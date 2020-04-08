GridLinesX es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los traders a visualizar los niveles de precios con precisión. Si usted es un Grid Trader, un Scalper, o simplemente necesita marcar niveles de precios psicológicos, GridLinesX automatiza el proceso al instante.

Olvídese de dibujar manualmente líneas horizontales una a una. Simplemente defina su rango Alto/Bajo y el paso de la cuadrícula (en puntos), y la herramienta generará una superposición de cuadrícula limpia y personalizable en su gráfico.

Características principales:

Rango personalizable: Usted tiene control total sobre los límites superior (Alto) e inferior (Bajo) del precio.

Precisión basada en puntos: Defina la brecha de la cuadrícula en puntos (por ejemplo, 500 puntos para 50 pips), asegurando la precisión a través de diferentes clases de activos como Forex, Oro (XAUUSD), o Índices.

Rendimiento optimizado: Construido pensando en la eficiencia. El indicador dibuja los objetos una vez y no consume recursos de la CPU en cada tick.

Gestión limpia de gráficos: Elimina automáticamente todas las líneas de la cuadrícula cuando el indicador se retira del gráfico, manteniendo su espacio de trabajo ordenado.

Totalmente personalizable: Ajuste el color, el estilo y la anchura de las líneas para adaptarlas a su plantilla de gráfico.

Información sobre herramientas: Pase el ratón por encima de cualquier línea para ver el nivel de precio exacto.

Parámetros de entrada:

1. Parámetros de la cuadrícula

Precio Máximo: El nivel de precio máximo para el techo de la cuadrícula.

Precio bajo: El nivel de precio mínimo para el suelo de la parrilla.

Paso de rejilla (Puntos): La distancia entre cada línea medida en Puntos. Ejemplo: Para EURUSD (5 decimales), introduzca 100 = 10 Pips. Ejemplo: Para XAUUSD (2 decimales), introduzca 100 = 1,00 $ de movimiento.



2. Configuración de Estilo

Color de Línea: Elija el color de las líneas de la grilla.

Estilo de Línea: Seleccione entre Sólido, Raya, Punto, etc.

Ancho de línea: Ajuste el grosor de las líneas.

Cómo utilizarlo:

Arrastre y suelte GridLinesX en su gráfico. Establezca los límites de precios máximos y mínimos que desee. Introduzca el Paso de Cuadrícula (por ejemplo, 500 puntos). Pulse OK. La cuadrícula aparecerá al instante.

Desarrollado por: sigp.fyi Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.