- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
VScrolled (Méthode "Get")
Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.
|
bool VScrolled()
Valeur de retour
vrai si la barre de défilement verticale est utilisée, faux sinon.
VScrolled (Méthode "Set")
Définit le flag indiquant que la barre de défilement verticale est utilisée.
|
bool VScrolled(
Paramètres
flag
[in] Flag.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon