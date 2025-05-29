TW Scalper Robot MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 26 agosto 2025
- Attivazioni: 15
TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale:
Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro?
TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa.
Caratteristiche Principali di TW Scalper Robot:
1- Solo Una Posizione alla Volta:
Si concentra su una singola operazione con la massima probabilità di successo, evitando ingressi inutili e mantenendo il controllo del rischio.
2- Rilevamento Accurato dei Cambiamenti di Tendenza:
Utilizza un filtro a due stadi per identificare le tendenze con alta precisione.
3- Gestione Completa del Capitale:
Ogni posizione è gestita con take profit, stop loss, trailing stop e break-even per garantire la sicurezza del tuo capitale.
4- Capacità di Tempistica del Trade:
Puoi impostare orari specifici per l’operatività del robot.
5- Stop Loss Intelligente e Sicuro:
Posiziona lo stop loss in punti logici e sicuri per minimizzare le perdite potenziali.
6-Prestazioni in condizioni ragionevoli:
Tasso di successo: Tra il 70% e l’80%
Drawdown: Circa dal 10% al 30%
7- Analisi del Volume di Mercato:
Utilizza un indicatore di volume per determinare la forza e la validità delle tendenze.
8- Visualizza i Livelli Adatti per il Trailing Stop:
Identifica livelli tecnici nelle tendenze a lungo termine per posizionare trailing stop.
9- Capacità di Avviso:
Questa funzione ti avverte prima di entrare in operazioni ad alto rischio, permettendoti di mettere in pausa temporaneamente il robot, e riattivarlo dopo il passaggio del rischio.
10- Ingressi Intelligenti con Stop Ottimizzato:
Lo stop loss è impostato in base alla forza del segnale per ottenere un rapporto rischio/rendimento ottimale.
11- Utilizzabile su Oro e Timeframe Brevi (M1 & M5):
Completamente ottimizzato per operazioni di scalping sul simbolo dell’oro (XAUUSD).
12- Installazione Facile + Aggiornamenti Gratuiti:
Con supporto dedicato e aggiornamenti continui, sei sempre un passo avanti al mercato.
Impostazioni Consigliate per Migliori Prestazioni:
- Broker: Qualsiasi broker con spread basso
- Tipo di Conto: ECN o ECN_Pro
- Saldo Minimo: $500
- Leva Raccomandata: Almeno 1:500
- È preferibile fare trading su XAUUSD e su un timeframe di un minuto.
- È obbligatorio l’uso di un VPS per l’operatività 24/7
Per una guida completa sull’installazione e il funzionamento di questo expert advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670