Le nuage Ichimoku est un ensemble d'indicateurs techniques qui montrent les niveaux de support et de résistance, ainsi que la dynamique et la direction de la tendance. Il le fait en prenant plusieurs moyennes et en les traçant sur un graphique. Il utilise également ces chiffres pour calculer un "nuage" qui tente de prévoir où le prix peut trouver un support ou une résistance à l'avenir.
      • Le nuage Ichimoku est composé de cinq lignes ou calculs, dont deux forment un nuage où la différence entre les deux lignes est ombrée.
      • Les lignes comprennent une moyenne sur neuf périodes, une moyenne sur vingt-six périodes, une moyenne des deux moyennes précédentes, une moyenne sur cinquante-deux périodes et une ligne de prix de clôture retardée.
      • Le nuage est une partie essentielle de l'indicateur. Lorsque le prix est en-dessous du nuage, la tendance est baissière. Lorsque le prix est au-dessus du nuage, la tendance est haussière.
      • Les signaux de tendance ci-dessus sont renforcés si le nuage se déplace dans la même direction que le prix. Par exemple, lors d'une tendance haussière, le sommet du nuage monte, ou lors d'une tendance baissière, le bas du nuage descend.

Taille initiale du lot :
  • la taille du premier ordre. Si le multiplicateur de martingale est supérieur à 1, cette valeur sera augmentée en utilisant la valeur du multiplicateur de martingale. Si le multiplicateur de martingale est réglé sur 1, la taille initiale du lot sera également utilisée comme taille pour les ordres suivants.
Trading en grille :
  • vous pouvez activer/désactiver le trading en grille Vrai ou Faux. Si cette fonction est désactivée, l'EA se transformera en un EA à entrée unique.
Multiplicateur de martingale :
  • il définit le multiplicateur utilisé par l'EA pour augmenter la taille du lot des ordres après le premier. Réglez-le à 1 pour désactiver l'augmentation, et l'EA utilisera uniquement la valeur de la taille initiale du lot
Taille maximale du lot :
  • lorsque les lots de martingale ont dépassé la valeur de Max Trade, il entrera à la place avec la valeur de Max Lot. Il s'agit simplement d'une solution simple pour contrôler les tailles de lots de martingale incontrôlables.
Take Profit et Stop Loss en pips :
  • ces deux valeurs spécifient le nombre de pips que l'EA utilise pour calculer le Take Profit et le Stop Loss (s'ils sont configurés)
Distance minimale/maximale entre les ordres :
  • ces deux valeurs définissent la distance entre les ordres, d'une valeur minimale à une valeur maximale. Si vous voyez la Distance Max à 10 pips, elle s'arrêtera à une distance actuelle de 10 pips.
Distance d'augmentation entre les ordres :
  • cela augmentera la distance entre les réglages d'ordre pour la 3ème couche, la 4ème couche, etc.
Max Trade :
  • cette valeur indique à l'EA quel est le nombre maximal d'ordres qu'il peut ouvrir dans une seule direction.
Configuration automatique AI :
  • il s'agit d'une IA. Elle ajustera automatiquement la meilleure configuration pour les paires que vous utilisez. Activez-la et découvrez la magie.

Avertissement sur les risques :

Le trading de devises étrangères sur marge comporte un niveau élevé de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le degré élevé de levier peut jouer en votre défaveur ainsi qu'en votre faveur. Avant de décider de trader des devises étrangères, vous devriez considérer attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Il est possible que vous perdiez une partie ou l'ensemble de votre investissement initial, et par conséquent, vous ne devriez pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devriez être conscient de tous les risques associés au trading de devises étrangères et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes.

Avis 4
Sandipkumar S Kakadiya
144
Sandipkumar S Kakadiya 2024.07.31 05:43 
 

perfect entry perfect exit

Peng Yang
286
Peng Yang 2023.10.18 09:30 
 

你好，关于黄金和常见货币，您的推荐设置是止损多少点呢，以及网格距离多少合适，还有，为何不考虑开发利润尾随和限制进场时间功能呢，这样可以避免在高风险时间交易

walewealth
24
walewealth 2025.02.05 09:37 
 

Its a good robot but often times it just stops trading and doesn't pick trades for a long time. whys that?

Syarief Azman Bin Rosli
928
Réponse du développeur Syarief Azman Bin Rosli 2025.02.05 12:44
Thank you for your feedback! EA Budak Ubat is designed to trade based on specific market conditions, which means it will not enter trades if those conditions are not met. Here are some possible reasons why the EA may stop trading for long periods: 1. Market Conditions – The EA follows strict entry rules. If the market is ranging or not aligning with its strategy, it will wait for the right setup. 2. Risk Management – The EA prioritizes safe trading, so if conditions are too volatile or do not meet its criteria, it may remain inactive. 3. Broker Factors – Some brokers have execution delays, spread widening, or restrictions that can impact trade entries. 4. Spread & Slippage – If the spread is too high, the EA may avoid opening trades to protect against unnecessary risk. The EA is designed to prioritize quality trades over frequent trades, ensuring better long-term performance. Let me know if you have any further questions!
Sandipkumar S Kakadiya
144
Sandipkumar S Kakadiya 2024.07.31 05:43 
 

perfect entry perfect exit

Peng Yang
286
Peng Yang 2023.10.18 09:30 
 

你好，关于黄金和常见货币，您的推荐设置是止损多少点呢，以及网格距离多少合适，还有，为何不考虑开发利润尾随和限制进场时间功能呢，这样可以避免在高风险时间交易

Syarief Azman Bin Rosli
928
Réponse du développeur Syarief Azman Bin Rosli 2023.10.18 17:46
非常感谢您的建议！关于止损点和网格距离的设置，通常会根据您的风险偏好和市场条件而定。如果您希望更保守，可以考虑设置较大的止损点和网格距离。至于利润尾随和限制进场时间功能，这些是很有效的策略，但需要谨慎使用，因为它们也可能增加风险。我们正在考虑添加这些功能，并将在未来的更新中逐步引入。目前，我们需要进行更多的测试以确保它们在市场上的表现稳定。感谢您的耐心等待和支持。
khairul amri
23
khairul amri 2023.09.29 13:08 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Syarief Azman Bin Rosli
928
Réponse du développeur Syarief Azman Bin Rosli 2023.10.02 07:09
tq boss.
