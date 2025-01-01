Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool Create(

string string,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int ind_shift,

int applied

)

Paramètres

string

[in] Symbole.

period

[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Période de lissage.

fast_ema_period

[in] Période de la moyenne mobile rapide.

slow_ema_period

[in] Période de la moyenne mobile lente.

ind_shift

[in] Décalage horizontal.

applied

[in] Type du prix ou handle à appliquer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.