Trend Swing

4.55
Trend Swing es un indicador profesional desarrollado desde cero por nuestro equipo interno. Este indicador es muy sofisticado porque puedes ver los niveles de precio de entrada con señales de compra y venta que se dan en tiempo real. ¡Dibuja automáticamente las zonas de toma de beneficios junto con tu stop loss, lo que lo hace extremadamente fácil de usar para cualquier trader!

¡Trend Swing no se retrasa ni se repinta!

Este indicador es un oscilador personalizado basado en varios filtros de confirmación como el análisis de ondas de precio, los promedios móviles y los cruces. ¡Es capaz de determinar rápidas inversiones de tendencia con extrema precisión! Por lo tanto, Trend Swing se puede utilizar como un verdadero scalper en marcos de tiempo más pequeños como M1 y superiores. Si eres más un trader diario, ¡puedes operar en el marco de tiempo M30 y superior! ¡Estas ventajas hacen de Trend Swing una solución única para todos los traders que buscan obtener señales confiables!

¿Por qué Trend Swing?

  • A diferencia de otros osciladores rezagados, Trend Swing nunca se retrasa ni repinta.
  • Funciona en Forex, metales, índices y criptomonedas.
  • Funciona en cualquier marco de tiempo.
  • Cruces alcistas (morado) y bajistas (amarillo) en la parte inferior de tu gráfico.
  • Flechas de compra (morado) y venta (amarillo) en el centro de tu gráfico.
  • Nivel de precio de entrada para ambas alertas de señal.
  • 3 niveles de toma de beneficios diferentes.
  • Muestra la toma de beneficios alcanzada en tiempo real durante la negociación.
  • Muestra el stop loss alcanzado en tiempo real durante la negociación.
  • Alerta de notificación push en tu teléfono.
  • Alerta de notificación por correo electrónico.
  • Alerta de sonido en tu terminal MT4.
  • Opción para activar/desactivar los niveles de precio de entrada y las tomas de beneficios.
Recomendación:
  • Pares de Forex: M30 para pares de Forex.
  • Metales: M1 y M30 para XAUUSD (oro).
  • Índices: M15 para NAS100.
  • Criptomonedas: M1 y M5 para Bitcoin.
⭐️ Estas son solo nuestras recomendaciones. Esto no significa que estés limitado a estos marcos de tiempo. ¡Puedes explorar otros marcos de tiempo, el potencial es ilimitado con este indicador!
Comentarios 17
Ridlo Widyanto
26
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

Filtro:
Ridlo Widyanto
26
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

80053930
624
80053930 2024.12.28 14:43 
 

stabil and good

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.12.29 04:11
Thank you so much for your feedback!
Florian Maxime Benjam Mauduit
2892
Florian Maxime Benjam Mauduit 2024.11.26 05:07 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

FXGUY
135
FXGUY 2024.10.19 17:21 
 

ABSOLUTE GARBAGE, don’t waste your money, I had it on the 30 min and 1 hour chart and it probably didn’t even take 6 trades all week, which 2 were losses This thing is set up to trade at extreme levels, any beginner trader or average trader with free indicators can see extreme levels. Save your money and your time, vendor hasn’t even replied to my questions

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.19 18:41
I have to admit that I'm dissapointed with your review. Trend Swing's description already mentions that it's an oscillator wich reads extreme levels so I mean before buying, you need to read the product details to have your expectations right. Now, I use this indicator on the M15 & H4 timeframes to read these extreme levels and it works nicely if you have a good risk management system in place. Regarding support, I replied to your private questions, you contacted me on October 16th which is only 3 days after I answered. I'm human just like yourself with a life, family, commitments so you need to be patient with that. I wish you good luck with your trading.
Ujjwal
189
Ujjwal 2024.05.23 23:41 
 

Nice indicator fits with my strategy. I am using this indicator for more than a week now and getting winning trades with M30 timeframe. Big thank you for the developer and now i am planning to give a try for another indicator from the developer.

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.07.02 22:31
Thank you so much for this nice feedback! Happy to know that Trend Swing works nicely for you =)
Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

heiko v.piechowski
1943
heiko v.piechowski 2024.05.19 18:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Stanislav Melnikov
792
Stanislav Melnikov 2024.04.24 04:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2024.04.22 10:37 
 

I recommend, simple to understand, works both in small TF and higher TF, forex, commodities, indices. Everyone will surely find something for themselves. I like the option to set TP and SL, which makes my job a lot easier.

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.23 20:46
Thank you so much Dany for your experience with Trend Swing! Really happy to know that it's working as expected for you :) Happy trading my friend!
kimmer551
20
kimmer551 2024.04.21 02:35 
 

This product was recommended by Jason as a top notch trading product to use, and he is absolutely correct! This is a Gem, better grab it!

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.21 16:16
Thank you so much brother for this amazing feedback :) Really glad to know that you like it!
Bert Robin Marc Ewert
630
Bert Robin Marc Ewert 2024.04.19 20:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2024.04.19 19:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jason
100
Jason 2024.04.19 10:03 
 

This is an awesome indicator to use with Market structure. Just purchased today and so far 8 consecutive wins. I am very happy.

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.21 16:17
Thank you so much Jason for your feedback and for recommending one of your friends to my indicators! Happy profits my friend!
Alfa Lotus
70
Alfa Lotus 2024.04.15 13:31 
 

this indicator awesome, very easy to understand, and author mo, very easy to discuss, This indicator is worth trying.

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.15 21:44
Thank you so much Alfa for your feedback!
qad
454
qad 2024.04.14 03:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.14 03:46
Hi, I would have appreciated that you send me a message so we can discuss the product that you just bought like a few seconds ago. Now that's entirely false regarding your statement about the other product you shared. The other product uses RSI while Trend Swing doesn't use RSI. Trend Swing is an oscillator based on wave momentum as perfectly described. It has nothing to do with your other RSI product. The entry signals are completely different, they have nothing to do with each other. Now, Trend Swing has clean visual entry price levels with take profits and stop loss. It also has signal arrows and it's an overall very professional looking indicator. The display is entirely different than the product you shared which seems very basic. Please feel free to send me a message anytime if you need any kind of help!
jjjb
1894
jjjb 2024.04.11 19:38 
 

One of the few new indicators that work as discribed without any errors well done to the author - Im using it on currencies on M30 timeframe so far Im impressed

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.04.13 18:53
Thank you so much for your feedback! Indeed, M30 works like a true sniper on fx pairs!
Respuesta al comentario