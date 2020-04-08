GridLinesX
- Indicadores
- Nattapon Chuekamhod
- Versión: 1.0
GridLinesX es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los traders a visualizar los niveles de precios con precisión. Si usted es un Grid Trader, un Scalper, o simplemente necesita marcar niveles de precios psicológicos, GridLinesX automatiza el proceso al instante.
Olvídese de dibujar manualmente líneas horizontales una a una. Simplemente defina su rango Alto/Bajo y el paso de la cuadrícula (en puntos), y la herramienta generará una superposición de cuadrícula limpia y personalizable en su gráfico.
Características principales:
-
Rango personalizable: Usted tiene control total sobre los límites superior (Alto) e inferior (Bajo) del precio.
-
Precisión basada en puntos: Defina la brecha de la cuadrícula en puntos (por ejemplo, 500 puntos para 50 pips), asegurando la precisión a través de diferentes clases de activos como Forex, Oro (XAUUSD), o Índices.
-
Rendimiento optimizado: Construido pensando en la eficiencia. El indicador dibuja los objetos una vez y no consume recursos de la CPU en cada tick.
-
Gestión limpia de gráficos: Elimina automáticamente todas las líneas de la cuadrícula cuando el indicador se retira del gráfico, manteniendo su espacio de trabajo ordenado.
-
Totalmente personalizable: Ajuste el color, el estilo y la anchura de las líneas para adaptarlas a su plantilla de gráfico.
-
Información sobre herramientas: Pase el ratón por encima de cualquier línea para ver el nivel de precio exacto.
Parámetros de entrada:
1. Parámetros de la cuadrícula
-
Precio Máximo: El nivel de precio máximo para el techo de la cuadrícula.
-
Precio bajo: El nivel de precio mínimo para el suelo de la parrilla.
-
Paso de rejilla (Puntos): La distancia entre cada línea medida en Puntos.
-
Ejemplo: Para EURUSD (5 decimales), introduzca 100 = 10 Pips.
-
Ejemplo: Para XAUUSD (2 decimales), introduzca 100 = 1,00 $ de movimiento.
-
2. Configuración de Estilo
-
Color de Línea: Elija el color de las líneas de la grilla.
-
Estilo de Línea: Seleccione entre Sólido, Raya, Punto, etc.
-
Ancho de línea: Ajuste el grosor de las líneas.
Cómo utilizarlo:
-
Arrastre y suelte GridLinesX en su gráfico.
-
Establezca los límites de precios máximos y mínimos que desee.
-
Introduzca el Paso de Cuadrícula (por ejemplo, 500 puntos).
-
Pulse OK. La cuadrícula aparecerá al instante.
Desarrollado por: sigp.fyi Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.