- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
Create
Crée un nouveau contrôle CWndClient.
virtual bool Create(
Paramètres
chart
[in] Identifiant du graphique.
name
[in] Nom unique du contrôle.
subwin
[in] Sous-fenêtre du graphique.
x1
[in] Coordonnée X du coin supérieur gauche.
y1
[in] Coordonnée Y du coin supérieur gauche.
x2
[in] Coordonnée X du coin inférieur droit.
y2
[in] Coordonnée Y du coin inférieur droit.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon