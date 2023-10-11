One Gold MT4

Présentation de One Gold EA, un robot de trading sophistiqué pour l'or sur la plateforme Meta Trader, développé pour aider les traders à effectuer des analyses de marché avancées. Notre technologie exclusive exploite les réseaux neuronaux et les algorithmes basés sur les données pour analyser les données historiques et en temps réel du marché de l'or, fournissant des informations qui peuvent aider à la prise de décision. Contrairement aux stratégies manuelles traditionnelles, One Gold EA fonctionne avec une intervention minimale, rationalisant le processus de trading et visant à réduire les risques associés. Bien que l'utilisation de plugins neuronaux avancés améliore les capacités d'analyse du robot, il est important de noter que, comme tout outil de trading, One Gold EA ne garantit pas de bénéfices. Cependant, il a été conçu avec le potentiel d'améliorer les performances de trading en fournissant des informations plus éclairées et fondées sur des données. One Gold EA surveille en permanence le marché de l'or pour détecter des modèles et des tendances qui peuvent être difficiles à repérer pour un trader humain. Le système est capable de s'adapter à diverses conditions de marché, offrant une approche de trading plus cohérente, en particulier dans un environnement très volatil comme le trading de l'or. Que vous soyez un trader expérimenté ou nouveau sur le marché, One Gold EA est destiné à soutenir votre processus de prise de décision en offrant une analyse de marché complète et en réduisant la charge de travail manuelle. Bien que One Gold EA vise à simplifier l'expérience de trading, il est essentiel d'utiliser le robot en combinaison avec un plan de trading bien pensé et des stratégies de gestion des risques appropriées. Nous croyons au potentiel de notre technologie pour aider les traders, mais nous encourageons une utilisation responsable et une surveillance continue des résultats pour obtenir les meilleurs résultats.

Il reste 3 exemplaires à ce prix puis le prix sera augmenté à 1500$

Infos :

Symboles de travail : XAUUSD(GOLD)

Période de travail : H1

Le dépôt minimum est de 100 $ (mode conservateur), 500 $ (mode intensif + récupération)

L'effet de levier dépend du risque, à faible risque et en mode conservateur, un effet de levier de 1:30 est approprié

Les avantages One Gold :



Plugins neuronaux pour des performances améliorées

L'EA utilise des plugins de réseau neuronal de pointe pour améliorer la précision prédictive et s'adapter aux changements du marché de manière dynamique, lui permettant de reconnaître et de répondre plus efficacement aux modèles complexes.

Adaptation automatique au risque et à l'effet de levier

Il ajuste automatiquement le risque en fonction de l'effet de levier du compte, optimisant ainsi les rendements tout en équilibrant l'exposition au risque. Cela facilite la gestion de la taille des positions en fonction de l'évolution des conditions d'effet de levier sans intervention manuelle.

Compatibilité des sociétés de financement par actions dans les environnements à faible risque

Conçu pour répondre aux exigences des sociétés de trading propriétaires comme FTMO, mais il est spécifiquement recommandé dans les environnements à faible risque pour respecter des limites strictes de retrait et de perte quotidienne, garantissant une expérience de trading plus sûre conformément aux critères de l'entreprise.

Des tests approfondis sur plus de 13 ans

L'EA a été testé avec succès dans diverses conditions de marché au cours des 13 dernières années, démontrant une stabilité constante et maintenant de faibles baisses, ce qui reflète sa fiabilité dans le temps et dans différents climats économiques.

Filtre d'actualités intégré personnalisable

L'EA comprend un filtre d'actualités ajustable qui arrête les transactions avant les annonces économiques importantes, réduisant ainsi les risques de conditions de marché volatiles ayant un impact négatif sur les transactions. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour éviter les fluctuations soudaines des prix lors des communiqués de presse.

Configuration simplifiée basée sur le code

Toutes les valeurs nécessaires sont intégrées dans le code de l'EA, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des fichiers de paramètres externes. Les traders n'ont qu'à sélectionner un niveau de risque préféré, ce qui rend la configuration plus rapide et moins sujette aux erreurs.

Flexibilité du courtier avec certaines conditions

Il est conçu pour fonctionner efficacement avec la plupart des courtiers, mais peut ne pas être aussi performant sur les comptes en centimes ou les comptes avec des spreads élevés, en particulier sur des actifs comme l'or. Des recommandations sur les courtiers appropriés sont disponibles auprès du développeur pour garantir des performances optimales.

Options de personnalisation étendues

L'EA propose de nombreux paramètres de personnalisation et d'optimisation, permettant aux traders de l'adapter à leurs stratégies spécifiques, à leur tolérance au risque et aux conditions du marché. Cette flexibilité permet un meilleur contrôle du comportement des traders.

Installation rapide et facile

Avec un processus d'installation convivial, l'EA est accessible aux traders de tout niveau d'expérience, offrant une configuration simplifiée avec un minimum d'étapes.





