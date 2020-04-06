



Título: DeepInsight: Análisis de Flujo y Contexto de Mercado

Qué es DeepInsight?

DeepInsight es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5, desarrollada para ayudar en la lectura de la dinámica del mercado. El indicador procesa datos de volumen y movimiento de precios para generar referencias visuales objetivas, facilitando la identificación de zonas de interés en el gráfico.

La herramienta funciona como un panel auxiliar de análisis, ofreciendo soporte para la toma de decisiones manual, sin realizar la ejecución automática de órdenes.

Lógica Operativa y Funcionalidades

DeepInsight utiliza conceptos de análisis de flujo para monitorear el comportamiento del activo:

Desequilibrio de Agresión: Monitorea movimientos de fuerte volumen de compra o venta, indicando posibles zonas de interés.

Agotamiento de Movimiento: Señala momentos donde el volumen sugiere una posible disminución en la fuerza de la tendencia vigente.

Absorción: Indica regiones donde el volumen es alto, pero el desplazamiento del precio es reducido, sugiriendo defensa de niveles de precios.

Contexto: Las señales se filtran mediante parámetros internos que evalúan la fuerza relativa y el volumen, buscando ofrecer una lectura más limpia del escenario.

Objetivo de la Herramienta

DeepInsight fue diseñado para simplificar la visualización de datos complejos directamente en el gráfico:

Filtro Visual: Destaca regiones donde el mercado presenta características técnicas relevantes.

Apoyo a la Decisión: Sirve como una herramienta de confirmación para estrategias ya existentes.

Enfoque en el Análisis: Ideal para traders que operan de forma discrecional y buscan datos adicionales para sus entradas.

Características Principales

Señales Visuales: Marcas claras basadas en Flujo de Órdenes y Acción del Precio.

Monitoreo de Liquidez: Busca identificar zonas de alta actividad de negociación.

Multi-Timeframe: Optimizado para operar en M5, M15, M30 y H1.

Versatilidad: Puede ser utilizado en pares de divisas, índices y metales.

Diseño Optimizado: Interfaz desarrollada para no obstruir la visualización de las velas.

Beneficios

Objetividad: Transforma datos de volumen en información visual directa.

Claridad: Ayuda a enfocarse en movimientos con mayor respaldo técnico.

Gestión de Riesgo: El indicador no abre órdenes. El control del lotaje, entrada y salida permanece enteramente con el usuario.

Interfaz y Visualización

Marcas: Utiliza flechas y líneas para indicar los eventos del mercado.

Actualización: Las marcas reaccionan al cierre de las velas según la configuración elegida.

Requisitos Técnicos

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo: Indicador Personalizado (Custom Indicator)

Compatibilidad: Cuentas Hedge y Netting

Aviso de Riesgo y Exención de Responsabilidad

DeepInsight es estrictamente una herramienta de análisis técnico. La negociación en mercados financieros implica riesgos significativos.