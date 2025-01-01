- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Méthode "Get")
Retourne/Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée.
|
bool HScrolled()
Valeur de retour
vrai si la barre de défilement horizontal est utilisée, faux sinon.
HScrolled (Méthode "Set")
Définit le flag indiquant que la barre de défilement horizontale est utilisée.
|
bool HScrolled(
Paramètres
flag
[in] Flag.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon