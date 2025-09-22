Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía



Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional.

Características Principales

Sistema Inteligente de Autoajuste

Ajusta automáticamente todos los parámetros según:

Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Materias Primas, Acciones)

Timeframe operativo

Volatilidad del mercado (ATR)

Volumen medio reciente

¡Sin configuraciones manuales para traders menos experimentados — el indicador se calibra solo!

Funciones Operativas

NetDelta y Delta Acumulada

Diferencia entre volúmenes agresivos Ask/Bid con suavizado EMA personalizable

Visualización de presión direccional en tiempo real

Colores del histograma personalizables (Compra/Venta)

Divergencias Precio/Volumen

Detección automática de divergencias regulares y ocultas

Clasificación de fuerza: Fuerte/Media/Débil

Filtros avanzados: confirmación de volumen, tendencia, distancia temporal

Señales gráficas con flechas de colores

Imbalance de Mercado

Identifica desequilibrios significativos Ask/Bid (ratio configurable)

Umbral mínimo de volumen para validación

Puntos de color en el gráfico (alcista/bajista)

Infusion Volume

Detecta picos de volumen anómalos respecto a la media

Factor multiplicador y período personalizables

Destaca intervenciones institucionales y clímax de volumen

Splash Signal

Visualización gráfica de picos de volumen

Símbolos Wingdings sobre/debajo de las velas

Señal generada al cierre de la vela (sin repintado)

Offset y tamaño personalizables

POC Delta (Point of Control)

Cálculo del precio con mayor concentración de delta

Métodos automáticos: Freedman-Diaconis o ATR

Línea horizontal + banda opcional

Actualización dinámica durante la sesión

Delta Profile

Perfil volumétrico basado en delta agresiva

Modos: Delta Neto o Absoluto

Anclaje izquierdo/derecho configurable

Top N niveles más significativos destacados

Rectángulos coloreados proporcionales a la intensidad

VWAP Delta

Precio medio ponderado sobre volúmenes agresivos

Tres modos de cálculo: NET_DELTA_WEIGHTED: Solo delta neta NET_ALL_VWAP: Ask + Bid con dirección NET_AVG_BUY_SELL: Media VWAP Compra/Venta

Líneas separadas para Compra, Venta y Neto

Paneles Interactivos

Panel de Control (UCP)

Gestión ON/OFF en tiempo real de todas las funciones:

Delta Profile

POC Delta

VWAP Net

Divergencias

Imbalance

Infusion

Splash

Arrastrable — posicionable libremente en el gráfico con indicadores de color (Azul = ON / Gris = OFF).

Panel Porcentajes Compra/Venta

Muestra % volúmenes agresivos en compra y venta

Color dinámico (verde si Compra > Venta)

Plantilla de texto personalizable

Panel Fuerza Multi-Timeframe

Análisis agregado en TF actual + M15 + H1 + H4

Barra gráfica progresiva con clasificación (Fuerte/Media/Débil)

Tooltip detallado con valores por cada timeframe

Sistema de caché optimizado para rendimiento

Parámetros Configurables

Session Reset: Hora de inicio de sesión personalizable

Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (por defecto: 10)

Divergencias: 7 parámetros avanzados (swing, umbrales, filtros tendencia/volumen)

Imbalance: Ratio y volumen mínimo

Infusion/Splash: Período y factor multiplicador

POC: Método de cálculo, banda, snap-to-tick

Delta Profile: Bins, Top N, ancho, colores

VWAP: Modo de cálculo, colores de líneas, estilo

Paneles: Posiciones, tamaño de fuente, colores, plantilla

Ventajas Operativas

Identificación de zonas institucionales mediante POC y Delta Profile

Anticipación de giros con divergencias multi-confirmación

Confirmación de rupturas con imbalance e infusion

Sentimiento en tiempo real con paneles Compra/Venta y MTF

Adaptabilidad al contexto gracias al panel interactivo

Señales confirmadas sin retraso (sin repintado en Splash)

Personalización total de colores, umbrales y visualizaciones

A quién va dirigido

Traders intradía en Forex, Índices, Cripto, Materias Primas

Scalpers y day traders que necesitan lectura volumétrica avanzada

Operadores discrecionales que buscan confirmaciones multi-señal

Traders principiantes: con Auto-Tuning activo, el indicador se auto-calibra

Traders expertos: con control total sobre parámetros avanzados

Requisitos Técnicos

Plataforma: MetaTrader 4

Timeframes: Todos (optimizado para M1–H4)

Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Materias Primas, Acciones

Recursos: Ligero y optimizado (caché inteligente, cálculos bajo demanda)

Documentación Completa

El manual técnico detallado, mejores prácticas y guías paso a paso para cada función están disponibles tras la compra, contactando directamente al vendedor mediante mensaje privado en MQL5.

Aviso Legal

Delta Fusion Pro es una herramienta analítica de apoyo a la actividad del trader. No constituye recomendación operativa ni garantía de rendimiento. El usuario es el único responsable de las decisiones de trading. Requiere competencia técnica y gestión de riesgo adecuada.

¡Transforma tu trading intradía con el análisis profesional del flujo de órdenes!