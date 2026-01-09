Bneu Trade Manager Pro representa la solución definitiva de gestión comercial profesional para MetaTrader 5. Esta iteración premium abarca todas las características fundacionales junto con sofisticados protocolos de automatización, sistemas integrales de mitigación de riesgos, herramientas de cumplimiento de la firma comercial propietaria e informes analíticos detallados.

Suite de automatizacióncompleta: las funciones automatizadas de punto muerto, trailing stop y recogida parcial de beneficios operan de forma autónoma, lo que permite centrarse por completo en el análisis del mercado.

Marco integrado de protección frente al riesgo: suspensión automática de las operaciones cuando se alcanzan los umbrales de pérdidas o detracciones diarias, lo que protege el capital frente a un agotamiento excesivo.

Compatibilidad con empresas propietarias - Ajustes preconfigurados para FTMO, MFF, The5ers y FundedNext. Ejecute las fases de desafío con mayor confianza

Modo Stealth Execution - Oculte los niveles SL/TP de la visibilidad del broker mientras mantiene la supervisión y ejecución del nivel virtual. Especialmente ventajoso para modelos de broker específicos

Cierre Parcial Multinivel - Ejecute la liquidación de posiciones a través de cuatro fases discretas (TP1-TP4) con diferentes umbrales de beneficios para una realización optimizada de los beneficios.

Filtrado temporal de sesiones - Restrinja la actividad de negociación a las horas operativas especificadas. Cierre automático opcional de posiciones al finalizar la sesión

Motor de análisis delrendimiento: informes estadísticos completos, función de exportación del diario de operaciones y seguimiento de las métricas de rendimiento.