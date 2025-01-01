Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndClientColorBorder CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBorder Définit la couleur de bordure du contrôle. bool ColorBorder( const color value // couleur ) Paramètres value [in] Nouvelle couleur de bordure du contrôle. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon ColorBackground BorderType