TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale:


Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro?

TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa.


Regalo Speciale: Insieme a questo prodotto, ricevi gratuitamente uno strumento bonus del valore di $37!

Solo per i primi 10 utenti, è disponibile uno sconto speciale e un regalo. Dopo, il prezzo aumenterà!


Caratteristiche Principali di TW Scalper Robot:


1- Solo Una Posizione alla Volta:
Si concentra su una singola operazione con la massima probabilità di successo, evitando ingressi inutili e mantenendo il controllo del rischio.

2- Rilevamento Accurato dei Cambiamenti di Tendenza:
Utilizza un filtro a due stadi per identificare le tendenze con alta precisione.

3- Gestione Completa del Capitale:
Ogni posizione è gestita con take profit, stop loss, trailing stop e break-even per garantire la sicurezza del tuo capitale.

4- Capacità di Tempistica del Trade:
Puoi impostare orari specifici per l’operatività del robot.

5- Stop Loss Intelligente e Sicuro:
Posiziona lo stop loss in punti logici e sicuri per minimizzare le perdite potenziali.

6-Prestazioni in condizioni ragionevoli:

Tasso di successo: Tra il 70% e l’80%
Drawdown: Circa dal 10% al 30%

7- Analisi del Volume di Mercato:
Utilizza un indicatore di volume per determinare la forza e la validità delle tendenze.

8- Visualizza i Livelli Adatti per il Trailing Stop:
Identifica livelli tecnici nelle tendenze a lungo termine per posizionare trailing stop.

9- Capacità di Avviso:
Questa funzione ti avverte prima di entrare in operazioni ad alto rischio, permettendoti di mettere in pausa temporaneamente il robot, e riattivarlo dopo il passaggio del rischio.

10- Ingressi Intelligenti con Stop Ottimizzato:
Lo stop loss è impostato in base alla forza del segnale per ottenere un rapporto rischio/rendimento ottimale.

11- Utilizzabile su Oro e Timeframe Brevi (M1 & M5):
Completamente ottimizzato per operazioni di scalping sul simbolo dell’oro (XAUUSD).

12- Installazione Facile + Aggiornamenti Gratuiti:
Con supporto dedicato e aggiornamenti continui, sei sempre un passo avanti al mercato.


Impostazioni Consigliate per Migliori Prestazioni:


  • Broker: Qualsiasi broker con spread basso
  • Tipo di Conto: ECN o ECN_Pro
  • Saldo Minimo: $500
  • Leva Raccomandata: Almeno 1:500
  • È preferibile fare trading su XAUUSD e su un timeframe di un minuto.
  • È obbligatorio l’uso di un VPS per l’operatività 24/7


Per una guida completa sull’installazione e il funzionamento di questo expert advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670


FREE
