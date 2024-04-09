Trend Swing
- Indicadores
- Mohamed Hassan
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 abril 2024
- Activaciones: 7
Este indicador es un oscilador personalizado basado en varios filtros de confirmación como el análisis de ondas de precio, los promedios móviles y los cruces. ¡Es capaz de determinar rápidas inversiones de tendencia con extrema precisión! Por lo tanto, Trend Swing se puede utilizar como un verdadero scalper en marcos de tiempo más pequeños como M1 y superiores. Si eres más un trader diario, ¡puedes operar en el marco de tiempo M30 y superior! ¡Estas ventajas hacen de Trend Swing una solución única para todos los traders que buscan obtener señales confiables!
¿Por qué Trend Swing?
- A diferencia de otros osciladores rezagados, Trend Swing nunca se retrasa ni repinta.
- Funciona en Forex, metales, índices y criptomonedas.
- Funciona en cualquier marco de tiempo.
- Cruces alcistas (morado) y bajistas (amarillo) en la parte inferior de tu gráfico.
- Flechas de compra (morado) y venta (amarillo) en el centro de tu gráfico.
- Nivel de precio de entrada para ambas alertas de señal.
- 3 niveles de toma de beneficios diferentes.
- Muestra la toma de beneficios alcanzada en tiempo real durante la negociación.
- Muestra el stop loss alcanzado en tiempo real durante la negociación.
- Alerta de notificación push en tu teléfono.
- Alerta de notificación por correo electrónico.
- Alerta de sonido en tu terminal MT4.
- Opción para activar/desactivar los niveles de precio de entrada y las tomas de beneficios.
- Pares de Forex: M30 para pares de Forex.
- Metales: M1 y M30 para XAUUSD (oro).
- Índices: M15 para NAS100.
- Criptomonedas: M1 y M5 para Bitcoin.
Very good indicators with the best support!