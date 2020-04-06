TW Scalper Robot MT4：プロフェッショナルなスキャルピング・エキスパート・アドバイザー：





ゴールド市場で素早く賢く利益を上げるためのプロフェッショナルなソリューションをお探しですか？

TW Scalper Robot は、3つの高度なインジケーターと精密な取引アルゴリズムを組み合わせた、専門的なスキャルピングボットであり、真のトレンドハンターになるための力を提供します。高度なリスク管理戦略により、このロボットはあなたのポジションを完全に保護しながら実行します。









TW Scalper Robot の主な特徴：





1- 一度に1つのポジションのみ：

成功確率の最も高い1回のトレードに集中し、不必要なエントリーを避けてリスクを管理します。

2- トレンド変化の正確な検出：

2段階フィルターを使用して、高精度でトレンドを特定します。

3- 資金管理の完全対応：

各ポジションは、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ、ブレークイーブンによって管理され、資金を常に安全に保ちます。

4- 取引タイミング設定機能：

ロボットが稼働する時間を指定できます。

5- 賢く安全なストップロス：

ストップロスを論理的かつ安全なポイントに設置し、損失を最小限に抑えます。

6- 合理的な条件下でのパフォーマンス:

勝率：70%～80%

ドローダウン：10%～30%程度

7- 市場ボリューム分析：

ボリュームインジケーターを使用して、トレンドの強さと有効性を判断します。

8- トレーリングストップに適したレベルを表示：

長期トレンドの中で、テクニカルなトレーリングストップの設定レベルを特定します。

9- 警告機能：

リスクの高い取引に入る前にアラートを発し、一時的にロボットを停止したり、リスクが過ぎた後に再起動したりすることが可能です。

10- 最適化されたストップ付きのスマートエントリー：

ストップロスはシグナルの強度に基づいて設定され、最適なリスクリワード比率を実現します。

11- ゴールドおよび短期タイムフレーム（M1＆M5）対応：

ゴールドシンボル（XAUUSD）でのスキャルピング取引に完全最適化されています。

12- 簡単なインストール + 無料アップデート：

専用のサポートと継続的なアップデートにより、常に市場の一歩先を行くことができます。





パフォーマンス向上のための推奨設定：





ブローカー：低スプレッドのブローカーならどこでも可

口座タイプ：ECN または ECN_Pro

最低残高：$1000

推奨レバレッジ：少なくとも1:500

できれば XAUUSD と1分のタイムフレームで取引してください。



VPSの使用は24時間365日運用のために必須





このエキスパートアドバイザーのインストールおよび機能の完全なガイドについては、チュートリアル記事およびフル動画をご覧ください。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

