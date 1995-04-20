Cisd Cid Bpr combined indicator for MT4

Indicador Combinado CISD-CSD & BPR para MetaTrader 4

El indicador combinado CISD-CSD & BPR para MetaTrader 4 es una herramienta avanzada de análisis técnico basada en la metodología ICT (Inner Circle Trader). Al integrar los conceptos de CSD, CISD y BPR, este indicador identifica zonas críticas del mercado y ofrece señales de entrada precisas en momentos de alta probabilidad.

Comprensión del modelo CISD

La estructura del CISD se basa en cuatro fases fundamentales:

Consolidación

Impulso

Movimiento pendular

Divergencia

Durante la consolidación, el precio suele cotizar dentro de un rango estrecho sin un sesgo direccional claro, lo que permite que se acumule liquidez. Una vez que el precio sale de este rango, a menudo lo hace con un fuerte impulso. El indicador detecta estas transiciones y traza los niveles de referencia CISD directamente en el gráfico. Se genera una señal de negociación siempre que el precio rompe decisivamente una zona CISD.

Papel del CSD en la estructura del mercado

El concepto CSD (Change in State of Delivery) se centra en los cambios en el flujo de órdenes y en la dirección del mercado. Actuando como una confirmación complementaria al CISD, el CSD ayuda a los operadores a identificar posibles continuaciones o inversiones de tendencia con mayor precisión.

Especificaciones del indicador

Característica Descripción Categoría TIC - Dinero inteligente - Señales y previsiones Plataforma MetaTrader 4 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Seguimiento de Tendencia - Reversal - Rango Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Día de negociación Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador

El BPR (Balanced Price Range) destaca las zonas del mercado donde el precio se mantiene equilibrado entre compradores y vendedores. Los operadores TIC consideran que estas zonas son muy importantes, ya que las rupturas de las zonas BPR a menudo conducen a fuertes movimientos direccionales.

Las zonas verdes indican zonas de BPR alcistas

Las zonas rojas representan áreas de BPR bajistas

Las zonas azules marcan rangos BPR invalidados

CISD-CSD & BPR Señal de Compra

En el gráfico de 30 minutos de Cardano (ADA ), el precio reacciona inicialmente a un nivel CISD superior antes de iniciar un movimiento alcista. Cuando el precio posteriormente rompe por encima de una zona CISD inferior, el indicador confirma una señal de compra con una flecha verde, señalando una posible entrada en largo.

Señal de venta CISD-CSD y BPR

En el par AUD/USD en un plazo de 1 hora, aparece una señal de venta tras un movimiento correctivo del precio. Tras interactuar con una zona CISD clave, el precio reanuda una tendencia bajista. Una vez que el precio rompe por debajo de un nivel menor CISD, una flecha roja se muestra, indicando una oportunidad de comercio corto.

Personalización y configuración

Tema Ligero: Ajusta la apariencia visual del gráfico

Mostrar BPR: Activa o desactiva las zonas BPR

Mostrar zonas CISD: Activa o desactiva la visibilidad de los niveles CISD

Límite BPR CISD: Define la relación entre las zonas BPR y los niveles CISD (por defecto: 4)

Conclusión

El indicador CISD-CSD & BPR mejora significativamente la precisión de las operaciones combinando múltiples conceptos basados en CISD, incluyendo Consolidación, Impulso, Movimiento de Oscilación, Divergencia y Rangos de Precios Equilibrados (BPR).

Con señales de flecha de compra y venta claramente definidas, este indicador ayuda a los operadores a ejecutar operaciones con mayor confianza. Totalmente compatible con MetaTrader 4, es un excelente complemento para los operadores avanzados que confían en los conceptos ICT y Smart Money para un análisis en profundidad del mercado.