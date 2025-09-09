TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux :

Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances.

De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau.

Catégories de signaux :

1. Signaux à long terme et sûrs : Ces signaux sont identifiés en utilisant des stratégies d'action de prix (règles de l'argent intelligent), des niveaux de Fibonacci, des niveaux de support et de résistance, et des moyennes mobiles. Les signaux de cette catégorie sont affichés avec des flèches rouges et bleues et des cibles spécifiques, ce qui les rend idéaux pour les traders recherchant des transactions à long terme et fiables.

2. Signaux de scalping (pour les scalpers professionnels) : En plus des stratégies mentionnées ci-dessus, ces signaux utilisent également la formule exclusive de l'indicateur Trade Wizards et des méthodes de réduction du bruit par IA. Les signaux de scalping sont ajoutés aux signaux de la première catégorie avec des flèches blanches dans des tendances fiables et conviennent à ceux qui sont des scalpers forex.

Caractéristiques uniques de l'indicateur Scalper :

1. Pas de changement de couleur pour les signaux : Les signaux, SL et TP ne changent pas du tout et ont une grande précision.

2. Détection précise des tendances changeantes : Les tendances changeantes sont identifiées avec une grande précision à l'aide d'un filtre à deux étapes.

3. Alertes visuelles et audio : Les alertes sont affichées sous forme de flash sur le graphique et de chiffres de prix pour les entrées, TPs et SLs dans une fenêtre à côté du graphique.

4. Trois zones cibles de profit : Pour gérer le risque et préserver les bénéfices, trois zones cibles de profit sont fournies.

5. Points SL sécurisés : SL est fourni à un emplacement sûr pour protéger votre capital.

6. Possibilité d'éteindre les signaux : Vous pouvez éteindre les signaux si nécessaire.

7. Utilisation de l'indicateur de volume : L'indicateur de volume est utilisé pour déterminer la force des tendances.

8. Affichage des niveaux appropriés pour SL mobile : Des niveaux appropriés pour le trailing SL dans des tendances à long terme sont affichés.

9. Tableau à côté du graphique : Le tableau à côté du graphique présente des signaux et calcule les cibles passées (testables dans le testeur).


10. Utilisable en or et en devises : Ce produit est utilisable en or et efficace dans toutes les devises.


11. Signaux spécialisés pour les scalpers : Des signaux avec des filtres multistades et alignés sur les tendances sont spécifiquement affichés pour les scalpers professionnels.


Meilleur cadre temporel de trading :

Les meilleurs cadres temporels de trading pour ce produit sont 5 et 15 minutes.


Avantages :


• Haute précision dans la détection des signaux


• Couverture des divers besoins des scalpers de tendances


• Fourniture de signaux à long terme et à court terme pour les traders scalpers


• Utilisation de la technologie d'intelligence artificielle


• Gestion des risques et préservation des bénéfices pour les scalpers forex


Le TW Trend Scalper Indicator offre des signaux précis et fiables pour que les scalpers de tendances réussissent sur le marché FX du scalping.


Pour vous familiariser pleinement avec ce produit, regardez cet article et les vidéos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983


Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4.5 (2)
Indicateurs
Contact me for instruction, any questions! - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Related product: Bitcoin Expert Introduction The Breakout and Retest strategy is traded support and resistance levels. it involves price breaking through a previous level.  The break and retest strategy is designed to help traders do two main things, the first is to avoid false breakouts. Man
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicateurs
The indicator measures the balance of aggression. The formula is as follows:   Aggression  = Purchase Volume - Sales Volume. Note : It is rec ommended to use the default configuration and VPS values. It does not work in Forex. Meet Our Products     Parameters : Numbers of days prior to the current one for calculation; Volume Divider e; Enables calculation of the current candle; Histogram Line style and; Size; Line Line style and; Size;  Follow us on our website to check the next news.
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
Indicateurs
- Real price is 80$ - 60% Discount (It is 30$ now) Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a ran
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Le KT Liquidity Sweep Filter identifie et met en évidence les zones clés de balayage de liquidité. Il combine ces zones avec des rejets de prix clairs et un filtre de tendance adaptatif pour générer des signaux d’achat et de vente précis, alignés sur la tendance du marché. Il différencie les balayages majeurs et mineurs de liquidité, en marquant les zones majeures avec de grandes flèches et les zones mineures avec de petites flèches pour une identification facile. Grandes flèches : Indiquent des
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicateurs
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Wave Flow
Bruno De Bonis
Indicateurs
Descubra o Wave Flow, um indicador exclusivo desenvolvido para traders que buscam clareza visual e agilidade na leitura do mercado. Com uma abordagem inteligente e dinâmica, ele destaca zonas de transição de força entre compradores e vendedores, revelando oportunidades com precisão. Ideal para quem opera fluxo, price action ou deseja uma leitura limpa, objetiva e poderosa, o Wave Flow se adapta a qualquer ativo ou tempo gráfico. Simples de usar, difícil de ignorar
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicateurs
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
Reverso 1
Armand Gonto
Indicateurs
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicateurs
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicateurs
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
HiqIndi
Ratul Goswami
Indicateurs
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicateurs
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicateurs
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Breaker Block and Void Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Breaker Block & Void Indicator MT5 A Breaker Block represents a price zone where the market revisits after breaching an Order Block . In simple terms, when the price pulls back to a previously broken order block, it forms a breaker block. The Breaker Block Indicator is designed to automatically detect these critical zones, marking them once an order block is violated and the price retraces. By analyzing market movements, it helps traders identify recurring patterns in price action. «Indicator I
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur de volume segmenté MT5 a été créé pour faciliter ceux qui négocient en utilisant l'analyse des prix et des volumes, VSA, VPA, la méthode Wyckoff et le système Smart Money. Le volume segmenté fonctionne sur n'importe quel marché (Crypto, CFD, Forex, Futures, Actions...) et fonctionne à n'importe quel moment du graphique. Voyez à quel point votre interprétation est facile : #Vert : Volume bien supérieur à la moyenne du marché #Rose foncé : Volume supérieur à la moyenne #Bleu : Volume
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicateurs
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicateurs
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
WA_PV_BOX_EFFORT X RÉSULTAT pour MT5 L'indicateur WAPV Box Effort x Result fait partie du groupe Package Indicators (Wyckoff Academy Wave Market). L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 vous aide à lire le prix et le volume. Sa lecture consiste à aider à l'identification effort x résultat dans les vagues créées par le graphique. L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 lorsque la case est verte signifie que le volume est en faveur de la demande et lorsque la case est rouge le volum
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicateurs
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
Indicateurs
Serious about inside bar strategies? This professional indicator delivers three game-changing advantages: efficient backtesting through TIME ZONE signal filtering that eliminates noise and focuses on INSIDE BAR PATTERNS , instant alerts for live trading when your attention is required elsewhere, and complete timezone customization that works anywhere in the world regardless of your broker's location. Additional Features: Zero false positives with advanced pattern validation Automatic broker GMT
Volume Speed
Flavio Javier Jarabeck
Indicateurs
For those traders who really care about Volume as an important vector information on Price Action, here is an exclusive idea & creation from Minions Labs: Volume Speed . The Volume Speed indicator shows you visually how much time (in seconds, minutes, hours, you choose) the Volume took to reach the Average Volume of the past bars. This way you can have the exact idea of "what is happening right now with the Volume of the current bar..." and take action accordingly with your strategy, having even
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilitaires
RENKO PRICE ACTION ATR is an "Expert Advisor" developed through the construction of the Renko Chart where each BRICK has the size calculated through the ATR of the period selected by the user. Renko charts are designed to filter out minor price movements, thus making it easier for traders to focus on important trends. Due to its efficiency in detecting price trends, it is also possible to clearly identify supports and resistances as well as top and bottom divergences, thus making better use of t
VWAP and MVWAP Easy for MT5
Eadvisors Software Inc.
Indicateurs
The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This version is simple to use as we simplify the indicator entries and leave only the most used buffers. You can use it to integrate with your EA          Product Features Daily VWAP ploted at the chart. MOnthly
Heat map Indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicateurs
Dynamic Heatmap for MetaTrader 5 — Instantly Spot Market Opportunities Revolutionize the way you see the markets with the most complete and intelligent Heatmap for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed and clarity in decision-making, our Heatmap creates a powerful visual representation of market performance in real time. Key Benefits Instant Read of Market Strength Instantly see which assets are leading or lagging. Dynamic color coding for quick identification: green for ri
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicateurs
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Triple Trend for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
Triple Trend Indicator   is a versatile trend-following tool designed to help traders identify trend strength and potential pullback levels using a three-band system. Each band represents a varying degree of price deviation from the mean, providing progressively stronger trend signals. Key Features: Three Adaptive Bands: The indicator dynamically calculates three bands (1, 2, and 3) based on moving averages   (SMA, EMA, WMA)   and ATR multipliers. Bands are positioned below the price in a
Gann Method Scanner MT5
Elif Kaya
1 (1)
Indicateurs
Contact me for extra bonus tool, instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional chart patterns. This method integrates geometry, time cycles, and even astrology to predict market movements accurately. Gann
