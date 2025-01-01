DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndClientColorBorder 

ColorBorder

Définit la couleur de bordure du contrôle.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // couleur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle couleur de bordure du contrôle.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon