OnResize

Le gestionnaire d'évènement "Resize" du contrôle.

virtual bool  OnResize()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai.