TW Trend Sniper

TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance

L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet indicateur est le résultat d'efforts collaboratifs de traders professionnels et de programmeurs qualifiés, conçus pour offrir un outil puissant et efficace aux traders.


Vous recherchez un outil puissant pour prédire et identifier avec précision les points d’entrée et de sortie sur les marchés financiers ?

Le produit « TW Trend Sniper », utilisant les technologies les plus avancées et les algorithmes d'intelligence artificielle, vous fournit des signaux de trading précis et fiables.


Si vous recherchez un outil professionnel et puissant pour l'analyse technique et la génération de bénéfices sur les marchés financiers, ce produit est le meilleur choix pour vous. En utilisant ce produit, vous pouvez :

Gagnez du temps : en vous appuyant sur des signaux précis, vous n'aurez plus besoin d'analyses complexes et chronophages.

Réduisez les risques commerciaux : en utilisant des niveaux de profits et de pertes sûrs, ainsi qu'une gestion intelligente des risques, vous pouvez éviter de lourdes pertes.

Réalisez des bénéfices durables : grâce à une identification précise des points d’entrée et de sortie, vous pouvez exploiter au maximum les opportunités de marché rentables.

Augmentez la confiance : l’utilisation de cet outil puissant et fiable vous permet de négocier sur le marché avec une plus grande assurance.

Paramètres flexibles : vous pouvez facilement personnaliser les signaux pour différents types d'actifs et périodes de temps. Ce produit est utilisable pour toutes les devises et toutes les périodes de temps à partir de 5 minutes.

Signaux précis et fiables : Ce produit vous fournit des signaux de trading inégalés en combinant intelligemment les stratégies suivantes :

Niveaux dynamiques de Fibonacci et support/résistance : l'utilisation de ces niveaux clés minimise le risque de trading.

Formule exclusive de l'indicateur Trade Wizards : cette formule puissante fournit des signaux précis et fiables.

Techniques de réduction du bruit de l'IA : en éliminant le bruit du marché, elle vous offre des signaux clairs et compréhensibles.


Les caractéristiques distinctives et clés de ce produit comprennent :

Signaux complets et précis :

En combinant intelligemment différentes stratégies telles que l'analyse de l'action des prix (réglementations de l'argent intelligent), l'identification des points d'entrée et de sortie optimaux grâce à l'intelligence artificielle, les niveaux de Fibonacci, les moyennes mobiles et la formule exclusive Trade Wizards, vous recevrez des signaux avec la plus grande précision et fiabilité.


Signaux stables et immuables :

  Les signaux et niveaux pour Take Profit et Stop Loss (SL & TP) ne changent pas après avoir été fournis, garantissant que vous pouvez entrer dans les transactions avec une plus grande confiance.


Détection précise des tendances :

Ce produit utilise des algorithmes avancés pour détecter avec précision les changements de tendance du marché (avec un minimum de bruit) et fournir des alertes en temps opportun.


Alertes rapides et fiables :

Des alertes visuelles et sonores aux points d’entrée vous aident à capitaliser sur chaque opportunité en or.


Objectifs de profit multiples :

En offrant quatre niveaux d’objectifs de profit, ce produit vous permet de protéger progressivement vos profits et de gérer efficacement votre risque de trading.


Niveaux de stop loss sûrs :

Avec différentes méthodes, vous pouvez placer votre niveau Stop Loss dans une position sûre pour éviter des pertes importantes ou pour verrouiller votre position.


Capacité de personnalisation :

La possibilité de désactiver les signaux et d'ajuster divers paramètres vous permet de personnaliser le produit en fonction de votre style de trading.


Grande flexibilité :

Ce produit est compatible avec différentes devises et délais à partir de 5 minutes.


Comment puis-je déterminer le bénéfice réalisé à partir de cet indicateur ?

Vous pouvez analyser les performances passées des signaux à l'aide du testeur Meta Trader et du tableau à côté du graphique, en utilisant les résultats pour prendre de meilleures décisions. Pour mieux comprendre la puissance de ce produit, essayez-le gratuitement dès maintenant !



Recommandations :

  • Utilisez les délais en fonction de votre gestion des risques et du montant de votre capital
  • Utilisez des comptes ecn et ecn_pro ou d'autres comptes à faible spread
  • choisissez la devise souhaitée pour votre capital en fonction de votre familiarité avec le test rétrospectif précédent et de la volatilité de cette devise.



Avant d'acheter, lisez mon   article   et testez-le dans le testeur :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


Produits recommandés
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicateurs
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicateurs
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicateurs
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicateurs
Indicateur pour déterminer plat et tendance. Si le prix est inférieur à l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleu), il s'agit d'une zone de vente. Lors de l'achat de cette version de l'indicateur, version MT4 pour un compte réel et un compte démo - en cadeau (pour recevoir, écrivez-moi un message privé) ! Si le prix est au-dessus de l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleue), il s'agit d'une zone d'achat. Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/pro
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
FX Order Flow MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Indicateurs
This powerful tool is engineered to transform the way traders analyze currency strength. Built for every experience level, it offers clear, actionable guidance on when to trade and in which direction. Its versatility extends across all currency-related symbols, including gold (XAU/USD), silver (XAG/USD), and bitcoin (BTC/USD). By delivering deep, data-driven insights, it empowers traders to make smarter, more confident decisions. Whether you're a beginner or a seasoned professional, this indicat
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicateurs
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicateurs
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Lukas Arrows And Curves Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Lukas Arrows and Curves Signal Indicator MetaTrader 5 The Lukas Arrows and Curves Signal Indicator is a specialized tool for Forex traders, designed to provide accurate buy and sell signals. Developed specifically for the MetaTrader 5 platform, this indicator draws a green price channel, allowing traders to utilize the channel bands as dynamic support and resistance levels, enabling more informed and strategic trading decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
FREE
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicateurs
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Plus de l'auteur
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance   TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques. Caractéristiques mises en avant : Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques Reconnaissance intelligente
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
FREE
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital. Caractéristiques principales : Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos session
TW Session
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT4 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec   TW Volume Signal Pro MT4 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Cadeau Spécial : Ave
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
Filtrer:
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.16 06:51 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jimmy_J90
16
Jimmy_J90 2024.10.15 19:57 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Altan Karakaya
3485
Réponse du développeur Altan Karakaya 2024.10.15 20:51
Thank you . if you have any question please ask.
1001035938
345
1001035938 2024.10.15 17:57 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Altan Karakaya
3485
Réponse du développeur Altan Karakaya 2024.10.15 18:37
Thank you, I am at your service if you have any questions.
dr.dadak
103
dr.dadak 2024.10.15 13:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis