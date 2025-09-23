TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance

TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital.

Caractéristiques principales :

  1. Une seule position active à la fois
  2. Détection intelligente des tendances à court et long terme
  3. Planification personnalisable selon vos sessions de trading préférées
  4. Stratégie de trading basée sur la tendance
  5. Gestion complète du capital avec SL et TP
  6. Stop loss caché et contrôlé
  7. Performance prouvée : taux de réussite ~85 %, croissance du capital de 20 %
  8. Contrôle précis du drawdown
  9. Installation facile avec mises à jour gratuites et support complet


    Que vous soyez débutant ou expert, TW Trend Hunter MT4 vous offre un avantage fiable pour le scalping sur l’or et le trading basé sur les tendances.


    Paramètres recommandés pour de meilleures performances :

    • Courtier : tout courtier avec des spreads faibles
    • Type de compte : ECN ou ECN_Pro
    • Solde minimum : $2000
    • Effet de levier recommandé : au moins 1:500
    • De préférence avec XAUUSD et les principales paires de devises
    • Un VPS est requis pour une utilisation 24h/24, 7j/7


      Pour des instructions complètes sur l’installation et l’utilisation de cet Expert Advisor, consultez notre article tutoriel complet et nos vidéos.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

      Produits recommandés
      EA Atom
      Renat Garaev
      5 (2)
      Experts
      EA Atom est un conseiller expert avec un algorithme de trading unique. L'EA travaille sur la répartition des niveaux hauts ou bas de la veille Des stratégies réussies et éprouvées sont intégrées dans l'algorithme du conseiller, qui vous permettent de prendre des bénéfices sur la valorisation des actifs avec toutes les subtilités de l'analyse technique et informatique. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions, ainsi que l'accès à un chat télégramme privé ! Les rég
      Oil King Premium
      Mehmet Ozhan Hastaoglu
      3.5 (2)
      Experts
      This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
      The Arrow Scalper
      Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
      1 (2)
      Experts
      Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
      FREE
      Forex Oscars PRO EA
      Oskars Paeglis
      Experts
      Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
      Gold Crazy EA MT4
      Nguyen Nghiem Duy
      Experts
      Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
      BuckWise
      Joel Protusada
      Experts
      BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
      Taranus
      Viktor Shpakovskiy
      5 (1)
      Experts
      Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
      Atena Gold EA
      Igor Pereira Calil
      Experts
      Le spécialiste Atena est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ Atena Gold EA INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. Atena a été développée pour opérer avec une plus grande sécurité sur le métal américain (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD est un robot à long terme, avec des bénéfices HEBDOMADAIRES ET MENSUELS, ne vous inquiétez pas trop s'il met parfois un certain temps à se
      Dollar Hunter
      Chathusanka Yamasinghe
      Experts
      Dear Traders it's happy to launch this EA much as possible.  You can use various settings on this EA to maximize the profits. 100USD is enough for safe trading with small lot sizes. Enjoy the EA. Dollars will come to your hand. Feel free to ask any thing about the EA.  You can choose several modes to trading activities. Safe trading is included to the EA.  Your Equity is on safe hand with this EA.
      Project X Pro
      Cumhur Yugnuk
      5 (1)
      Experts
      Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important Main Trend Buy and Sell : You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. Pullback Buy and Sell
      Ultimate Simple
      Narek Avetisyan
      5 (1)
      Experts
      Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
      GAlpha
      Evgenii Tarkov
      Experts
      A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
      SPD Envelopes Scalper
      Paranchai Tensit
      Experts
      This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
      Gold SWmax EA 4
      Sergei Linskii
      Experts
      Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
      Gold SDmax EA 4
      Sergei Linskii
      Experts
      Gold SDmax EA   - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + S
      Stealth MT4
      Agus Santoso
      Experts
      Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2331538 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144741 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144742 STEALTH - Puissance invisible, profit visible STEALTH est un Expert Advisor nouvelle génération conçu pour les traders souhaitant opérer discrètement. Doté d'un mécanisme unique d'ordres en attente cachés, cet EA élimine la détection précoce des courtiers et les glissements dus aux faux mouvements du marché. Au lieu
      HFT King Ea
      Ram Klein Caputol
      Experts
      Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
      Brexit Breakout GbpUsd H1
      Marek Kupka
      Experts
      Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
      Correlation Beast EA
      Rodrigo Rethka Goncalves
      Experts
      Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
      AI for Gold Mining
      Cong Wei Jia
      Experts
      这是一款基于均线逻辑开发的智能交易系统，采用浮亏控制的风控机制，主要适用于希望实现稳健交易管理的投资者。每笔订单在初始阶段不设止损，而是通过智能监控账户整体浮亏来判断是否进行止损操作，从而避免因短期波动频繁止损，提升交易系统的容错率与连续性。 本系统通过趋势识别进行顺势挂单，结合多周期信号共振判断，有效过滤震荡行情中的虚假信号，提升入场精准度。同时具备灵活的参数配置功能，用户可以根据自身资金、风险偏好与市场波动情况进行调整，使策略更适应个性化实盘需求。 核心特点： 均线趋势识别，顺势挂单交易 支持多周期超趋势共振判断 独特浮亏止损机制：控制总亏损而非单笔止损 智能风控系统，适应震荡与趋势行情 参数灵活，可根据实盘情况自定义调整 本策略在黄金、欧美等主流货币对交易中表现优秀，经过长时间实盘验证，具有较强的稳定性与持续盈利能力，适合广大外汇交易爱好者用于自动化交易部署。
      Matrix Arrow EA MT4
      Juvenille Emperor Limited
      5 (8)
      Experts
      Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken As
      Sven AI Trading BOT EA
      Sven Unglaube
      Experts
      Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
      Range Breakout MT4 EA
      Arjan Hazewinkel
      Experts
      LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2308572 Message me after purchase for the correct setfiles! The Range Breakout EA for MetaTrader is built on a time-tested, reliable concept — trading breakouts from tight price ranges. This is one of the oldest and most consistently effective principles in trading, used by professionals for decades. Unlike many Expert Advisors you’ll find on MQL5 that show perfect backtests but fail in live trading, this EA was not curve-fitted to produce idealized
      Ea Tw79 Macd Grid Scalping
      Tufan Gocmen
      Experts
      This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
      Goal Time
      Mourad Ezzaki
      Experts
      GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
      Kaka Kaki Ea Mt4
      Pankaj Kapadia
      5 (1)
      Experts
      Kaka Kaki Ea Mt4: Introducing Kaka Kaki EA for MT4 , the cutting-edge solution in low-risk automated trading. Unlike conventional systems that tailor strategies to historical data, Kaka Kaki EA is meticulously crafted to operate on low-risk settings. This distinguishes it from the commonplace "take and throw" systems reliant on simple grids for survival. This EA offers a unique approach, prioritizing risk management and ensuring a sophisticated trading experience. Operating exclusively on a fixe
      GerFX QuantFlow Scalper
      Exler Consulting GmbH
      Experts
      Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
      Rsi Trend Finder Hedge
      Gabriel Beaird
      Experts
      Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
      Multi Layer Trading
      Lim Swee Cheng
      Experts
      MT4 EA  - MLT  Specially designed for GBPUSD, any time frame can be used as the required time frame is already built into the program. This unique 12 Level Entry Trading System  was developed and modified based on Martingale Concept but with more safety elements built into it to cater for volatile range.  The SLTP specially designed by using equity  (not in pips), therefore account that running this EA shall not add on any other open trades. Past 24 month (May 2019-Apr 2021) Back Test Resul
      Les acheteurs de ce produit ont également acheté
      Quantum Emperor MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.85 (170)
      Experts
      Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
      Goldex AI
      Mateo Perez Perez
      4.76 (21)
      Experts
      Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
      Scalp Unscalp MT4
      Connor Michael Woodson
      4 (4)
      Experts
      Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
      Big Forex Players MT4
      MQL TOOLS SL
      4.8 (41)
      Experts
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
      The Gold Reaper MT4
      Profalgo Limited
      4.58 (31)
      Experts
      PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
      Stock Indexes EA MT4
      MQL TOOLS SL
      5 (4)
      Experts
      Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
      Diamond PRO
      Fanur Galamov
      4.85 (60)
      Experts
      1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
      Dynamic Pips MT4
      Thi Thu Ha Hoang
      5 (1)
      Experts
      ️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
      HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      5 (1)
      Experts
      VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
      Aura Black Edition
      Stanislav Tomilov
      4.37 (19)
      Experts
      Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
      AI Gold Sniper
      Ho Tuan Thang
      Experts
      Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
      GbpUsd Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.75 (91)
      Experts
      The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
      Bitcoin Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.69 (64)
      Experts
      The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
      DS Gold Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.43 (7)
      Experts
      Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
      Vortex Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      5 (4)
      Experts
      Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
      Gold Trend Scalping MT4
      Lo Thi Mai Loan
      5 (4)
      Experts
      Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
      XG Gold Robot MT4
      MQL TOOLS SL
      4.39 (36)
      Experts
      The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
      Bitcoin Robot Grid MT4
      MQL TOOLS SL
      5 (17)
      Experts
      Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
      AW Recovery EA
      AW Trading Software Limited
      4.39 (84)
      Experts
      L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
      Dark Gold
      Marco Solito
      4.73 (90)
      Experts
      Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
      Waka Waka EA
      Valeriia Mishchenko
      4.31 (48)
      Experts
      EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
      Infinity Trader EA
      Lachezar Krastev
      5 (13)
      Experts
      LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
      Three Little Birds
      Ahmad Aan Isnain Shofwan
      Experts
      ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
      Croesus Gold EA MT4
      Lin Lin Ma
      3.17 (6)
      Experts
      Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
      Sequoia v4
      Yvan Musatov
      1 (1)
      Experts
      The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
      Dark Algo
      Marco Solito
      4.65 (60)
      Experts
      Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
      Recovery Manager Pro MT4
      Ianina Nadirova
      5 (1)
      Experts
      Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
      GoldMinerFX
      Van Hoa Nguyen
      5 (3)
      Experts
      GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
      Golden Scalper PRO
      Felipe Jose Costa Pereira
      3.83 (12)
      Experts
      Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
      MM Flip CodePro
      Allistair Kabelo Mandow
      Experts
      "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
      Plus de l'auteur
      TW Scalper Robot MT5
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
      TW Trend Hunter MT5
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance   TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques. Caractéristiques mises en avant : Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques Reconnaissance intelligente
      TW Swing Trading
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
      TW Scalper Shoot MT5
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
      TW Trend Sniper
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
      TW Trend Sniper MT4
      Altan Karakaya
      5 (5)
      Indicateurs
      TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
      TW Calendar MT5
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT5
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
      TW Session
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
      FREE
      TW Session MT4
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
      FREE
      TW Volume Signal Pro MT4
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      TW Volume Signal Pro MT4 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec   TW Volume Signal Pro MT4 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement
      TW Support Resistance Level MT4
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
      TW Scalper Shoot MT4
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
      TW Scalper Robot MT4
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Cadeau Spécial : Ave
      TW Sniper EA MT4
      Altan Karakaya
      Experts
      TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
      TW Support Resistance Level MT5
      Altan Karakaya
      Indicateurs
      support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
      Filtrer:
      Aucun avis
      Répondre à l'avis