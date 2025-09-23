TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance





TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital.





Caractéristiques principales :

Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos sessions de trading préférées Stratégie de trading basée sur la tendance Gestion complète du capital avec SL et TP Stop loss caché et contrôlé Performance prouvée : taux de réussite ~85 %, croissance du capital de 20 % Contrôle précis du drawdown Installation facile avec mises à jour gratuites et support complet



Que vous soyez débutant ou expert, TW Trend Hunter MT4 vous offre un avantage fiable pour le scalping sur l’or et le trading basé sur les tendances.



Paramètres recommandés pour de meilleures performances :

Courtier : tout courtier avec des spreads faibles

Type de compte : ECN ou ECN_Pro

Solde minimum : $2000

Effet de levier recommandé : au moins 1:500

De préférence avec XAUUSD et les principales paires de devises

Un VPS est requis pour une utilisation 24h/24, 7j/7



Pour des instructions complètes sur l’installation et l’utilisation de cet Expert Advisor, consultez notre article tutoriel complet et nos vidéos.



https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

