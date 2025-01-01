VScrolled (Méthode "Get")

Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.

bool VScrolled()

Valeur de retour

vrai si la barre de défilement verticale est utilisée, faux sinon.

VScrolled (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.

bool VScrolled(

const bool flag

)

Paramètres

flag

[in] Flag.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon