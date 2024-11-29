TW Session

Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur.


Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs atmosphères uniques est crucial pour tout trader forex qui souhaite évoluer avec le marché, et non contre lui.


 Tokyo Chine Londres Canada New York Moscou Arabie Saoudite ...
USDJPY *** *

***


AUDJPY ***






USDNZD *

***


EURAUD

**




GBPUSD

***
***


EURCHF

***




USDCHF

*
***


GBPJPY *** ***
EURUSD *** ***
USDCAD *** ***
EURCAD ***
XAUUSD * ** ** ****
BRN * **** ** **
WTI * **** ** **
Caractéristiques principales:
  1. Convertir le temps de session en temps de surveillance du marché
  2. Accès aux sessions de 15 pays avec possibilité de personnalisation
  3. La possibilité de créer une session personnelle
  4. Afficher les sessions dans 3 modes d'affichage avec paramètres personnels : En tant qu'oscillateur , Indicateur de début et de fin de session sur le graphique , Lignes verticales sur le graphique
  5. Limiter les modes d'affichage à la période souhaitée par l'utilisateur
  6. Paramètres de couleur personnalisés pour chaque session

Convertissez la durée de la session en durée de surveillance du marché :

Chaque séance de négociation est basée sur une heure locale du pays et sur la base du fuseau horaire du pays, une heure différente est définie en fonction de (GMT) et (heure d'été). De plus, votre graphique surveille les bougies dans le fuseau horaire du serveur de votre courtier. Les différences horaires doivent donc être calculées en fonction du fuseau horaire du courtier pour obtenir la bougie d'ouverture exacte de la session. Cet outil effectue ces calculs de décalage horaire et simplifie votre travail.

Accès aux sessions de 15 pays avec possibilité de personnaliser :

Pour le trading de différentes devises, différentes sessions et plus de 4 sessions principales sont efficaces. Dans cet outil, les sessions de 15 pays différents et efficaces sur les paires de devises, indices et matières premières sont préparées et peuvent être activées en fonction des besoins de l'utilisateur.

[ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS, INDE, SINGAPOUR, CHINE, CANADA, AUSTRALIE, JAPON, NOUVELLE-ZÉLANDE, ALLEMAGNE, RUSSIE, SUISSE, AFRIQUE DU SUD, BRÉSIL, ARABIE SAOUDITE]

La possibilité de créer une session personnelle :

Si vous avez une stratégie de trading dépendant d'une certaine période de temps et qu'elle se situe en dehors des sessions définies dans cet indicateur, il est possible d'afficher l'heure que vous souhaitez.

Afficher les sessions dans 3 modes d'affichage avec des paramètres personnels :
Pour plus de simplicité d'utilisation, ces différents modes ont été pensés pour afficher des sessions, que vous pouvez activer ou supprimer à votre guise :
- En fenêtre d'oscillateur :
Pour éviter d'occuper l'espace du graphique, des oscillateurs petits et à bandes sont utilisés

- Flag en début et fin de séance sur la carte :
Montrant le début et la fin de chaque séance avec le drapeau du pays, qui indique le drapeau en couleur, le début de la séance et la fin de la séance en noir et blanc.

- Lignes verticales sur la carte :

Début et fin de chaque session avec des lignes verticales affichées sur le graphique pour une plus grande précision et une identification précise des chandeliers.

Limitation des modes d'affichage à la période souhaitée par l'utilisateur :
Pour éviter que le graphique ne devienne encombré et ne ressemble à un spaghetti dans les périodes supérieures, vous pouvez limiter l'affichage des drapeaux et des lignes verticales séparément à une certaine période.
Paramètres de couleur personnalisés pour chaque session :
Pour toutes les séances, vous pouvez choisir la couleur avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour travailler.


** Ce produit est conçu comme un indicateur pouvant fonctionner avec d'autres indicateurs et conseillers experts sur un graphique.
*** Ce produit est en cours d'extension et de mise à jour et sera présenté avec plus de fonctionnalités dans les versions futures.
**** Si vous avez une suggestion pour améliorer les performances ou des fonctionnalités utiles qui peuvent être ajoutées au produit, veuillez nous contacter.
Trade Wizards vous remercie d’avance pour votre coopération.



