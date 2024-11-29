TW Session
- Indicateurs
- Altan Karakaya
- Version: 1.8
- Mise à jour: 29 novembre 2024
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur.
Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs atmosphères uniques est crucial pour tout trader forex qui souhaite évoluer avec le marché, et non contre lui.
|Tokyo
|Chine
|Londres
|Canada
|New York
|Moscou
|Arabie Saoudite
|...
|USDJPY
|***
|*
|***
|AUDJPY
|***
|USDNZD
|*
|***
|EURAUD
|**
|GBPUSD
|***
|***
|EURCHF
|***
|USDCHF
|*
|***
|GBPJPY
|***
|***
|EURUSD
|***
|***
|USDCAD
|***
|***
|EURCAD
|***
|XAUUSD
|*
|**
|**
|****
|BRN
|*
|****
|**
|**
|WTI
|*
|****
|**
|**
- Convertir le temps de session en temps de surveillance du marché
- Accès aux sessions de 15 pays avec possibilité de personnalisation
- La possibilité de créer une session personnelle
- Afficher les sessions dans 3 modes d'affichage avec paramètres personnels : En tant qu'oscillateur , Indicateur de début et de fin de session sur le graphique , Lignes verticales sur le graphique
- Limiter les modes d'affichage à la période souhaitée par l'utilisateur
- Paramètres de couleur personnalisés pour chaque session
Chaque séance de négociation est basée sur une heure locale du pays et sur la base du fuseau horaire du pays, une heure différente est définie en fonction de (GMT) et (heure d'été). De plus, votre graphique surveille les bougies dans le fuseau horaire du serveur de votre courtier. Les différences horaires doivent donc être calculées en fonction du fuseau horaire du courtier pour obtenir la bougie d'ouverture exacte de la session. Cet outil effectue ces calculs de décalage horaire et simplifie votre travail.
Pour le trading de différentes devises, différentes sessions et plus de 4 sessions principales sont efficaces. Dans cet outil, les sessions de 15 pays différents et efficaces sur les paires de devises, indices et matières premières sont préparées et peuvent être activées en fonction des besoins de l'utilisateur.
[ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS, INDE, SINGAPOUR, CHINE, CANADA, AUSTRALIE, JAPON, NOUVELLE-ZÉLANDE, ALLEMAGNE, RUSSIE, SUISSE, AFRIQUE DU SUD, BRÉSIL, ARABIE SAOUDITE]
Si vous avez une stratégie de trading dépendant d'une certaine période de temps et qu'elle se situe en dehors des sessions définies dans cet indicateur, il est possible d'afficher l'heure que vous souhaitez.
Début et fin de chaque session avec des lignes verticales affichées sur le graphique pour une plus grande précision et une identification précise des chandeliers.