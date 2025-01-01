문서화섹션
SetMarginMode

현재 계정 설정에 따라 마진 계산 모드를 설정하기.

void  SetMarginMode()

값 반환

No.

참고

마진 계산 모드는 ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE에 명시되어 있습니다.

 