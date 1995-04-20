Smart Breakout Channels MT4

Este indicador traza zonas de detección de ruptura, denominadas “Smart Breakout Channels”, basadas en el movimiento de precios normalizado por volatilidad. Estas zonas se muestran como cajas dinámicas con superposiciones de volumen. La herramienta detecta rangos temporales de acumulación o distribución mediante un cálculo personalizado de volatilidad normalizada y marca el momento en que el precio sale de esos rangos, ya sea al alza o a la baja. Cada canal representa un rango estructurado, con contexto adicional del delta de volumen, el volumen de subidas/bajadas y un indicador visual en gradiente que refleja el sesgo del impulso.

CONCEPTOS

El cálculo de la volatilidad de precios normalizada se realiza midiendo la desviación estándar del precio y mapeándola a una escala [0,1] usando los precios máximo y mínimo de un período de retroceso definido. Cuando la volatilidad normalizada alcanza un mínimo local y luego comienza a aumentar, se dibuja una caja canal entre los precios máximo y mínimo de esa zona. Estas cajas permanecen hasta que el precio las supera, ya sea con el cierre de una vela (configurable) o al tocar el límite. La información de volumen se muestra como barras de delta dentro de la caja, mostrando la distribución del volumen durante el canal. Un indicador visual en tiempo real señala la posición del delta de volumen dentro del rango del canal.

CARACTERÍSTICAS

  • Detección y trazado de canales de ruptura basados en pivotes de precio normalizados por volatilidad.

  • Canales anidados opcionales para permitir múltiples zonas simultáneas o una vista de zona única.

  • Indicador de volumen con relleno en gradiente y puntero dinámico para mostrar la posición actual del delta dentro de la caja.

  • Tres modos de visualización de volumen: volumen bruto, volumen comparativo de subidas/bajadas y delta.

  • Alertas para nueva formación de canales y eventos de ruptura.

ESCÁNER Y ALERTAS
Los usuarios pueden activar/desactivar el escáner para supervisar rápidamente otros gráficos.
El indicador emite alertas cuando aparecen señales de Compra/Venta y flechas de ruptura; con estas alertas (especialmente usando el Escáner) los usuarios pueden captar fácilmente la información del mercado.
USO
Aplique el indicador a cualquier gráfico. Aparece una caja de ruptura cuando cambia la volatilidad y se forma un rango estable. Supervise el precio con respecto a los límites de la caja. Un movimiento por encima del límite superior puede indicar continuación al alza, y un movimiento por debajo del límite inferior puede indicar continuación a la baja. La opción “Strong Closes Only” puede utilizarse para filtrar señales.
Observe las velas internas de volumen para evaluar la concentración de actividad de compra/venta dentro de la caja. El indicador a la derecha puede usarse para interpretar si la presión neta se inclina al alza o a la baja antes de una ruptura.

Las alertas pueden usarse para recibir notificaciones de eventos de ruptura sin vigilar constantemente el gráfico.



