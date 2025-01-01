OnEnable

Le gestionnaire d'évènement "Enable" (si activé, il peut répondre à l'interaction utilisateur) du contrôle.

virtual bool OnEnable()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai.