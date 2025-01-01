- Codes de Retour du Serveur de Trading
- Avertissements du Compilateur
- Erreurs de Compilation
- Erreurs d'Exécution
Codes de Retour du Serveur de Trading
Toutes les demandes pour exécuter des opérations de trading sont envoyées sous la forme d'une structure de demande de trade MqlTradeRequest en utilisant la fonction OrderSend(). Le résultat de l'exécution de la fonction est placé dans la structure MqlTradeResult, dont le champ retcode contient le code de retour du serveur de trades.
|
Code
|
Constante
|
Description
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Recotation (requote)
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Demande rejetée
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Demande annulée par le trader
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ordre placé
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Demande terminée
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
La demande a été complétée partiellement
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Erreur de traitement de la demande
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Demande annulée en raison du délai trop long
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Demande invalide
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volume invalide dans la demande
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Prix invalide dans la demande
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops invalides dans la demande
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Le trading est désactivé
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Le marché est fermé
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Pas assez d'argent pour compléter la demande
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Les prix ont changé
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Il n'y a pas de cotation pour traiter la demande
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Date d'expiration de l'ordre invalide dans la demande
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
L'état de l'ordre a changé
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Demandes trop fréquentes
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Aucun changement dans la demande
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Trading automatique désactivé par le serveur
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Trading automatique désactivé par le terminal client
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Demande verrouillée pour traitement
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ordre ou position gelé
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Type de remplissage d'ordre invalide
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Aucune connexion au serveur de trades
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
L'opération n'est autorisée que pour les comptes réels
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Le nombre limite d'ordres en attente est atteint
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Le volume des ordres et des positions pour le symbole a atteint la limite autorisée
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Type d'ordre incorrect ou interdit
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
La position avec le POSITION_IDENTIFIER spécifié a déjà été fermée
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
Le volume de clôture est supérieur au volume actuel de la position
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
Un ordre de clôture existe déjà pour la position spécifiée Ceci peut arriver lors de l'utilisation du hedging :
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
Le nombre de positions ouvertes simultanément sur un compte peut être limité par le paramètrage du serveur. Lorsque la limite est atteinte, le serveur retourne l'erreur TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS lors de la demande de placement d'un nouvel ordre. La limite se comporte différemment suivant le type de comptabilisation des positions:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
La demande d'activation de l'ordre en attente est rejetée, l'ordre est annulé
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
La demande est rejetée car le paramètre "Seules les positions long sont autorisées" est activé pour le symbole (POSITION_TYPE_BUY)
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
La demande est rejetée car le paramètre "Seules les positions short sont autorisées" est activé pour le symbole (POSITION_TYPE_SELL)
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
La demande est rejetée car le paramètre "Seules les clôtures de positions sont autorisées" est activé pour le symbole
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
La requête est rejetée car le flag "La fermeture de la position n'est autorisée que par une règle FIFO" est utilisé pour le compte de trading (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
La requête est rejetée car la règle "Les positions opposées sur un seul symbole sont désactivées" est définie pour le compte de trading. Par exemple, si le compte a une position d'achat, un utilisateur ne peut pas ouvrir une position de vente ou passer un ordre de vente en attente. La règle n'est appliquée qu'aux comptes avec système de comptabilité de couverture (ACCOUNT_MARGIN_MODE= ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).