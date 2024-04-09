🎁 ¡Compra Trend Swing y podrías obtener otro indicador llamado Análisis de Mercado GRATIS como BONO! Contáctanos en privado para obtener tus instrucciones privadas y tu BONO.

🎉 PROMO: $49 durante 48 horas para celebrar el lanzamiento oficial. El precio siguiente será de $89. (termina el jueves 11 a las 23:59, hora E.T).

Trend Swing es un indicador profesional desarrollado desde cero por nuestro equipo interno. Este indicador es muy sofisticado porque puedes ver los niveles de precio de entrada con señales de compra y venta que se dan en tiempo real. ¡Dibuja automáticamente las zonas de toma de beneficios junto con tu stop loss, lo que lo hace extremadamente fácil de usar para cualquier trader!





¡Trend Swing no se retrasa ni se repinta!





Este indicador es un oscilador personalizado basado en varios filtros de confirmación como el análisis de ondas de precio, los promedios móviles y los cruces. ¡Es capaz de determinar rápidas inversiones de tendencia con extrema precisión! Por lo tanto, Trend Swing se puede utilizar como un verdadero scalper en marcos de tiempo más pequeños como M1 y superiores. Si eres más un trader diario, ¡puedes operar en el marco de tiempo M30 y superior! ¡Estas ventajas hacen de Trend Swing una solución única para todos los traders que buscan obtener señales confiables! ¿Por qué Trend Swing?

A diferencia de otros osciladores rezagados, Trend Swing nunca se retrasa ni repinta.

Funciona en Forex, metales, índices y criptomonedas.

Funciona en cualquier marco de tiempo.

Cruces alcistas (morado) y bajistas (amarillo) en la parte inferior de tu gráfico.

Flechas de compra (morado) y venta (amarillo) en el centro de tu gráfico.

Nivel de precio de entrada para ambas alertas de señal.

3 niveles de toma de beneficios diferentes.

Muestra la toma de beneficios alcanzada en tiempo real durante la negociación.

Muestra el stop loss alcanzado en tiempo real durante la negociación.

Alerta de notificación push en tu teléfono.

Alerta de notificación por correo electrónico.

Alerta de sonido en tu terminal MT4.

Opción para activar/desactivar los niveles de precio de entrada y las tomas de beneficios.