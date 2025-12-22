ORIX System — est un système de trading algorithmique développé et optimisé spécifiquement pour la paire de devises GBPUSD sur le timeframe M5, basé sur une analyse approfondie de la structure du marché et du comportement du prix. L’Expert Advisor n’utilise pas de signaux d’indicateurs standards et ne trade pas selon des modèles simplifiés. Le cœur du système repose sur une logique propre de détermination du contexte de marché, construite sur les principes d’impulsion, de pause, de liquidité et de réaction du prix. L’algorithme analyse en continu le marché en temps réel, identifie les éléments clés de la structure du marché et prend des décisions de trading sur la base d’un ensemble de facteurs, et non d’une seule condition.





Analyse de la structure du marché — ORIX System suit et évalue automatiquement les composantes suivantes du marché : niveaux de prix forts et clés ; zones d’équilibre du marché et de balance du prix ; zones de concentration de liquidité ; zones d’accumulation d’ordres et de volume ; activité des acteurs majeurs et institutionnels ; zones de pression accrue du marché ; zones d’épuisement de l’impulsion et de ralentissement du mouvement ; zones de réaction du prix ; éléments significatifs de la structure du marché. Toutes les zones détectées sont utilisées par l’algorithme dans la logique de trading et ne nécessitent aucune action de la part du trader. Les inscriptions affichées sur le graphique reflètent les états analytiques internes de l’algorithme et servent à une compréhension visuelle du contexte de marché actuel.





Filtre de nouvelles — ORIX System est équipé d’un filtre de nouvelles intégré basé sur Forex Factory, permettant d’éviter le trading pendant les périodes de publication d’événements économiques importants. Cela réduit l’impact de la volatilité liée aux nouvelles et améliore la stabilité de l’Expert Advisor dans des conditions de marché réelles.





Configuration et fonctionnement par défaut — ORIX System est configuré et optimisé dès l’origine pour fonctionner sans ajustements supplémentaires des paramètres et est entièrement prêt à l’emploi immédiatement après l’installation. Tous les paramètres clés de la stratégie ont déjà été sélectionnés et équilibrés. Dans l’utilisation quotidienne, l’utilisateur n’a qu’à définir le volume de trading ou le pourcentage de risque par trade, ainsi que le paramètre GMT si nécessaire. Les autres paramètres sont recommandés à rester inchangés. Des informations détaillées sur la configuration du paramètre GMT sont fournies dans un bloc séparé ci-dessous. Les résultats du trading peuvent varier en fonction de la qualité des cotations du broker, car la stratégie est sensible à la structure du prix, à la densité des ticks et à l’exactitude des données historiques. Pour un fonctionnement stable et correct, il est recommandé d’utiliser des brokers Forex réputés avec des comptes ECN / RAW / Razor et des cotations de marché de haute qualité.





Qualité des cotations et conditions du broker — ORIX System appartient à la catégorie des algorithmes de haute précision et est orienté vers le travail avec les impulsions, les pauses et les réactions du prix ; par conséquent, la qualité des cotations du marché joue un rôle clé dans les résultats du trading. L’algorithme a été développé et ajusté sur la base de cotations de marché de haute qualité, notamment à partir des données du broker IC Markets. Lorsqu’il est utilisé avec d’autres brokers, le comportement de la stratégie peut différer en raison des spécificités de formation des cotations et de la structure des données de prix. Avant l’achat de l’Expert Advisor, il est fortement recommandé de tester ORIX System auprès du broker prévu pour le trading réel. Si les résultats des tests sont satisfaisants, l’Expert Advisor se comportera de manière similaire en trading réel avec ce même broker. Chez les brokers disposant d’un historique de cotations clairsemé, lissé ou incorrect, l’efficacité de la stratégie peut diminuer, ce qui constitue une caractéristique des algorithmes de trading de haute précision et non un défaut de l’Expert Advisor.





Paramètre GMT et fonctionnement par défaut (IMPORTANT) — ORIX System ne nécessite pas l’utilisation de fichiers set et est prêt à fonctionner avec les paramètres par défaut. L’Expert Advisor est initialement configuré pour fonctionner correctement avec la majorité des brokers Forex populaires sans ajustements supplémentaires. En utilisation normale, l’utilisateur n’a besoin de modifier que la taille du lot ou le pourcentage de risque ; les autres paramètres peuvent rester inchangés.





Paramètre GMT — Le paramètre GMT est un élément important de la logique d’ORIX System et est utilisé pour la détermination correcte des conditions de trading et du contexte de marché. Par défaut, l’Expert Advisor utilise déjà le décalage horaire serveur le plus courant : GMT +2 pendant la période hivernale et GMT +3 pendant la période estivale. Ce décalage est utilisé par la majorité des brokers Forex populaires, notamment IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness et Roboforex. Pour la plupart des utilisateurs, il n’est pas nécessaire de modifier le paramètre GMT — l’Expert Advisor fonctionnera correctement immédiatement après l’installation. Si votre broker utilise un fuseau horaire serveur non standard ou si vous n’êtes pas certain de la valeur GMT, vous pouvez me contacter avant ou après l’achat, et je vous aiderai à configurer correctement le paramètre GMT pour votre broker.





Exigences principales et recommandations

Paire de devises : GBPUSD

Timeframe : M5

Dépôt minimum : à partir de 100 USD / EUR avec un volume de trading de 0.01 lot

Broker : tout broker ECN réputé avec des cotations de haute qualité

Type de compte : ECN / RAW / Razor (modes Netting et Hedging pris en charge)

VPS : recommandé pour un fonctionnement stable et ininterrompu de l’Expert Advisor

Risque recommandé : de 1 % à 5 % par trade (le risque est calculé sur la base du stop-loss d’un trade unique)





Caractéristiques clés de ORIX System — ORIX System a été conçu comme un système de trading précis et de haute qualité, orienté vers l’analyse de la structure du marché et du comportement du prix, et non vers des méthodes de trading agressives ou simplifiées. L’Expert Advisor n’utilise pas de martingale, de grilles de trading, de moyennage contre le marché, de couverture (hedging), d’ouverture de positions sans stop-loss, ni de trading haute fréquence ou chaotique. Chaque trade est ouvert avec un risque préalablement calculé et contrôlé et dispose toujours de paramètres clairement définis.





Principe de trading sans indicateurs — ORIX System est un système de trading sans indicateurs. L’algorithme ne dépend pas d’indicateurs techniques standards et n’utilise pas de signaux retardés. Toute la logique de trading repose sur l’analyse du comportement du prix et de la structure du marché, y compris les impulsions et les pauses, les zones de réaction, les zones d’équilibre et la pression du marché. Cette approche permet à l’algorithme de fonctionner de manière plus précise et plus stable lors de l’utilisation de cotations de haute qualité.





Objectif du système — ORIX System a été développé et optimisé exclusivement pour la paire de trading GBPUSD. L’algorithme tient compte des particularités du comportement et de la structure du prix de cet instrument et n’est pas une stratégie universelle pour toutes les paires de devises. L’Expert Advisor est destiné à un trading algorithmique prudent, à une gestion du risque contrôlée et à un fonctionnement stable et cohérent dans les conditions de trading recommandées.





Bonus pour les acheteurs — Les propriétaires de ORIX System (GBPUSD) bénéficient d’un bonus supplémentaire. Après l’achat de l’Expert Advisor, vous pouvez me contacter et fournir une preuve d’acquisition de ORIX System pour GBPUSD. En guise de bonus, une version supplémentaire de ORIX System, développée et optimisée spécifiquement pour la paire de devises EURUSD, est fournie. Il s’agit d’une version distincte de l’Expert Advisor et non d’un ensemble universel. La logique et les paramètres sont ajustés individuellement pour EURUSD et ne constituent pas une copie de la version GBPUSD. La version EURUSD n’est pas publiée sur le Market et est fournie uniquement aux propriétaires de la version principale.





Nombre limité de copies et politique de prix — ORIX System n’est pas un produit de masse et n’est pas destiné à être vendu à bas prix. L’Expert Advisor a été développé comme un système de trading spécialisé nécessitant des cotations de haute qualité, une configuration correcte et une approche consciente de son utilisation ; par conséquent, la diffusion de ORIX System est limitée. Au lancement des ventes, un nombre restreint de copies initiales est proposé à un prix réduit : les 5 premières copies sont disponibles au prix de 350 USD. Après la vente des premières copies, le prix de ORIX System sera progressivement augmenté. L’augmentation du prix est justifiée par le développement et le support continus du produit, le nombre limité d’utilisateurs et l’orientation vers une utilisation de qualité plutôt que vers des ventes de masse.

ORIX System est un système de trading autonome, optimisé pour GBPUSD sur le timeframe M5 et construit sur l’analyse de la structure du marché et du comportement du prix, et non sur des signaux d’indicateurs standardisés ou des méthodes de trading agressives. L’Expert Advisor est destiné à un travail systématique et réfléchi sur le marché et n’est pas orienté vers un trading agressif ni vers des promesses de résultats « idéaux ».