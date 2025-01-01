HScrolled (Méthode "Get")

Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée.

bool HScrolled()

Valeur de retour

vrai si la barre de défilement horizontal est utilisée, faux sinon.

HScrolled (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée.

bool HScrolled(

const bool flag

)

Paramètres

flag

[in] Flag.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon