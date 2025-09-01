Fibo 61 8 percent level gold scalping orders

Este Asesor Experto (EA) está basado en los niveles de Fibonacci y en períodos de alta volatilidad en estrategias de cobertura (hedging).

El scalping es un enfoque de trading enfocado en capturar movimientos de precios pequeños y frecuentes. La alta liquidez del mercado y los spreads bajos son importantes para el scalping, ya que ayudan a reducir el riesgo de ejecución. Por esta razón, el EA funciona mejor durante los períodos de mayor actividad del mercado.

El EA puede abrir varias operaciones de compra y venta al mismo tiempo si aparecen señales basadas en los niveles de Fibonacci.

Recomendaciones de uso

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Tipo de cuenta: Cent Account (cuenta en céntimos)

Depósito mínimo: 100,000 céntimos (equivalente a 1,000 USD)

Las cuentas en céntimos son más adecuadas para este EA, ya que puede colocar una gran cantidad de órdenes pendientes, y operar en céntimos ayuda a reducir el nivel de riesgo.

Notas

La configuración predeterminada es solo para pruebas. Para uso práctico, es necesario ajustar los parámetros de entrada o cargar un archivo de configuración (.set).

Este EA ha sido desarrollado y perfeccionado durante varios años.

Si no está dispuesto a asumir los riesgos del mercado financiero, por favor absténgase de utilizar este EA.