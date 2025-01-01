Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndClientOnHScrollShow CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnHScrollShow Le gestionnaire d'évènement "HScrollShow" (affichage de la barre de défilement horizontale) du contrôle. virtual bool OnHScrollShow() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai. OnVScrollHide OnHScrollHide