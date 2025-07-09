Auto Optimized RSI

5

Auto Optimized RSI: Adaptación Profesional al Mercado

La mayoría de los traders fracasan porque utilizan herramientas estáticas en un mercado dinámico. Usar niveles fijos de RSI como 70/30 en todos los gráficos es un error matemático. Si busca una "flecha mágica" sin lógica detrás, este indicador no es para usted.

Esta herramienta está diseñada para quienes entienden que la Optimización es la única clave para sobrevivir en el trading.

Los indicadores tradicionales no tienen en cuenta el símbolo o la temporalidad que está operando. Auto Optimized RSI es diferente: realiza simulaciones internas con datos históricos para encontrar los niveles exactos donde el precio realmente revirtió en el pasado reciente. No adivina; calcula.

Superioridad Técnica:

  • Lógica Autoadaptativa: Re-calcula automáticamente las zonas de compra y venta basándose en la volatilidad actual del mercado.

  • Prueba Matemática: Muestra métricas de rendimiento en tiempo real (Win Rate, Drawdown, Ganancia/Pérdida promedio) directamente en el gráfico. Vea la evidencia antes de operar.

  • Filtrado de Ruido: A diferencia de los indicadores que "repintan", este algoritmo está diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad mediante el cruce de umbrales optimizados.

  • Interfaz Limpia y Profesional: Sin gráficos saturados. Solo flechas de precisión y los datos necesarios para tomar decisiones.

💡 BONO PARA TRADERS PRO: ¡Después de su compra, contácteme para recibir un Expert Advisor (EA) automatizado de regalo basado en esta lógica y mis consejos personales para maximizar el potencial de esta herramienta!

Comentarios 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Productos recomendados
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
El indicador LineMagnit para MT4 es una herramienta de gran precisión que construye niveles de soporte y resistencia que atraen magnéticamente a los precios. Esta característica permite a los operadores determinar fácilmente los puntos de entrada y salida más probables en el mercado, así como identificar las fuerzas direccionales del mercado, ya que los niveles se basan en las entradas de capital en el instrumento. Equipado con una interfaz gráfica intuitivamente comprensible, el indicador LineM
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de divergencias del RSI: Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuac
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicadores
Al comprar este indicador, tiene derecho a recibir una copia gratuita de uno de mis otros indicadores o asesores. (Todas las actualizaciones futuras están incluidas. Sin límites) . ¡ Para obtenerlo , por favor póngase en contacto conmigo por mensaje mql5 ! El indicador de línea de tendencia Trend Scanner muestra la dirección de la tendencia y sus cambios. El indicador funciona en todos los pares de divisas y plazos. El indicador muestra simultáneamente múltiples lecturas en el gráfico de precios
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! De eso trata este indicador. Siga este famoso dicho y esté seguro. Características: Señales de compra/venta fijadas al cierre de una barra. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Línea láser de tendencia de mercado visual clara, flechas de señal de Compra/Venta, medidor de fuerza de mercado, cajas TP1 & TP2. Señales visuales cuando entrar, cuando salir del mercado. Sin repintado. Compatible con EA flexible para la automatización de operacion
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indicadores
La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. El indicador muestra 2 marcas de precios en el historial, que representan el rango de precios en el pasado, y 2 marcas de precios en el futuro con la previsión del movimiento de los precios. La decisión de compra o venta y el tamaño de la ganancia se muestran en una etiqueta de
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Indicadores
Hice este indicador para ayudarle a establecer stoploss eficaz y obtener más señales de seguir las tendencias. Este indicador ayuda a decir las tendencias y sideway, cuando 2 líneas están sobre de nube azul, significa uptrend. Cuando 2 líneas están por encima de la nube roja, significa tendencia a la baja, el otro, significa mercado lateral. Para tomar la orden, usted tiene que esperar las flechas. También necesita ver la posición de la nube, si la nube es res, tiene que esperar la flecha amaril
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 Señales de precisión impulsadas por IA para operadores serios QuantumEdge Trader es un indicador inteligente y fiable que proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA utilizando el análisis avanzado del mercado y la detección de tendencias. Diseñado para M1 a M60 marcos de tiempo, es ideal para scalping y estrategias intradía. --- Características principales: No Repaint - Las señales nunca cambian después de aparecer. Filtros de tendencia inteligentes p
Three Black Crows pattern md
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de los 3 Cuervos Negros" para MT4, sin repintado ni retraso. - El indicador "Patrón de los 3 Cuervos Negros" es muy potente para operar con Price Action. - Detecta patrones bajistas de "Patrón de los 3 Cuervos Negros" en el gráfico: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su indicador hermano, el "Patrón de los 3 Soldados Blancos", alcista (siga el enlace a continuación). - El
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador SuperTrend AI es una novedosa forma de tender puentes entre el método de aprendizaje automático K-means clustering y los indicadores técnicos. En este caso, aplicamos la agrupación de K-Means al famoso indicador SuperTrend. USO Los usuarios pueden interpretar el trailing stop de SuperTrend AI de forma similar al indicador SuperTrend normal. El uso de factores mínimos/máximos más altos devolverá señales a más largo plazo. (imagen 1) Las métricas de rendimiento mostradas en cada se
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Otros productos de este autor
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
Indicadores
Speed Trend Matrix Ultimate (Versión 5.10) El Speed Trend Matrix (STM) es un sistema de trading integral encapsulado en un solo indicador. A diferencia de los osciladores estándar que simplemente muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa, el STM analiza la "velocidad" del movimiento del precio en relación con la volatilidad del mercado (ATR). No solo identifica la dirección de la tendencia, sino también la fuerza detrás del movimiento, filtrando los períodos "planos" de baja inercia donde
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicadores
Auto Optimized Bollinger Bands – Herramienta adaptativa de volatilidad para mercados reales Auto Optimized Bollinger Bands es un indicador avanzado para MT4 que mejora las bandas de Bollinger clásicas al seleccionar automáticamente los valores óptimos de período y desviación mediante simulación histórica de operaciones. En lugar de depender de configuraciones fijas, el indicador realiza una optimización en tiempo real basada en el comportamiento del precio, permitiendo que las bandas se ajusten
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicadores
Auto Optimized MFI es un indicador autoajustable que se adapta automáticamente a tu mercado y marco temporal mediante simulaciones de operaciones reales sobre datos históricos. A diferencia de los indicadores tradicionales con niveles fijos de MFI como 80/20, este indicador se ajusta al comportamiento real del precio y el volumen para identificar zonas de compra y venta más efectivas. Cómo funciona Analiza velas históricas dentro de un rango personalizable y simula entradas y salidas basadas en
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicadores
Cuadro de mandos del velocímetro Ma: https: //www.mql5.com/en/market/product/116784 Actitud no estándar del indicador de media móvil estándar. La esencia del indicador es determinar la fuerza y la velocidad de la dirección del precio mediante la determinación del ángulo de inclinación de la media móvil. Se toma un punto en la decimoquinta vela MA y un punto en la última vela MA cerrada, se traza una línea recta entre ellos, es móvil y en una semiesfera muestra un ángulo de inclinación de 90 gra
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indicadores
Este indicador está diseñado para gráficos en vivo, no para el probador. El indicador PRO Trend Divergence es una herramienta avanzada de análisis técnico diseñada para detectar divergencias de continuación de tendencia , una señal de que la tendencia actual probablemente continuará. A diferencia de los indicadores tradicionales que se centran en los cambios de tendencia, esta herramienta permite identificar cuando la tendencia sigue siendo fuerte, incluso durante retrocesos o correcciones menor
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indicadores
MTF Chart PRO: Análisis de Múltiples Marcos de Tiempo con Patrones, S/R y Alertas Descripción General MTF Chart PRO es un indicador avanzado para MetaTrader 4 que superpone velas personalizables de múltiples marcos de tiempo directamente en su gráfico actual. Permite un análisis de múltiples marcos de tiempo (MTF) sin interrupciones ni necesidad de cambiar de ventana. Ideal para traders de forex, acciones y criptomonedas, combina la visualización de velas con líneas de soporte/resistencia (S/R)
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Indicadores
Pruebe "Chart Patterns All in One" en modo demo y obtenga un bono. Envíeme un mensaje después de probarlo en modo demo para recibir su bono. Deja un comentario después de la compra para recibir 8 indicadores de alta calidad como bono. El indicador Chart Patterns All-in-One ayuda a los traders a visualizar varios patrones de gráficos comúnmente utilizados en el análisis técnico. Este indicador apoya la identificación de posibles comportamientos del mercado, pero no garantiza rentabilidad. Se rec
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indicadores
¡ Compruebe mis herramientas de pago funcionan perfecto! "Period Cross RSI" Es una nueva idea de indicador que muestra cruces de dos líneas RSI con diferentes períodos que crea zonas ascendentes y descendentes para la confirmación de operaciones largas y cortas. Este indicador es nuevo y se actualizará más adelante, por ahora recomiendo usarlo como una confirmación, indicador de filtro para la determinación de las zonas de comercio largo / corto, no como un indicador de señalizador por ahora. La
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indicadores
Compruebe mis herramientas pagadas que trabajan perfecto por favor valore El indicador ajustable PIN BAR es una herramienta útil que permite buscar pin bars que desea encontrar en el gráfico de precios, tiene 2 parámetros para filtrar qué tipo de pin bars desea buscar: 1) MinTailProc 75% (por defecto) que significa mostrar pin bars que tienen un tamaño mínimo de la Nariz (Cola) como 75% del tamaño completo de la vela. Si el tamaño de la Nariz Superior (Cola) de la vela es mínimo 75% del tamaño t
FREE
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indicadores
Patrón 1 2 3 Basado en Velas El Patrón 1 2 3 Basado en Velas es un indicador que identifica configuraciones de reversión de alta probabilidad utilizando la estructura clásica de precios 1-2-3, basada en velas y puntos de oscilación. Solo muestra señales después de una ruptura confirmada , lo que reduce el ruido y evita entradas prematuras. Características principales: Detección basada en velas de patrones 1-2-3 alcistas y bajistas confirmados Traza líneas de tendencia entre los puntos del patrón
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indicadores
Actitud no estándar del indicador de media móvil estándar. La esencia del indicador es determinar la fuerza y la velocidad de la dirección del precio mediante la determinación del ángulo de inclinación de la media móvil. Se toma un punto en la decimoquinta vela MA y un punto en la última vela MA cerrada, se traza una línea recta entre ellos, es móvil y en un hemisferio muestra un ángulo de inclinación de 90 grados a -90. por encima de 30 grados es la zona de compra, por debajo de -30 grados es l
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indicadores
después de obtener el indicador póngase en contacto conmigo para Bonus Ea . Canal TMA no repintado con flechas condicionadas especiales en el cruce de precios de las líneas del canal más el factor de volatilidad del mercado, lo que hace que el producto sea mucho más preciso que cualquier indicador de canal tma habitual. Se ha demostrado que es rentable con Ea construido en base a él, que obtendrá como BONO en caso de compra del indicador. Buena suerte.
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indicadores
Compruebe mis herramientas pagadas que trabajan perfecto por favor valore Aquí hay una versión mejorada con Bonus Ea en caso de compra cuesta 30 $ sólo y se obtiene Ea como bono: https: //www.mql5.com/en/market/product/96835 Este indicador es experimetal, muestra las flechas del canal TMA con filtro de volatilidad incorporado para evitar el retraso. Trate de experimentar con él, la búsqueda de mejores condiciones de uso. Es posible ajustar diferentes marcos de tiempo para TMA y para el filtro de
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indicadores
El indicador muestra flechas de compra/venta dependiendo del factor de volatilidad. El indicador no se repinta. Funciona en cualquier par y cualquier marco de tiempo. Está bien probado a través de constructores de estrategias y muestra resultados bastante interesantes como un buen indicador de filtro y como señalizador independiente también (ver las capturas de pantalla). Es posible buscar una gran cantidad de parámetros interesantes para el comercio rentable, algunos de los cuales se muestran e
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Asesores Expertos
Steady Ranger EA – Comercio Inteligente y Seguro en Canales Backtest: Usa los set files proporcionados (sección de comentarios) en modo "Solo Precios de Apertura". Video: Míralo con subtítulos para una comprensión completa. ¿Por qué elegir Steady Ranger EA? Un sistema de trading a largo plazo con gestión de riesgos, diseñado para estabilidad y seguridad en lugar de ganancias irreales. Protección de Stop a Múltiples Niveles: Combina stop loss por operación con un límite de "suma de pérdidas". Est
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indicadores
RSI Entry Points es la actualización del indicador RSI estándar para evitar el retraso. El indicador dibuja las nubes y las flechas para tener una imagen clara de dónde está el precio y qué esperar. ¿Por qué el RSI estándar se retrasa? porque la mayoría de las veces no lo usamos correctamente y tiene una flexibilidad visual muy débil, menos informativa. Con mi actual actualización traté de solucionar ambos problemas al mismo tiempo y obtuve resultados mucho mejores y entradas más exactas que el
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Asesores Expertos
Este EA se crea sólo para RSI Puntos de Entrada Indicador (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Prueba, para mostrar los indicadores de parámetros rentables y dar a los compradores potenciales posibilidad de backtest indicador Entradas. EA abre órdenes de compra en las flechas de compra y órdenes de venta en las flechas de venta del indicador, las órdenes se cierran en señales opuestas. EA no es creado para el comercio automatizado en vivo, que no es el objetivo de vender EA, pero de t
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indicadores
Los ajustes por defecto son sólo para la visualización , no puede ser rentable con ella . ¡Obtenga un EA gratis como bono al comprar el indicador! Además, Reciba 4 Interesantes Indicadores Adicionales. Los archivos recomendados para backtesting el indicador en pares recomendados están disponibles en la sección de comentarios (última página). Tenga en cuenta que este producto se vende exclusivamente en el mercado MQL5. Cualquier otra fuente que lo ofrece son estafas, y el autor no tiene ninguna
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Lea primero antes de probar. Este Ea va como un bono para MFI Modern PRO sólo los usuarios del indicador. Establecer los archivos generados después de la actualización se puede comprobar en la sección de comentarios. Este asesor experto se basa en el indicador MFI Modern PRO https://www.mql5.com/en/market/product/80765 sólo para dar la posibilidad a los usuarios del indicador para probar rápidamente el indicador antes de comprar. En la seccion de comentarios los archivos recomendados son subidos
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indicadores
MA Revolution es una versión mejorada de la Media Móvil estándar. Con la actualización actual, la línea de media móvil es más sensible a las diferentes condiciones del mercado. Se hace más flexible disminuyendo el periodo por defecto paso a paso mientras el mercado está agudo e incrementando el periodo de vuelta al periodo por defecto paso a paso mientras el mercado está normal de nuevo. La prueba de la idea muestra que esta versión mejorada da mucha más precisión para detectar la dirección del
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indicadores
En caso de obtener Laguerre Scrat indicador, obtendrá Laguerre Scrat Ea como un regalo. Para obtener Ea y PDF manual detallado en contacto conmigo PM. Los ajustes por defecto son para usd/cad H4 Para beneficios estables a largo plazo Laguerre Scrat es un sistema de comercio basado en 4 combinaciones de indicadores en la forma de un indicador. Indicador Laguerre (actualizado), CCI, bandas de Bollinger y factor de volatilidad del mercado. Genera flechas en la ventana del indicador y tuercas en el
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indicadores
Los compradores del indicador recibirán gratis un EA basado en el indicador Fiter como bono. (Mira el video para ver el EA en acción). Comenta para obtener el EA. Fiter es un indicador híbrido que combina una Media Móvil Exponencial (EMA) con una línea RSI modulada por ATR (amarilla), junto con una Media Móvil tradicional (roja). El cruce de estas dos líneas genera señales de trading significativamente más suaves y confiables en comparación con el enfoque clásico de usar dos medias móviles sim
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indicadores
Descripción general del indicador MRA Index Oferta de bonificación: Obtenga el "MRA Index EA" gratis al comprar el indicador. Estrategia de optimización: Para el scalping, optimizo la configuración en base a los últimos 12 meses y la utilizo durante el mes siguiente. Este enfoque ha demostrado ser muy efectivo. Nota importante: Los ajustes predeterminados son solo para visualización y no están optimizados para la rentabilidad. Las pautas de optimización adecuadas se proporcionan exclusivamente a
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indicadores
La versión demo no tiene utilidad. No entenderás nada viendo los números parpadear. Esto es un panel de control. Intenta comprender la idea, y yo te ayudaré con todo lo demás. Los símbolos deben estar separados por comas (,) y deben ingresarse en los parámetros exactamente como los muestra tu bróker, para asegurarte de que se reconozcan en el panel. Estos símbolos serán usados por el indicador para el análisis. Con un solo clic, puedes abrir cualquier par y cualquier marco de tiempo directame
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indicadores
Indicador de patrones de velas para MetaTrader 4 (MT4) Este indicador personalizable identifica patrones clave de velas alcistas y bajistas, ayudando a los traders en el análisis técnico y la toma de decisiones. Características principales: Detección de patrones : Alcistas : Martillo, Envuelven alcista, Estrella de la mañana, Tres soldados blancos, Harami alcista, Martillo invertido. Bajistas : Estrella fugaz, Envuelven bajista, Estrella de la tarde, Tres cuervos negros, Harami bajista, Hombre c
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indicadores
El indicador "Candle Info" para MetaTrader 4 (MT4) ayuda a los traders a analizar y visualizar formaciones clave de velas directamente en el gráfico. Al detectar formaciones como Máximos más altos (HH), Mínimos más bajos (LL), Mínimos más altos (HL) y Máximos más bajos (LH), proporciona información sobre tendencias de mercado y posibles movimientos de precios. Funciones clave: Formaciones de velas: Identifica y etiqueta HH, LL, HL, LH, y combinaciones como HH & HL (tendencia alcista) y LL & LH (
SpeedAngle
Davit Beridze
Indicadores
El Indicador SpeedAngle  es una herramienta avanzada para MetaTrader 4 que calcula los ángulos de movimiento del precio, ofreciendo señales visuales dinámicas y alertas personalizables para ayudar a los traders a identificar cambios de tendencia y de impulso en el mercado. Funciones principales Análisis de tendencia basado en ángulos: Calcula ángulos en un período definido por el usuario para mostrar la velocidad y dirección del movimiento del precio. Visualización dinámica: Muestra un círculo c
Filtro:
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze
11027
Respuesta del desarrollador Davit Beridze 2025.10.17 14:33
Thanks Mike!
lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Davit Beridze
11027
Respuesta del desarrollador Davit Beridze 2025.08.01 07:38
Thanks
Respuesta al comentario