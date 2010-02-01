TW Swing Trading
- Experts
- Altan Karakaya
- Version: 2.3
- Activations: 10
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants
TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes.
Pourquoi choisir TW Swing Trading EA ?
- Une transaction, une concentration
- Détection de marché plus intelligente
- Gestion complète du capital
- Contrôle des sessions
- Performance testée
- Protection adaptative
- Optimisé pour l’or
- Expérience sans souci
Simplifiez votre parcours de trading
Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, TW Swing Trading EA facilite vos opérations. Cet Expert Advisor analyse les données historiques et les conditions de marché en direct pour identifier des configurations de swing à forte probabilité. Il évite le sur-trading et se concentre uniquement sur des entrées de qualité et des sorties claires et bien chronométrées.
Recommandations techniques
-
Courtier : Tout courtier avec faibles spreads
-
Type de compte : ECN ou ECN_Pro
-
Dépôt minimum : 2000 $
-
Effet de levier recommandé : Au moins 1:500
-
Instrument & timeframe préféré : XAUUSD, M30
-
VPS : Requis pour une performance 24/7
