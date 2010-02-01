TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants





TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes.





Pourquoi choisir TW Swing Trading EA ?





Une transaction, une concentration

L’EA maintient seulement une position active à la fois, vous donnant un contrôle précis du risque et minimisant les drawdowns potentiels.

Détection de marché plus intelligente

Grâce à un filtre de tendance en trois étapes, il identifie les opportunités à forte probabilité tout en filtrant les faux signaux.

Gestion complète du capital

Équipé de Take Profit (TP), Stop Loss (SL) et Trailing Stop, garantissant que chaque transaction est surveillée et sécurisée de l’entrée à la sortie.

Contrôle des sessions

Possibilité de limiter l’activité de trading en fonction de vos sessions préférées.

Performance testée

Taux de réussite d’environ 70 % avec un drawdown contrôlé de 10–15 %.

Protection adaptative

Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont dynamiques et réactifs aux conditions changeantes du marché, protégeant votre capital en période de volatilité.

Optimisé pour l’or

Spécialement optimisé pour XAUUSD sur M30 et H1, où les mouvements de swing et de tendance sont les plus rentables.

Expérience sans souci

Installation rapide, mises à jour gratuites à vie et support dédié pour garantir un trading fluide et fiable.

Simplifiez votre parcours de trading

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, TW Swing Trading EA facilite vos opérations. Cet Expert Advisor analyse les données historiques et les conditions de marché en direct pour identifier des configurations de swing à forte probabilité. Il évite le sur-trading et se concentre uniquement sur des entrées de qualité et des sorties claires et bien chronométrées.





Recommandations techniques

Courtier : Tout courtier avec faibles spreads

Type de compte : ECN ou ECN_Pro

Dépôt minimum : 2000 $

Effet de levier recommandé : Au moins 1:500

Instrument & timeframe préféré : XAUUSD, M30

VPS : Requis pour une performance 24/7



En savoir plus

Pour des conseils complets sur l’installation et l’utilisation de cet Expert Advisor, veuillez consulter notre article et nos vidéos tutoriels complets.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

