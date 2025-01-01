Create
Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
fast_ma_period
[in] Période de la moyenne mobile rapide.
slow_ma_period
[in] Période de la moyenne mobile lente.
ma_method
[in] Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Type de volume à appliquer (énumération ENUM_APPLIED_VOLUME).
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.