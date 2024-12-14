Vortex Gold MT4

5

Vortex - votre investissement dans l'avenir

Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, qui travaillent ensemble pour signaler avec précision les points d'entrée et de sortie idéaux. Au cœur de Vortex Gold EA se trouve un réseau neuronal avancé et une technologie d'apprentissage automatique. Ces algorithmes analysent continuellement les données historiques et en temps réel, ce qui permet à l'EA de s'adapter et de répondre aux tendances changeantes du marché avec une plus grande précision. En tirant parti de l'apprentissage profond, Vortex Gold EA reconnaît les modèles, ajuste automatiquement les paramètres des indicateurs et améliore sa performance au fil du temps. L'EA Vortex Gold est une puissante combinaison d'indicateurs exclusifs, d'apprentissage automatique et d'algorithmes de négociation adaptables. Investissez dans votre avenir avec Vortex Gold EA.

Prix 675$ (2/10 restant), prochain prix $795


Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Spécifications :

  • Symboles de travail : XAUUSD(GOLD)
  • Période de travail : H1
  • Le dépôt minimum recommandé est de 300$.
  • L'effet de levier dépend des paramètres de risque, pour un risque conservateur et faible, un effet de levier de 1:30 est approprié.
  • Type de compte : N'importe lequel
  • Un bon courtier ECN est nécessaire (Demandez à l'auteur de vous recommander un courtier)
  • Un VPS est fortement recommandé

Avantages :

  • Pas de martingale
  • Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée
  • Stop loss et take profit pour chaque position
  • Résultats de tests stables avec des cotations de qualité à 99,9%.
  • Insensible aux conditions des courtiers
  • Facile à installer
  • Prêt pour FTMO et Prop firm

Vortex Advisor offre ce qui suit

Deux stratégies indépendantes, chacune contenant la fonction d'ordres supplémentaires. Toutes les stratégies sont protégées par un Stop Loss dur, qui minimise la perte du dépôt. L'Expert Advisor est extrêmement flexible dans ses réglages et peut être optimisé pour tous les besoins de négociation avec n'importe quel ratio RR, avec n'importe quel niveau de stop loss et n'importe quel take profit pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Par défaut, deux stratégies sont proposées à l'auteur. L'expert dispose également d'un système intelligent de sélection des risques. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner une stratégie et un niveau de risque et d'attacher le conseiller au graphique.

Prop firm prêt pour le trading :

  • L'EA a été conçu en mettant l'accent sur la gestion des risques, du contrôle du drawdown en temps réel au dimensionnement adaptatif des lots. Cela le rend entièrement compatible avec les exigences de la plupart des sociétés de courtage, en s'alignant sur les principales normes de risque pour un trading sécurisé et conforme.

Indicateurs :

  • CCI (Commodity Channel Index) : Aide à identifier les niveaux de surachat et de survente, permettant des entrées et des sorties précises basées sur la direction et la force de la tendance.
  • SAR parabolique : définit des niveaux de stop dynamiques qui s'adaptent aux tendances du marché, ce qui permet de gérer efficacement les risques et de maximiser les profits sur les marchés en tendance.

Apprentissage automatique et réseaux neuronaux :

  • La technologie des réseaux neuronaux adaptatifs permet une réponse dynamique aux changements des conditions du marché.
  • L'apprentissage permanent à partir des données du marché permet d'affiner les décisions de trading et d'améliorer la précision des transactions.

Outils de gestion du risque :

  • Paramètres de stop-loss et de take-profit ajustables pour gérer le risque de chaque transaction.
  • La fonction Trailing Stop permet de bloquer les profits lorsque les transactions évoluent favorablement.
  • Filtres de spread et de slippage pour éviter d'entrer dans des transactions dans des conditions de marché défavorables.

Paramètres personnalisables :

  • Des paramètres conviviaux permettent aux traders d'ajuster les niveaux de risque, la taille des lots et d'autres paramètres en fonction de leur style de trading et de leur tolérance au risque.

Avertissement de risque: Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Soyez conscient des risques encourus. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également enregistrer des pertes).


Avis 4
kenixchiu
24
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
439
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
46
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

