Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiAMACreate 

Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool  Create(
   string           string,              // Symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // Période
   int              ma_period,           // Période de lissage
   int              fast_ema_period,     // Période de la moyenne mobile rapide
   int              slow_ema_period,     // Période de la moyenne mobile lente
   int              ind_shift,           // Décalage
   int              applied              // prix type ou handle to apply
   )

Paramètres

string

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Période de lissage.

fast_ema_period

[in]  Période de la moyenne mobile rapide.

slow_ema_period

[in]  Période de la moyenne mobile lente.

ind_shift

[in]  Décalage horizontal.

applied

[in]  Type du prix ou handle à appliquer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.