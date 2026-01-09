Bneu Trade Manager Pro
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.10
- Activaciones: 15
Descripción completa
Bneu Trade Manager Pro representa la solución definitiva de gestión comercial profesional para MetaTrader 5. Esta iteración premium abarca todas las características fundacionales junto con sofisticados protocolos de automatización, sistemas integrales de mitigación de riesgos, herramientas de cumplimiento de la firma comercial propietaria e informes analíticos detallados.
Ventajas competitivas
-
Suite de automatizacióncompleta: las funciones automatizadas de punto muerto, trailing stop y recogida parcial de beneficios operan de forma autónoma, lo que permite centrarse por completo en el análisis del mercado.
-
Marco integrado de protección frente al riesgo: suspensión automática de las operaciones cuando se alcanzan los umbrales de pérdidas o detracciones diarias, lo que protege el capital frente a un agotamiento excesivo.
-
Compatibilidad con empresas propietarias - Ajustes preconfigurados para FTMO, MFF, The5ers y FundedNext. Ejecute las fases de desafío con mayor confianza
-
Modo Stealth Execution - Oculte los niveles SL/TP de la visibilidad del broker mientras mantiene la supervisión y ejecución del nivel virtual. Especialmente ventajoso para modelos de broker específicos
-
Cierre Parcial Multinivel - Ejecute la liquidación de posiciones a través de cuatro fases discretas (TP1-TP4) con diferentes umbrales de beneficios para una realización optimizada de los beneficios.
-
Filtrado temporal de sesiones - Restrinja la actividad de negociación a las horas operativas especificadas. Cierre automático opcional de posiciones al finalizar la sesión
-
Motor de análisis delrendimiento: informes estadísticos completos, función de exportación del diario de operaciones y seguimiento de las métricas de rendimiento.
-
Integración de atajos de teclado: ejecute acciones de negociación mediante atajos de teclado personalizables para acelerar la operativa
Amplio conjunto de funciones
Funciones básicas ( heredadas de la versión estándar)
-
Gestión visual de líneas SL/TP mediante arrastrar y soltar
-
Cálculo automático del tamaño del lote
-
Ejecución de órdenes de COMPRA/VENTA con un solo clic
-
Controles consolidados de equilibrio y cierre parcial
-
Panel de resumen de cuenta en tiempo real
-
Representación visual de la zona de beneficios/pérdidas
Funciones avanzadas exclusivas PRO
Ecosistema de protección frente al riesgo
-
Limitación de pérdidas máximas diarias con suspensión automática
-
Protocolos de protección de reducción máxima
-
Límites de posiciones abiertas simultáneas
-
Mecanismo de blindaje del capital (cierre automático en caso de violación del límite)
-
Controles de gestión de mínimos y máximos
-
Consecución del objetivo de beneficios diarios con suspensión automática
Módulo de automatización
-
Auto-breakeven: Reubicación del SL en el punto de entrada al alcanzar los objetivos de beneficios
-
Auto trailing stop: Ajuste dinámico del SL manteniendo la distancia de precio especificada
-
Auto partial TP: Reducción gradual de la posición en múltiples niveles de beneficios
-
Ejecución parcial multinivel: Hasta cuatro umbrales de TP distintos
Protocolos avanzados de negociación
-
Modo de ejecución oculto: Ocultación de SL/TP por parte del corredor
-
Filtrado de sesiones: Parámetros de restricción de negociación basados en el tiempo
-
Cierre independiente de posiciones con pérdidas y ganancias
-
Funcionalidad de inversión de posiciones
-
Preservación de la relación riesgo-recompensa: Mantenimiento de parámetros R:R predeterminados
Integración de la empresa propietaria
-
Perfiles de configuración preestablecidos de FTMO
-
Parámetros preestablecidos de MFF (MyForexFunds)
-
Configuraciones preestablecidas de The5ers
-
Especificaciones de preajuste de FundedNext
-
Parametrización personalizada de firmas propietarias
Paquete de análisis e informes
-
Diario comercial completo con capacidad de exportación a CSV
-
Análisis de rendimiento (tasa de ganancias, factor de beneficios y otras métricas)
-
Exportación automática tras la eliminación de EA
-
Seguimiento histórico detallado de las operaciones
Funciones de mejora operativa
-
Compatibilidad con teclas de acceso rápido (B=Comprar, S=Vender, C=Cerrar todo, E=Breakeven, R=Invertir)
-
Asignación personalizable de atajos de teclado
-
Bloque visual mejorado con delimitación de zonas de beneficios/pérdidas
📋 Parámetros de configuración
Parámetros del panel
-
Posición X del panel - Coordenada de colocación horizontal (por defecto: 20)
-
Posición Y del panel - Coordenada de colocación vertical (por defecto: 20)
Ajustes de gestión de riesgos
-
Modo de cálculo del riesgo - Selección de porcentaje de la cuenta o importe monetario fijo.
-
Aplicar riesgo sobre - Base de cálculo: Saldo de la cuenta o Capital actual
-
Valor de riesgo - Especificación de la tolerancia al riesgo en términos porcentuales o monetarios (por defecto: 1,0)
-
Lotesfijos - Implementación de tamaño de lote fijo (0 = cálculo basado en riesgo, por defecto: 0,0)
-
SL por defecto en pips - Distancia de stop loss predefinida (por defecto: 100)
-
TP por defecto en pips - Distancia predefinida de toma de beneficios (por defecto: 200)
Ajustes de ejecución de la operación
-
Número mágico - Identificador único de la operación (por defecto: 123456)
-
Deslizamiento máximo - Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 30)
-
Comentario de la operación - Campo de anotación de la operación (por defecto: "TM")
Configuración de la pantalla
-
Show SL/TP lines on chart - Conmutación de la visibilidad de las líneas (por defecto: true)
-
SL line color - Especificación del color de la línea de Stop Loss (por defecto: Rojo)
-
Color de la línea TP - Especificación del color de la línea Take profit (por defecto: Cal)
Módulo de Protección de Riesgo (PRO)
-
Porcentaje máximo de pérdida diaria - Suspensión de la negociación al exceder el porcentaje de pérdida diaria (por defecto: 5.0)
-
Objetivodebeneficio diario % - Suspensión de la negociación al alcanzar el objetivo de beneficio (0=desactivado, por defecto: 0.0)
-
Porcentaje máximo dereducción - Suspensión de la negociación si se supera el porcentaje de reducción (por defecto: 10.0)
-
Max open trades - Máximo de posiciones concurrentes (por defecto: 5)
-
Enable equity shield - Cierre total automático en caso de violación del límite (por defecto: false)
-
Min equity $ - Umbral mínimo de equidad (0=desactivado, por defecto: 0.0)
-
Capital máximo $ - Límite máximo de capital (0=desactivado, por defecto: 0,0)
-
Prop firm preset - Selección de configuración de Proprietary firm (None, FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, Custom)
Módulo de equilibrio automático (PRO)
-
Enable auto breakeven - Reubicación automática del SL al punto de equilibrio (por defecto: false)
-
BE activation pips - Umbral de pips de beneficio para la activación del breakeven (por defecto: 50)
-
BE offset pips - Ajuste de pips por encima/debajo de la entrada para el posicionamiento de breakeven (por defecto: 5)
Módulo Auto Trailing (PRO)
-
Enable auto trailing - Implementación automática del trailing stop (por defecto: false)
-
Trail start pips - Umbral de pips de beneficio para el inicio del trailing (por defecto: 80)
-
Trail distance pips - Distancia mantenida detrás del movimiento del precio (por defecto: 50)
-
Trail step pips - Ajuste incremental mínimo para actualizaciones de SL (por defecto: 10)
Módulo TP parcial automático (PRO)
-
Enable auto partial TP - Cierre parcial automático en umbrales de beneficio (por defecto: false)
-
Parcial 1 en pips - Primer umbral de pips de cierre parcial (por defecto: 80)
-
Partial 1 close % - Porcentaje de posición cerrada en el primer parcial (por defecto: 50.0)
-
Parcial 2 en pips - Umbral del segundo pip de cierre parcial (por defecto: 150)
-
Cierre parcial 2 % - Porcentaje de posición cerrada en el segundo parcial (por defecto: 30,0)
Módulo de Ejecución Sigilosa (PRO)
-
Activar modo oculto - Ocultación de SL/TP del broker (por defecto: false)
-
Ocultar SL del broker - Suprimir la transmisión de SL al broker (por defecto: true)
-
Ocultar TP del broker - Suprimir la transmisión de TP al broker (por defecto: true)
Módulo de filtro de sesión (PRO)
-
Activar filtro de sesión - Activación de la negociación con restricción horaria (por defecto: falso)
-
Hora de inicio de sesión - Hora de inicio de la negociación (por defecto: 8)
-
Hora definalizaciónde la sesión - Hora de finalización de la negociación (por defecto: 18)
-
Cerrar operaciones al finalizar la sesión - Cierre automático de posiciones al finalizar la sesión (por defecto: falso)
Módulo Analítico (PRO)
-
Habilitar diariode operaciones - Registro completo de las operaciones en un archivo (por defecto: true)
-
Auto export on deinit - Conservación del diario al eliminar el EA (por defecto: true)
Gestión de la relación riesgo-rentabilidad
-
Bloquear ratio Riesgo:Recompensa - Mantener parámetros R:R predeterminados (por defecto: falso)
-
Ratio R:R - Especificación del ratio Riesgo:Recompensa (TP = SL × ratio, por defecto: 2,0)
Cierre parcial multinivel (TP1-TP4)
-
Activar TP1 - Activación del primer nivel parcial de TP (por defecto: falso)
-
TP1 at pips - Umbral de pips del primer cierre parcial (por defecto: 20)
-
TP1 close % - Porcentaje de posición cerrada en TP1 (por defecto: 25.0)
-
Enable TP2 - Activación del segundo nivel parcial de TP (por defecto: false)
-
TP2 at pips - Umbral del segundo pip de cierre parcial (por defecto: 40)
-
TP2 close % - Porcentaje de posición cerrada en TP2 (por defecto: 25.0)
-
Enable TP3 - Activación del tercer nivel parcial de TP (por defecto: false)
-
TP3 at pips - Umbral del tercer pip de cierre parcial (por defecto: 60)
-
TP3 close % - Porcentaje de posición cerrada en TP3 (por defecto: 25.0)
-
Enable TP4 - Activación del cuarto nivel parcial de TP (por defecto: false)
-
TP4 at pips - Umbral del cuarto pip de cierre parcial (por defecto: 80)
-
TP4 close % - Porcentaje de posición cerrada en TP4 (por defecto: 25.0)
Configuración de atajos de teclado
-
Buy hotkey - Atajo de teclado de ejecución de compra (por defecto: "B")
-
Tecla de acceso directo a la venta - Tecla de acceso directo a la ejecución de la venta (por defecto: "S")
-
Tecla de acceso directo Cerrar todo - Atajo de teclado de cierre de posición completa (por defecto: "C")
-
Tecla de acceso directo Mover a BE - Acceso directo a la posición de equilibrio (por defecto: "E")
-
Tecla de acceso directo para invertir la posición - Acceso directo para invertir la posición (por defecto: "R")
Módulo de visualización
-
Mostrar bloque visual Open/SL/TP - Conmutación de la visualización de la zona de ganancias/pérdidas (por defecto: true)
-
Color del bloque de compra: especificación del color de la zona de beneficios de la posición de compra.
-
Color del bloque de venta: especificación del color de la zona de beneficios de la posición de venta.
-
Opacidad del bloque - Ajuste de la transparencia (escala 0-255, por defecto: 50)
🚀 Protocolo de implementación
-
Configuración inicial
-
Establecer parámetros de tolerancia al riesgo ($ o %)
-
Configurar umbrales de protección de riesgo (pérdida diaria, límites de detracción)
-
Seleccionar el preajuste apropiado de la firma propietaria cuando corresponda
-
Activar los módulos de automatización deseados
-
-
Fase de ejecución de la operación
-
Ajuste SL/TP a través de líneas gráficas o introducción manual de pips
-
Validación de los parámetros de tamaño de lote calculados
-
Ejecutar la COMPRA/VENTA a través de la interfaz o de atajos de teclado
-
-
Gestión de la automatización
-
Las funciones automatizadas funcionan continuamente una vez activadas
-
Supervise el estado operativo a través de la interfaz del panel
-
Revise la pestaña Expertos para verificar las acciones automatizadas
-
-
Supervisión de la protección contra riesgos
-
Suspensión automática de la negociación al alcanzarse un umbral
-
El indicador de estado muestra la justificación de la suspensión
-
Reanudación de la negociación tras la normalización de las condiciones (o sesión de negociación posterior para límites diarios)
-
Objetivo demográfico
-
Operadores profesionales que requieren soluciones integrales de automatización
-
Participantes en el reto de las empresas propietarias (FTMO, MFF, The5ers, FundedNext)
-
Operadores que priorizan marcos integrados de protección frente al riesgo
-
Profesionales que necesitan funciones avanzadas de gestión de operaciones
-
Operadores que necesitan herramientas analíticas detalladas sobre el rendimiento
-
Participantes serios del mercado que valoran la automatización y la disciplina sistemática
Aplicaciones prácticas
-
Retos de las empresas propietarias - Utilizar configuraciones preestablecidas para el cumplimiento automático de la normativa de la empresa
-
Estrategias de protección del capital: aplique limitaciones diarias de pérdidas y detracciones para preservar el capital.
-
Realización de beneficios automatizada - Emplee cierres parciales multinivel para la obtención progresiva de beneficios
-
Disciplina de negociación sistemática: aplique la coherencia de negociación mediante filtros de sesión y limitaciones de riesgo.
-
Optimización del rendimiento: exportación de diarios de operaciones completos para un análisis estratégico detallado.
⚠️ Consideraciones críticas
-
Realice pruebas exhaustivas en cuentas de demostración antes de la implementación en vivo.
-
Configure los parámetros de protección frente al riesgo de acuerdo con su metodología estratégica.
-
Los preajustes propios de la empresa sirven como plantillas básicas; personalícelos según sea necesario.
-
El modo oculto requiere la presencia continua del gráfico de EA para supervisar las posiciones.
-
Implemente protocolos prudentes de gestión de riesgos: nunca supere la exposición al riesgo tolerable.
-
Las funciones automatizadas operan en todas las posiciones abiertas con su correspondiente número mágico de identificación.