BB Return mt4

BB Return — un Expert Advisor (EA) pour le trading de l’or (XAUUSD). Cette idée de trading a été utilisée auparavant par moi-même en trading manuel. Le cœur de la stratégie repose sur le retour du prix vers la zone des Bollinger Bands, mais pas de manière mécanique ni à chaque contact. Sur le marché de l’or, les bandes seules ne suffisent pas ; l’EA utilise donc des filtres supplémentaires afin d’écarter les conditions de marché faibles ou non exploitables. Les positions sont ouvertes uniquement lorsque la logique de retour est réellement justifiée.

Principes de trading — la stratégie n’utilise ni grid, ni martingale, ni moyennage. L’EA peut fonctionner avec un lot fixe ou en mode AutoRisk. BB Return n’est pas sensible au spread, au slippage ni aux spécificités de cotation des courtiers. Il peut fonctionner avec tout courtier et sur tout type de compte — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. L’EA n’est pas lié aux sessions de trading et peut fonctionner 24h/24.

Configuration et activité de trading — aucune configuration complexe n’est requise pour démarrer. La stratégie est conçue pour fonctionner avec les paramètres par défaut, où, en général, seul le lot ou le mode AutoRisk est ajusté. Le nombre moyen de transactions est d’environ 80 à 100 par an. Pour un système de ce niveau, sans grid, moyennage ni méthodes agressives, il s’agit d’une activité de trading relativement active. BB Return représente un trading calme sur un marché de l’or volatil.

EXIGENCES POUR LE FONCTIONNEMENT DU BB EA

Paire de trading : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M5

Dépôt minimum : à partir de 100 $ pour un lot de 0.01

Courtier : tout courtier fiable

Type de compte : Standard, ECN, Pro, Raw, Razor et autres

Paramètres : utilisation des paramètres par défaut recommandée

VPS : optionnel, pour un fonctionnement stable 24h/24

Bonus personnel — le concept des Bollinger Bands est universel et peut être appliqué à différentes paires de devises. Chaque acheteur reçoit une version supplémentaire de l’EA — BB Return Opti, destinée à l’optimisation et à l’adaptation de la stratégie à d’autres instruments de trading.

BB Return Opti est une version rapide avec des paramètres ouverts, permettant de trouver des réglages efficaces pour n’importe quelle paire de devises en 5 à 10 minutes sur une période historique d’un an.

BB Return — version destinée exclusivement au trading de XAUUSD.

BB Return Opti — version pouvant être configurée pour toutes les devises et instruments.

Toutes les mises à jour de l’EA sont incluses.

Après l’achat, veuillez me contacter pour recevoir le bonus personnel.

Note pour la version MT4 — si, après l’installation de l’EA, le texte du panneau apparaît trop grand ou trop petit, ouvrez les paramètres de l’EA et ajustez le paramètre Panel text size.