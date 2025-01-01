DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndClientVScrolled 

VScrolled (Méthode "Get")

Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.

bool  VScrolled()

Valeur de retour

vrai si la barre de défilement verticale est utilisée, faux sinon.

VScrolled (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // flag
   )

Paramètres

flag

[in]  Flag.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon