10004 TRADE_RETCODE_REQUOTE Recotation (requote)

10006 TRADE_RETCODE_REJECT Demande rejetée

10007 TRADE_RETCODE_CANCEL Demande annulée par le trader

10008 TRADE_RETCODE_PLACED Ordre placé

10009 TRADE_RETCODE_DONE Demande terminée

10010 TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL La demande a été complétée partiellement

10011 TRADE_RETCODE_ERROR Erreur de traitement de la demande

10012 TRADE_RETCODE_TIMEOUT Demande annulée en raison du délai trop long

10013 TRADE_RETCODE_INVALID Demande invalide

10014 TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volume invalide dans la demande

10015 TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Prix invalide dans la demande

10016 TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops invalides dans la demande

10017 TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Le trading est désactivé

10018 TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Le marché est fermé

10019 TRADE_RETCODE_NO_MONEY Pas assez d'argent pour compléter la demande

10020 TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Les prix ont changé

10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Il n'y a pas de cotation pour traiter la demande

10022 TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Date d'expiration de l'ordre invalide dans la demande

10023 TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED L'état de l'ordre a changé

10024 TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Demandes trop fréquentes

10025 TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Aucun changement dans la demande

10026 TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Trading automatique désactivé par le serveur

10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Trading automatique désactivé par le terminal client

10028 TRADE_RETCODE_LOCKED Demande verrouillée pour traitement

10029 TRADE_RETCODE_FROZEN Ordre ou position gelé

10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Type de remplissage d'ordre invalide

10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION Aucune connexion au serveur de trades

10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL L'opération n'est autorisée que pour les comptes réels

10033 TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Le nombre limite d'ordres en attente est atteint

10034 TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Le volume des ordres et des positions pour le symbole a atteint la limite autorisée

10035 TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Type d'ordre incorrect ou interdit

10036 TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED La position avec le POSITION_IDENTIFIER spécifié a déjà été fermée

10038 TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME Le volume de clôture est supérieur au volume actuel de la position

10039 TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST Un ordre de clôture existe déjà pour la position spécifiée Ceci peut arriver lors de l'utilisation du hedging : lors de la tentative de clôturer une position avec une position opposée, alors que des ordres de clôture pour la position existent déjà

lors de la tentative de clôturer complétement ou partiellement une position, si le volume total des ordres de clôture existants et du nouvel ordre placé est supérieur au volume actuel de la position

10040 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS Le nombre de positions ouvertes simultanément sur un compte peut être limité par le paramètrage du serveur. Lorsque la limite est atteinte, le serveur retourne l'erreur TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS lors de la demande de placement d'un nouvel ordre. La limite se comporte différemment suivant le type de comptabilisation des positions: Netting – le nombre de positions ouvertes est pris en compte. Lorsque la limite est atteinte, la plateforme désactive le placement de nouveaux ordres dont l'exécution augmenterait le nombre de positions ouvertes. La plateforme n'autorise en fait que le placement d'ordres pour les symboles ayant déjà des positions ouvertes. Les ordres en attente en cours ne sont pas considérés puisque leur exécution peut amener des changements pour les positions actuelles mais n'augmente pas leur nombre.

Hedging – les ordres en attente sont pris en compte de même que les positions ouvertes, puisque l'activation d'un ordre en attente conduit toujours à ouvrir une nouvelle position. Lorsque la limite est atteinte, la plateforme désactive à la fois les nouveaux ordres au marché pour ouvrir une position et les ordres en attente.

10041 TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL La demande d'activation de l'ordre en attente est rejetée, l'ordre est annulé

10042 TRADE_RETCODE_LONG_ONLY La demande est rejetée car le paramètre "Seules les positions long sont autorisées" est activé pour le symbole (POSITION_TYPE_BUY)

10043 TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY La demande est rejetée car le paramètre "Seules les positions short sont autorisées" est activé pour le symbole (POSITION_TYPE_SELL)

10044 TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY La demande est rejetée car le paramètre "Seules les clôtures de positions sont autorisées" est activé pour le symbole

10045 TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE La requête est rejetée car le flag "La fermeture de la position n'est autorisée que par une règle FIFO" est utilisé pour le compte de trading (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)