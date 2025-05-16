Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés !

Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3

Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer ces piliers dans un système robuste et sophistiqué, conçu pour optimiser les opérations sur le marché de l'or. Utilisant des technologies de pointe et des stratégies avancées, Golden Scalper offre un soutien aussi bien aux traders débutants qu'aux professionnels, leur permettant d'affronter en toute sécurité les défis et d'exploiter les opportunités de ce marché dynamique. Avec Golden Scalper, vous disposez d'un outil fiable, conçu pour gérer les particularités de l'or. Son système combine intelligence adaptative, analyse multi-timeframe, ajustements automatiques des opérations et contrôle rigoureux des risques. Cette capacité d'adaptation fait de Golden Scalper un allié polyvalent, capable de réagir rapidement aux changements du marché tout en garantissant la protection à long terme de votre capital. Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace.

Symbole XAUUSD (OR) Unité de temps M5

Capital min. 500$ Broker tout broker Type de compte tout type, préférence pour spreads plus faibles Effet de levier à partir de 1:500 VPS préféré, mais non obligatoire Symbole SPX500 (NASDAQ100) Unité de temps M5

Capital min. 1000$ Broker tout broker Type de compte tout type, préférence pour spreads plus faibles Effet de levier à partir de 1:500 VPS préféré, mais non obligatoire



À l'intérieur du Golden Scalper PRO !



Stratégies de pointe basées sur l’IA Au cœur du Golden Scalper se trouve une combinaison avancée de technologies basées sur des réseaux neuronaux, développées pour améliorer votre capacité d'analyse, de prévision et de prise de décision. Le système intègre des réseaux neuroévolutifs qui évoluent continuellement grâce à un apprentissage orienté performance, ajustant et affinant progressivement leurs stratégies de trading. Cette méthodologie permet au Golden Scalper de s’adapter intelligemment aux changements constants du marché, optimisant à la fois la gestion des risques et l’exécution précise des opérations. De plus, Golden Scalper intègre les puissants réseaux d’état écho (ESN), reconnus pour leur capacité à traiter de grands volumes de données historiques, identifier des motifs cachés et prévoir avec une grande précision les mouvements futurs des prix. Ces réseaux neuronaux récurrents sont particulièrement efficaces dans la modélisation des séries temporelles, offrant au Golden Scalper la capacité de capter en temps réel des signaux cruciaux du marché et de les transformer en décisions opérationnelles stratégiques et pertinentes.





Modèles graphiques pour l’analyse de marché Golden Scalper stocke toutes les informations graphiques et effectue en temps réel des analyses graphiques pour identifier avec précision les opportunités de mouvements fréquents, en s’alliant à l’analyse des actualités en temps réel, rendant ses analyses encore plus efficaces.

Pour augmenter encore sa robustesse et sa résilience, Golden Scalper intègre des réseaux antagonistes génératifs (GAN), capables de simuler une large gamme de scénarios de marché, y compris des situations rares, extrêmes et de haute volatilité. Grâce à ces simulations, CyNera effectue des tests de résistance sur ses stratégies, permettant au système d’identifier les vulnérabilités et d’effectuer des ajustements fins pour faire face à des événements imprévisibles du marché.

Cette approche garantit que Golden Scalper maintient son efficacité opérationnelle même dans des conditions adverses, préservant la stabilité et la cohérence des résultats. En anticipant les comportements atypiques du marché, le système renforce sa capacité d’adaptation et de protection du capital, offrant un trading plus sûr et prêt à affronter n’importe quel scénario.

Gestion intelligente du risque Pour protéger votre capital, Golden Scalper PRO intègre une structure robuste de gestion des risques. Grâce à des multiplicateurs et trois stratégies intégrées dans son système de trading, il peut effectuer des opérations de manière plus sûre et hautement configurable selon votre style de trading, du plus agressif au plus prudent, vous pouvez configurer précisément tout ce qui concerne nos stratégies.





Réglage dynamique de la fréquence de trading Un des grands atouts du Golden Scalper PRO est sa capacité à ajuster dynamiquement la fréquence des opérations en fonction de la volatilité du marché. Lors des périodes de forte volatilité, le système augmente le nombre d’opérations, profitant des mouvements rapides et des plus grandes opportunités d’entrée. En revanche, pendant les périodes de faible volatilité, Golden Scalper PRO réduit la fréquence des entrées, privilégiant uniquement les setups très qualifiés et avec une probabilité plus élevée de succès. Cette intelligence adaptative permet au robot d’opérer de manière efficace et équilibrée. Tout cela se fait automatiquement, sans besoin d’intervention constante du trader.

Performance prouvée grâce à des tests approfondis Avec plus d’une décennie de tests sur comptes réels, ayant traversé tous les scénarios possibles, Golden Scalper PRO a démontré sa robustesse et sa rentabilité même dans des conditions de marché difficiles. L’EA a présenté des courbes de croissance cohérentes avec des drawdowns contrôlés, prouvant sa stabilité sur diverses sources de données de brokers et phases volatiles, comme les crises économiques. *Nous recommandons fortement de faire des tests en comptes démo, en prenant en compte que Golden Scalper PRO travaille avec des filtres d’actualités. Cela est extrêmement conseillé puisque les backtests ne prennent pas en compte ces informations et que les résultats sur comptes réels sont complètement différents des résultats de backtesting.





Facile à utiliser et personnalisable Les paramètres par défaut de Golden Scalper PRO sont optimisés pour la facilité d’utilisation, le rendant accessible même aux débutants. Cependant, pour les traders expérimentés, il existe la possibilité d’ajuster des paramètres comme la fréquence de trading, la stratégie adoptée, la distance entre les opérations, les réglages de contrôle des lots et bien d’autres configurations infinies. Golden Scalper n’est pas seulement un outil de trading, mais un partenaire fiable dans la négociation de l’or. Que vous soyez expérimenté ou novice dans le trading algorithmique, Golden Scalper offre une solution personnalisée et flexible qui combine précision et protection du capital à long terme. En intégrant des analyses de pointe et des stratégies éprouvées, Golden Scalper garantit que vous puissiez profiter des opportunités lucratives tout en naviguant dans les complexités du marché de l’or. Faites le prochain pas dans votre parcours de trading en incorporant Golden Scalper PRO à votre portefeuille et débloquez un nouveau niveau de précision et de sécurité dans vos opérations sur l’or.



