Conseils pour une présentation efficace des produits sur le marché

MetaTrader Market est la plus grande boutique d'applications de trading automatisé. C'est l'endroit même où les développeurs de robots de trading et d'indicateurs techniques peuvent recevoir une récompense bien méritée pour leur travail acharné. Il est difficile de surestimer le rôle d'un logo, d'une description et de captures d'écran dans le succès de la publication d'un produit sur le Marché. Si l'application a une mauvaise conception, les acheteurs potentiels l'ignoreront tout simplement. Une part importante des achats a lieu en raison de l'attrait des logos des produits présentés sur la vitrine du marché. Un logo doit être attrayant pour que l'acheteur potentiel ait envie de le télécharger. C'est pourquoi une bonne conception est cruciale pour réussir.

Comme la taille complète du logo du produit ne peut pas dépasser 200x200 pixels (en fait, la taille de l'exposition sur la vitrine principale est encore plus petite que cela), il est très important de tirer le meilleur parti d'un espace très limité afin que les acheteurs potentiels aient la vraie première impression. Par exemple, jetons un coup d'œil à la moyenne mobile avancée de l'Expert Advisor. Non seulement il a un logo magnifiquement conçu, mais aussi une brève explication de son idée principale apparaît lorsque le curseur passe dessus.











Pour trouver un autre exemple, nous rechercherons un programme par le mot « tendance » et nous verrons alors que le résultat de la recherche contient plus de 50 applications. Choisissons une rangée sur la vitrine et examinons les icônes de produits et de brèves descriptions. Pour une comparaison pratique, les icônes s'affichent d'abord, puis sous chaque image, nous pouvons voir la description.







Les logos de la majorité des programmes ne disent pas grand-chose aux clients et les descriptions ne couvrent pas le concept des programmes. Il est évident qu'un acheteur potentiel obtiendra très peu d’informations à la fois du logo et de la description.

On ne soulignera jamais assez que si vous souhaitez que les traders visitent la page avec votre produit, la première chose dont vous avez besoin est le bon logo pour la vitrine du marché. Sinon, ils l'oublieront et seront intéressés par des programmes mieux conçus. Sur la vitrine du marché, votre produit est présenté par une petite icône qui est sa carte de visite et la première chose que les clients voient.







Vous savez maintenant pourquoi le logo du produit peut influencer directement le nombre de téléchargements sur le marché. Voyons comment en créer un qui fonctionnera vraiment pour le programme.





Comment créer le bon logo

En ce qui concerne le format graphique, la meilleure chose à faire est d'utiliser le format PNG car celui-ci permet de conserver une qualité élevée à la fois lors de l'édition et du transfert de fichiers. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser le JPG.



Un bon logo doit être simple et décrire l'idée de base du produit. Les détails fins sont également déconseillés car ils sont généralement difficiles à distinguer. Une image surchargée de trop de couleurs et d'effets graphiques ne fera pas non plus un bon logo. Idéalement, 3 à 4 couleurs et quelques images reconnaissables suffisent pour concevoir un logo. Des termes commerciaux, largement utilisés et familiers à tous les traders, pourraient être utilisés dans l'inscription. Ils joueront un rôle important dans la transmission de l'idée du produit. Par exemple, acheter, vendre, etc. Il vaut mieux éviter les polices Serif. Restez simple pour que tout le monde puisse lire le logo.



Par exemple, si le robot de trading annoncé négocie dans le canal de tendance, les deux images du canal et de la tendance avec les points d'achat et de vente marqués peuvent être utilisées. Voici quelques exemples de bons logos :







Ces logos donnent une bonne idée du but des programmes et ne sont pas surchargés de couleurs et de détails. Bien que certains d'entre eux pourraient se contenter d'un texte plus détaillé car il y a suffisamment d'espace pour cela. Sur le logo de Spread Recorder, une image d'un écart entre deux prix serait intéressante et cela aiderait certainement à visualiser l'idée d'enregistrer dans un fichier".



Il vaut mieux éviter les images d'argent, les tas d'or et les reflets. Cela ne donne non seulement aucune information sur le produit mais ne plaît pas non plus aux acheteurs potentiels qui savent bien que "Tout ce qui brille n'est pas de l'or". Exemples de logos insipides :





Utiliser des personnages de dessins animés, des animaux de compagnie ou des "images sympas trouvées sur Internet" pour un logo est également une mauvaise idée. Lorsque les gens visitent le marché, ils viennent pour certaines choses dont ils ont besoin ; et une galerie d'images fantaisistes n'est pas ce qu'ils recherchent. Exemples de mauvais logos :







Un logo peut être un échec simplement parce qu'il est difficile à comprendre. Soit l'image est trop petite et floue, soit c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ensemble.







En résumé, le bon logo pour votre produit :

décrit le concept principal du produit ;

ne contient pas d'images vagues, collantes, difficiles à comprendre ou indécentes ;

ne contient pas d'éléments fins difficiles à distinguer ;

a peu de couleurs coordonnées ;

peut contenir un texte bref, facile à lire et à comprendre ;





Confiez votre logo à un professionnel

Un logo qui fera le travail n'est pas si facile à concevoir que cela puisse paraître, surtout si vous n'êtes pas un concepteur professionnel. La chose la plus simple à faire dans ce cas sera de commander un logo pour votre produit auprès de ceux qui peuvent le faire de façon professionnelle. Dans la section Freelance, vous pouvez non seulement commander des programmes pour le terminal MetaTrader, mais aussi essayer d'y trouver un designer.

En plus de cela, vous pouvez trouver un concepteur sur l'une des multiples plates-formes spécifiques à un domaine. Voici quelques liens utiles :

Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 captures d'écran à la description, utilisez cette opportunité

Il est conseillé d'utiliser un schéma de couleurs standard "Black and White" (noir sur fond blanc) lors de l'obtention de captures d'écran des graphiques. Ce schéma correspond le mieux à la conception de la vitrine de la boutique. Cela signifie également que vous éviterez de déplaire involontairement aux clients avec un ensemble de couleurs étranges.



Chaque produit sur MetaTrader Market a une allocation de 12 captures d'écran de 640x480 pixels. Il est essentiel de montrer la pleine capacité de votre produit sur la page produit afin qu'un acheteur potentiel puisse s'en faire une idée claire. Si vous publiez un programme de reconnaissance de formes, affichez quelques modèles reconnus sur le graphique. Faites de grandes captures d'écran et fournissez suffisamment de commentaires explicatifs.





Mettre beaucoup de petits détails dans une capture d'écran n'aidera pas non plus. Voici un exemple de ce qu'il faut éviter :





La description du produit aurait connu un succès si au lieu d'une capture d'écran, le développeur en avait fourni deux ou trois avec des images plus grandes des motifs reconnus et un texte lisible. Cela concerne aussi les grilles de prix. Choisissez des échelles plus grandes et laissez vos clients potentiels voir les détails. Nous vous déconseillons d'utiliser des schémas de couleurs inhabituels sans besoin particulier. Veuillez vous assurer que le texte du commentaire (message de la fonction commentaire) ne chevauche pas une partie du graphique. L'utilisation de couleurs standard telles que le bleu et le rouge pour mettre en évidence les signaux d'achat et de vente est ce que nous recommandons. Les données sur la capture d'écran ci-dessous ne sont pas présentées efficacement.







Après qu'il ait été retravaillé, nous pouvons voir une version améliorée.







Le concepteur a opté pour une plus grande échelle de la carte et un schéma de couleurs standard « Noir et Blanc ». Le nom du graphique a été supprimé, la police et la couleur du nom du motif ont été modifiées et les points de la cassure du triangle ont été contournés en rouge. Les flèches de la rupture du triangle ont des couleurs traditionnelles. Une telle capture d'écran n'a pas de détails excessifs et ne montre que l'idée principale.



N'oubliez pas que parcourir la galerie de captures d'écran est la première et la plus simple des choses à faire pour un client potentiel lorsqu'il se trouve sur une page de produit. Ils peuvent ne jamais lire la description si les illustrations ne les incitent pas à le faire.







La taille requise pour le logo est de 200x200 pixels

Un grand logo pour la section Marché doit avoir une taille de 200x200 pixels. Un petit logo présenté dans le Terminal Client doit être de 60x60 pixels. Lors du téléchargement du grand logo, le système l'utilise automatiquement pour créer le petit. Cependant, pour éviter de perdre des informations importantes lors de la conversion automatisée, il est conseillé de créer les deux logos manuellement.

Le format de fichier graphique recommandé est le format PNG. Les formats GIF, JPG et JPEG sont autorisés mais non souhaitables.



La taille requise pour les captures d'écran est de 640x480 pixels

Chaque description de produit peut contenir jusqu'à 12 captures d'écran illustrant ses fonctionnalités. Il est crucial que les captures d'écran soient d'une taille exacte de 640x480 pixels.



Semblable à l'exigence de logo, le format de fichier graphique préféré pour les illustrations est le format PNG. Les formats GIF, JPG, JPEG sont autorisés mais non souhaitables.

Il est fortement déconseillé de réduire la taille des grandes images au format requis car la plupart du temps, cela entraîne une perte de qualité et de netteté. Prendre une capture d'écran d'un graphique (terminal, testeur, etc.) avec une taille de graphique préalablement définie aura un meilleur résultat. En travaillant de cette façon, il n'y aura pas besoin de compresser une image aux 640x480 pixels requis.



Comment faire des captures d'écran de test

Un Expert Advisor (robot de trading) est le produit le plus populaire sur le marché. La majorité des développeurs utilisent des captures d'écran du testeur pour accompagner la description du produit. Prenez un certain nombre de captures d'écran qui illustrent l'ensemble du processus de test et montrez-les dans le bon ordre.

Paramètres du testeur pour un seul test. Paramètres experts pour un seul test. Rapport d'essai.

Si vous souhaitez démontrer la procédure d'optimisation de l'Expert Advisor, ajoutez également :

Les paramètres du testeur pour l'optimisation des paramètres de l'Expert Advisor. La gamme de paramètres Expert Advisor et une étape de changement pour l'optimisation. Les résultats d'optimisation.

Un certain nombre d'images consécutives fournit une explication suffisante même sans lire une description. Les paramètres du testeur et les paramètres de l'Expert Advisor peuvent être affichés sur une seule capture d'écran. En même temps, tout doit être fait correctement. Une grande majorité de développeurs prennent des captures d'écran sans trop penser à la qualité. Ils prennent une capture d'écran, puis la compressent à la taille requise à l'aide d'un éditeur. En conséquence, l'image devient de la bonne taille mais perd de sa netteté.





L'image a perdu en qualité mais pas tout à fait par la faute du développeur. Ils ont rendu le terminal aussi étroit que possible, cependant, la largeur de la capture d'écran dépassait 640 pixels et, respectivement, l'image vient d'être compressée à la bonne taille. En fait, dans ce cas, éditer la capture d'écran dans un éditeur graphique au lieu de compresser l'image aurait été une solution plus efficace. Il aurait suffi de réduire les boutons de contrôle dans les paramètres du testeur et de supprimer la colonne « Étapes » inutile des paramètres de l'Expert Advisor. Au final, nous aurions eu une image de meilleure qualité.







Les résultats des tests et le tableau d'équilibre pourraient également être combinés.





Les rapports commerciaux et les graphiques de distribution des entrées par heures/jours pourraient être affichés ensemble sans perte de qualité.







Le reste des graphiques du rapport de test peut être reconstitué.





Comme vous pouvez le voir, il existe des moyens d'afficher les résultats du test et de conserver les données telles qu'elles ont été initialement conçues sans compresser les captures d'écran.





Utiliser la bonne illustration sur le marché

Vous pouvez faire de votre mieux pour rédiger et tester un programme brillant pour le marché, mais s'il n'attire pas de clients et n'est pas acheté, tous vos efforts seront vains. Pour plaire à un acheteur potentiel afin qu'il télécharge votre application sur le terminal MetaTrader, votre produit doit se démarquer des centaines d'autres sur la vitrine du marché. Par conséquent, le bon logo est la clé du succès de votre programme.

La deuxième chose importante est l’ensemble des illustrations bien conçues à la page de description sur le marché qui devraient montrer la capacité de votre produit et son avantage concurrentiel. N'oubliez pas qu'il est difficile de faire de bonnes illustrations pour un programme avec une interface graphique horrible.

Voici quelques autres articles couvrant le rôle de la conception de produits dans les ventes qui pourraient vous être utiles :





Enfin, le dernier mais non le moindre. Apprenez par des exemples. Trouvez des produits bien conçus sur le marché et adoptez les meilleures pratiques. Une présentation habile de votre produit sur le Marché vous aidera à gagner des clients et à augmenter le nombre de téléchargements et de ventes !



