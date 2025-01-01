Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int fast_ma_period,

int slow_ma_period,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_APPLIED_VOLUME applied

)

Paramètres

symbol

[in] Symbole.

period

[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ma_period

[in] Période de la moyenne mobile rapide.

slow_ma_period

[in] Période de la moyenne mobile lente.

ma_method

[in] Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Type de volume à appliquer (énumération ENUM_APPLIED_VOLUME).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.