TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading

TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professionnelle des fonds. Grâce à sa stratégie automatisée intelligente, les traders peuvent obtenir des résultats fiables, une installation simple et une sécurité à long terme du portefeuille.





Pourquoi choisir TW Sniper EA ?

Stratégie de scalping exclusive basée sur la logique de suivi de tendance

Exécute une seule transaction à la fois pour un contrôle optimisé des risques

Plusieurs algorithmes de protection pour sécuriser le capital

Gestion avancée des fonds avec SL et TP cachés

Contrôle strict du drawdown pour la sécurité du compte

Taux de réussite jusqu’à 80 % avec une croissance potentielle du capital de 20 % par mois

Optimisé pour le trading de l’or (XAUUSD) lors des sessions de Londres et de New York

Installation facile, mises à jour gratuites à vie et support dédié





Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, TW Sniper EA MT4 offre un avantage fiable dans le scalping de l’or et les systèmes de trading basés sur les tendances.





Paramètres optimaux pour des performances maximales

Broker : Choisissez un broker avec des spreads constamment bas

Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé

Solde minimum de départ : 3000 $

Levier : Minimum de 1:500

Meilleure paire : XAUUSD

VPS requis pour un fonctionnement continu 24/7





Pour une configuration complète et des guides d’utilisation, consultez notre tutoriel complet et nos vidéos explicatives.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

