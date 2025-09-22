Delta Fusion Pro

Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía


Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional.

Características Principales

Sistema Inteligente de Autoajuste
Ajusta automáticamente todos los parámetros según:

  • Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Materias Primas, Acciones)
  • Timeframe operativo
  • Volatilidad del mercado (ATR)
  • Volumen medio reciente

¡Sin configuraciones manuales para traders menos experimentados — el indicador se calibra solo!

Funciones Operativas

  1. NetDelta y Delta Acumulada
  • Diferencia entre volúmenes agresivos Ask/Bid con suavizado EMA personalizable
  • Visualización de presión direccional en tiempo real
  • Colores del histograma personalizables (Compra/Venta)
  1. Divergencias Precio/Volumen
  • Detección automática de divergencias regulares y ocultas
  • Clasificación de fuerza: Fuerte/Media/Débil
  • Filtros avanzados: confirmación de volumen, tendencia, distancia temporal
  • Señales gráficas con flechas de colores
  1. Imbalance de Mercado
  • Identifica desequilibrios significativos Ask/Bid (ratio configurable)
  • Umbral mínimo de volumen para validación
  • Puntos de color en el gráfico (alcista/bajista)
  1. Infusion Volume
  • Detecta picos de volumen anómalos respecto a la media
  • Factor multiplicador y período personalizables
  • Destaca intervenciones institucionales y clímax de volumen
  1. Splash Signal
  • Visualización gráfica de picos de volumen
  • Símbolos Wingdings sobre/debajo de las velas
  • Señal generada al cierre de la vela (sin repintado)
  • Offset y tamaño personalizables
  1. POC Delta (Point of Control)
  • Cálculo del precio con mayor concentración de delta
  • Métodos automáticos: Freedman-Diaconis o ATR
  • Línea horizontal + banda opcional
  • Actualización dinámica durante la sesión
  1. Delta Profile
  • Perfil volumétrico basado en delta agresiva
  • Modos: Delta Neto o Absoluto
  • Anclaje izquierdo/derecho configurable
  • Top N niveles más significativos destacados
  • Rectángulos coloreados proporcionales a la intensidad
  1. VWAP Delta
  • Precio medio ponderado sobre volúmenes agresivos
  • Tres modos de cálculo:
    • NET_DELTA_WEIGHTED: Solo delta neta
    • NET_ALL_VWAP: Ask + Bid con dirección
    • NET_AVG_BUY_SELL: Media VWAP Compra/Venta
  • Líneas separadas para Compra, Venta y Neto

Paneles Interactivos

  1. Panel de Control (UCP)
    Gestión ON/OFF en tiempo real de todas las funciones:
  • Delta Profile
  • POC Delta
  • VWAP Net
  • Divergencias
  • Imbalance
  • Infusion
  • Splash

Arrastrable — posicionable libremente en el gráfico con indicadores de color (Azul = ON / Gris = OFF).

Panel Porcentajes Compra/Venta

  • Muestra % volúmenes agresivos en compra y venta
  • Color dinámico (verde si Compra > Venta)
  • Plantilla de texto personalizable
  1. Panel Fuerza Multi-Timeframe
  • Análisis agregado en TF actual + M15 + H1 + H4
  • Barra gráfica progresiva con clasificación (Fuerte/Media/Débil)
  • Tooltip detallado con valores por cada timeframe
  • Sistema de caché optimizado para rendimiento

Parámetros Configurables

  • Session Reset: Hora de inicio de sesión personalizable
  • Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (por defecto: 10)
  • Divergencias: 7 parámetros avanzados (swing, umbrales, filtros tendencia/volumen)
  • Imbalance: Ratio y volumen mínimo
  • Infusion/Splash: Período y factor multiplicador
  • POC: Método de cálculo, banda, snap-to-tick
  • Delta Profile: Bins, Top N, ancho, colores
  • VWAP: Modo de cálculo, colores de líneas, estilo
  • Paneles: Posiciones, tamaño de fuente, colores, plantilla

Ventajas Operativas

  • Identificación de zonas institucionales mediante POC y Delta Profile
  • Anticipación de giros con divergencias multi-confirmación
  • Confirmación de rupturas con imbalance e infusion
  • Sentimiento en tiempo real con paneles Compra/Venta y MTF
  • Adaptabilidad al contexto gracias al panel interactivo
  • Señales confirmadas sin retraso (sin repintado en Splash)
  • Personalización total de colores, umbrales y visualizaciones

A quién va dirigido

  • Traders intradía en Forex, Índices, Cripto, Materias Primas
  • Scalpers y day traders que necesitan lectura volumétrica avanzada
  • Operadores discrecionales que buscan confirmaciones multi-señal
  • Traders principiantes: con Auto-Tuning activo, el indicador se auto-calibra
  • Traders expertos: con control total sobre parámetros avanzados

Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Timeframes: Todos (optimizado para M1–H4)
  • Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Materias Primas, Acciones
  • Recursos: Ligero y optimizado (caché inteligente, cálculos bajo demanda)

Documentación Completa

El manual técnico detallado, mejores prácticas y guías paso a paso para cada función están disponibles tras la compra, contactando directamente al vendedor mediante mensaje privado en MQL5.

Aviso Legal

Delta Fusion Pro es una herramienta analítica de apoyo a la actividad del trader. No constituye recomendación operativa ni garantía de rendimiento. El usuario es el único responsable de las decisiones de trading. Requiere competencia técnica y gestión de riesgo adecuada.

¡Transforma tu trading intradía con el análisis profesional del flujo de órdenes!


Comentarios 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.17 08:25 
 

Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.

