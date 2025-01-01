DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndOnDragStart 

OnDragStart

Le gestionnaire d'évènement "DragStart" du contrôle.

virtual bool  OnDragStart()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "DragStart" est généré au démarrage du déplacement.