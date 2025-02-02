TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:

Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches.

Êtes-vous fatigué de dessiner manuellement les niveaux de support et de résistance et les retracements de Fibonacci ?

Découvrez les fonctionnalités de ce produit ; vous serez étonné.

Caractéristiques du produit :

1. Niveaux mineurs et majeurs : Vous pouvez personnaliser les niveaux mineurs et majeurs selon vos préférences et supprimer des niveaux supplémentaires en utilisant des algorithmes avancés.

2. Compte des touches de niveau : Les niveaux de support et de résistance Tw avec ruptures mt5, le nombre de fois que chaque niveau a été touché dans le passé est calculé et fourni, vous permettant d'évaluer la force de chaque niveau.

3. Niveaux de Fibonacci : Les niveaux de Fibonacci de la dernière vague sont dessinés dynamiquement, ce qui vous permet de vérifier l'alignement de ces niveaux avec les valeurs obtenues à partir du calculateur de niveaux de support et de résistance statiques.

4. Tampons pour développeurs : Ce produit comprend les tampons nécessaires au développement de stratégies de trading.

5. Utilisable pour toutes les devises et tous les délais : Vous pouvez utiliser les niveaux de support et de résistance TW pour l'or, l'EUR, la GBP, le USD, etc.

6. Interface utilisateur simple et personnalisable : L'interface utilisateur de ce produit est très simple et personnalisable, vous permettant de personnaliser ou de désactiver les couleurs et les éléments selon vos préférences.

En utilisant ce produit, vous pouvez :

• Réduire votre temps d'analyse.

• Augmenter la précision de vos analyses.

• Améliorer vos stratégies de trading.

• Prendre de meilleures décisions de trading.

Pour tester ce produit dans le testeur, réglez le modèle des ticks sur le mode "chaque tick".

Pour une compréhension plus approfondie des fonctionnalités et des applications de ce produit, lisez l'article et essayez-le gratuitement.


