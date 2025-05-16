Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés !

Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration.

Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues.

Copies disponibles : 3

Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer ces piliers dans un système robuste et sophistiqué, conçu pour optimiser les opérations sur le marché de l'or. Utilisant des technologies de pointe et des stratégies avancées, Golden Scalper offre un soutien aussi bien aux traders débutants qu'aux professionnels, leur permettant d'affronter en toute sécurité les défis et d'exploiter les opportunités de ce marché dynamique. Avec Golden Scalper, vous disposez d'un outil fiable, conçu pour gérer les particularités de l'or. Son système combine intelligence adaptative, analyse multi-timeframe, ajustements automatiques des opérations et contrôle rigoureux des risques. Cette capacité d'adaptation fait de Golden Scalper un allié polyvalent, capable de réagir rapidement aux changements du marché tout en garantissant la protection à long terme de votre capital.


Symbole XAUUSD (OR)
Unité de temps M5

Capital min. 500$
Broker tout broker
Type de compte tout type, préférence pour spreads plus faibles
Effet de levier à partir de 1:500
VPS préféré, mais non obligatoire
Symbole SPX500 (NASDAQ100)
Unité de temps M5

Capital min. 1000$
Broker tout broker
Type de compte tout type, préférence pour spreads plus faibles
Effet de levier à partir de 1:500
VPS préféré, mais non obligatoire


À l'intérieur du Golden Scalper PRO !

Stratégies de pointe basées sur l’IA

Au cœur du Golden Scalper se trouve une combinaison avancée de technologies basées sur des réseaux neuronaux, développées pour améliorer votre capacité d'analyse, de prévision et de prise de décision. Le système intègre des réseaux neuroévolutifs qui évoluent continuellement grâce à un apprentissage orienté performance, ajustant et affinant progressivement leurs stratégies de trading. Cette méthodologie permet au Golden Scalper de s’adapter intelligemment aux changements constants du marché, optimisant à la fois la gestion des risques et l’exécution précise des opérations.

De plus, Golden Scalper intègre les puissants réseaux d’état écho (ESN), reconnus pour leur capacité à traiter de grands volumes de données historiques, identifier des motifs cachés et prévoir avec une grande précision les mouvements futurs des prix. Ces réseaux neuronaux récurrents sont particulièrement efficaces dans la modélisation des séries temporelles, offrant au Golden Scalper la capacité de capter en temps réel des signaux cruciaux du marché et de les transformer en décisions opérationnelles stratégiques et pertinentes.


Modèles graphiques pour l’analyse de marché

Golden Scalper stocke toutes les informations graphiques et effectue en temps réel des analyses graphiques pour identifier avec précision les opportunités de mouvements fréquents, en s’alliant à l’analyse des actualités en temps réel, rendant ses analyses encore plus efficaces.

Pour augmenter encore sa robustesse et sa résilience, Golden Scalper intègre des réseaux antagonistes génératifs (GAN), capables de simuler une large gamme de scénarios de marché, y compris des situations rares, extrêmes et de haute volatilité. Grâce à ces simulations, CyNera effectue des tests de résistance sur ses stratégies, permettant au système d’identifier les vulnérabilités et d’effectuer des ajustements fins pour faire face à des événements imprévisibles du marché.

Cette approche garantit que Golden Scalper maintient son efficacité opérationnelle même dans des conditions adverses, préservant la stabilité et la cohérence des résultats. En anticipant les comportements atypiques du marché, le système renforce sa capacité d’adaptation et de protection du capital, offrant un trading plus sûr et prêt à affronter n’importe quel scénario.

Gestion intelligente du risque

Pour protéger votre capital, Golden Scalper PRO intègre une structure robuste de gestion des risques. Grâce à des multiplicateurs et trois stratégies intégrées dans son système de trading, il peut effectuer des opérations de manière plus sûre et hautement configurable selon votre style de trading, du plus agressif au plus prudent, vous pouvez configurer précisément tout ce qui concerne nos stratégies.


Réglage dynamique de la fréquence de trading

Un des grands atouts du Golden Scalper PRO est sa capacité à ajuster dynamiquement la fréquence des opérations en fonction de la volatilité du marché. Lors des périodes de forte volatilité, le système augmente le nombre d’opérations, profitant des mouvements rapides et des plus grandes opportunités d’entrée. En revanche, pendant les périodes de faible volatilité, Golden Scalper PRO réduit la fréquence des entrées, privilégiant uniquement les setups très qualifiés et avec une probabilité plus élevée de succès.

Cette intelligence adaptative permet au robot d’opérer de manière efficace et équilibrée. Tout cela se fait automatiquement, sans besoin d’intervention constante du trader.

Performance prouvée grâce à des tests approfondis

Avec plus d’une décennie de tests sur comptes réels, ayant traversé tous les scénarios possibles, Golden Scalper PRO a démontré sa robustesse et sa rentabilité même dans des conditions de marché difficiles. L’EA a présenté des courbes de croissance cohérentes avec des drawdowns contrôlés, prouvant sa stabilité sur diverses sources de données de brokers et phases volatiles, comme les crises économiques.

*Nous recommandons fortement de faire des tests en comptes démo, en prenant en compte que Golden Scalper PRO travaille avec des filtres d’actualités. Cela est extrêmement conseillé puisque les backtests ne prennent pas en compte ces informations et que les résultats sur comptes réels sont complètement différents des résultats de backtesting.


Facile à utiliser et personnalisable

Les paramètres par défaut de Golden Scalper PRO sont optimisés pour la facilité d’utilisation, le rendant accessible même aux débutants. Cependant, pour les traders expérimentés, il existe la possibilité d’ajuster des paramètres comme la fréquence de trading, la stratégie adoptée, la distance entre les opérations, les réglages de contrôle des lots et bien d’autres configurations infinies.

Golden Scalper n’est pas seulement un outil de trading, mais un partenaire fiable dans la négociation de l’or. Que vous soyez expérimenté ou novice dans le trading algorithmique, Golden Scalper offre une solution personnalisée et flexible qui combine précision et protection du capital à long terme. En intégrant des analyses de pointe et des stratégies éprouvées, Golden Scalper garantit que vous puissiez profiter des opportunités lucratives tout en naviguant dans les complexités du marché de l’or.

Faites le prochain pas dans votre parcours de trading en incorporant Golden Scalper PRO à votre portefeuille et débloquez un nouveau niveau de précision et de sécurité dans vos opérations sur l’or.


Avis 13
forex2929
40
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
21
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Produits recommandés
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experts
CANADIAN TAIGA is a professional portfolio EA using trend-following trading system based on principles of volatility breakout and breakouts of support/ resistance levels. It works on all Canadian Dollar pairs. The core principle of the Canadian Taiga is to capture trading opportunities on all CAD pairs, using a sophisticated hedging module. Download CANADIAN TAIGA and test it on all Canadian Dollar Pairs as recommended, and if it does not what it is intended to do as described, do not purchase i
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Murasame
Akihiro Tanaka
Experts
aperçu "Murasame" est un système de suivi de tendance qui prend en moyenne environ 25 heures par transaction. Pas de grille, pas de martingale, pas de double face, 1 position. Le stop loss est déplacé par trailing. Installation paire de devises GBPJPY Axe du temps 30  minutes   (ver.4.0~) GMT +2/+3   (   uniquement pour   5   barres quotidiennes   ) Numéro de barre d'affichage des paramètres   MT4 1000   ou plus paramètres Magie non. nombre magique Heure d'été 0 : Aucun / 1 : Style américai
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Experts
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experts
«Smart Golden» est un produit conçu spécifiquement pour le marché de l'or, utilisant une stratégie de scalping. Et il n'utilise pas de méthodes de gestion telles que le Martingale, la grille ou la couverture. Nous utilisons des outils d'IA (apprentissage automatique) pour extraire des caractéristiques robustes des données historiques de l'or, qui sont ensuite directement encodées dans «Smart Golden». Comme nous ne nous entraînons pas en continu sur des données historiques spécifiques (surappren
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experts
Découvrez notre dernier-né, IT ADX Momentum , une avancée majeure dans l'univers du trading automatisé. Notre EA redéfinit les règles du jeu en exploitant pleinement l'indicateur ADX pour vous offrir des performances exceptionnelles. Utilisation de l'ADX dans l'IT ADX Momentum EA  L'IT ADX Momentum EA repose sur une stratégie sophistiquée qui tire parti de l'analyse de l'ADX pour prendre des décisions de trading éclairées, tout en implémentant une stratégie de grille pour maximiser les profit
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experts
CloseDelet_Orders CloseAtProfit is an EA that I use only to close orders after defined profit, or loss,  close all orders  ,  also delete pending orders.  I am using it in live trading.  The speed of closing depends on time when it trades, on broker you are using and symbols you are trading. INPUTS: win_USD_All   =    close all orders (sell+buy)  when the profit is greater than defined profit to close; win_USD_BUY =    close only orders buy   when the profit is greater than defined profit to cl
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Experts
The EA opens trades using the indicator's graphical arrows. If the indicator needle does not have a binding buffers, it is possible to test this indicator with the help of dagnogo adviser. Specify the arrow codes in the parameters and the EA will trade on them. You can find out the arrow codes by opening the arrow properties. following values are set by default: 225; //Up arrow code 226; //Down arrow code
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Experts
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Labyrinth
Yvan Musatov
Experts
Labyrinth - Trend Expert Advisor. It works by entering the market in lots of buy and sell. It does not form a series of rendering, and therefore you can work with them starting from $ 1000! Which is great for beginners. The bot implements a money management system, which consists in a competent calculation of the risk depending on the deposit. For the correct calculation of the volume, you need to specify the base deposit for calculating the risk. By default, we are talking about a $ 1000 depos
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Experts
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
Element 8
Vladimir Deryagin
Experts
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experts
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Experts
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Experts
Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Experts
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
EA Smart News Trade MT4
Ruslan Pishun
Experts
The initial price is 92.25 USD, the future price is 250 USD Universal advisor with the use of economic and fundamental news " Smart News Trade ". Trading tactics are based on tracking the dynamics of the market and accelerating the price movement. Not guessing, not forecasting, only calculations with clear guidelines for the direction of positions. The work is carried out with pending orders, a stop loss is used to protect funds. A VPS server is required for smooth operation. Ease of use: Ther
EUR 4 of 8 MT4
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest,   robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known   CCI indicator   combined with an   ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sampl
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experts
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Dead Pool
Andrei Zubalevich
Experts
Dead Pool robot. Preamble Remember, past results do not guarantee future results. In short, this is the counter-trend MARTINGAIL. For those who do not know what martingale is, read the articles about this strategy. The result of any system depends on how you set it up, and what you prioritize, quick and large profits or long-term but stable profits. When the robot was created, of course, the goal was to create a super profitable system for all time, but in practice this is difficult to achieve.
Golden Academy
Syarif Nur Arief
5 (2)
Experts
This EA can predict early trend on market, scan early trend from M5 to W1, This EA not martingale, not a hedging, not averaging and not grid. And this EA only open/close position once (only 1 opened order) every 8 hours. EA parameters   : Trade_Set_AUTO , Default is    ## AUTO Trade Setting ## ,   Mean Note for below parameter. LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is    0.01 ,   Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance, (0.01 Lot Per 200 usd initial balance). A
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Experts
L'objectif principal de cet expert en trading est de soutenir les positions ouvertes à l'aide d'un stop suiveur. L'expert peut suivre les positions ouvertes manuellement et par d'autres conseillers. Le calcul des niveaux de stop-loss et de take-profit est basé sur les relations statistiques dans les variations de prix sur le marché. Grâce à cela, le conseiller choisit le meilleur rapport entre profit et risque. À la première occasion, l'expert déplace la position jusqu'au seuil de rentabilité,
Velosity
Vladimir Khlystov
Experts
The Expert Advisor analyzes the rate of price change and opens positions in the direction of price movement when the speed sign changes. Then it accompanies the positions with a trawl, which also depends on the speed. That is, when the price growth SL SL is pressed closer, when the speed increases, respectively, further, allowing the price to gain weight and prevents from closing when the market noise. tp also moves higher when the speed changes. If necessary, you can enable the transfer func
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
Plus de l'auteur
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicateurs
Découvrez l'avenir des échanges avec Golden Arrow Scalper! Développé par le renommé Felipe FX, Golden Arrow Scalper est la prochaine génération d'indicateurs de trading, conçue pour offrir une expérience de trading intuitive et efficace. Avec des fonctionnalités avancées et une interface conviviale, cet indicateur est l'outil parfait pour les traders de tous niveaux. Fonctionnalités principales : Signal d'entrée facile :   Identifiez des points d'entrée idéaux basés sur les croisements des EMA
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA est la solution pour les traders cherchant à maximiser leurs opérations avec la sécurité d'une stratégie robuste et hautement automatisée. Développé par Felipe FX, cet EA de nouvelle génération combine une technologie de pointe et des indicateurs avancés pour offrir un trading efficace et rentable. Indicateur avancé pour confirmer les entrées, USD Killer a été développé avec toute la puissance de l'IA Gemini et nous trouvons des modèles qui se produisent quotidiennement su
Filtrer:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
82
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
40
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
84
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
21
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
438
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
756
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

GREMMY
38
GREMMY 2025.07.10 19:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Réponse du développeur Felipe Jose Costa Pereira 2025.07.10 19:34
Uou, I'm speechless with this Feedback. Thank you very much, our mission is always to help all our customers to be profitable and satisfied with our product!
Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
391
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Réponse du développeur Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
Répondre à l'avis