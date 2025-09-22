Delta Fusion Pro
- Indicadores
- Francesco Secchi
- Versión: 8.0
- Actualizado: 6 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía
Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional.
Características Principales
Sistema Inteligente de Autoajuste
Ajusta automáticamente todos los parámetros según:
- Tipo de instrumento (Forex, Cripto, Índices, Materias Primas, Acciones)
- Timeframe operativo
- Volatilidad del mercado (ATR)
- Volumen medio reciente
¡Sin configuraciones manuales para traders menos experimentados — el indicador se calibra solo!
Funciones Operativas
- NetDelta y Delta Acumulada
- Diferencia entre volúmenes agresivos Ask/Bid con suavizado EMA personalizable
- Visualización de presión direccional en tiempo real
- Colores del histograma personalizables (Compra/Venta)
- Divergencias Precio/Volumen
- Detección automática de divergencias regulares y ocultas
- Clasificación de fuerza: Fuerte/Media/Débil
- Filtros avanzados: confirmación de volumen, tendencia, distancia temporal
- Señales gráficas con flechas de colores
- Imbalance de Mercado
- Identifica desequilibrios significativos Ask/Bid (ratio configurable)
- Umbral mínimo de volumen para validación
- Puntos de color en el gráfico (alcista/bajista)
- Infusion Volume
- Detecta picos de volumen anómalos respecto a la media
- Factor multiplicador y período personalizables
- Destaca intervenciones institucionales y clímax de volumen
- Splash Signal
- Visualización gráfica de picos de volumen
- Símbolos Wingdings sobre/debajo de las velas
- Señal generada al cierre de la vela (sin repintado)
- Offset y tamaño personalizables
- POC Delta (Point of Control)
- Cálculo del precio con mayor concentración de delta
- Métodos automáticos: Freedman-Diaconis o ATR
- Línea horizontal + banda opcional
- Actualización dinámica durante la sesión
- Delta Profile
- Perfil volumétrico basado en delta agresiva
- Modos: Delta Neto o Absoluto
- Anclaje izquierdo/derecho configurable
- Top N niveles más significativos destacados
- Rectángulos coloreados proporcionales a la intensidad
- VWAP Delta
- Precio medio ponderado sobre volúmenes agresivos
- Tres modos de cálculo:
- NET_DELTA_WEIGHTED: Solo delta neta
- NET_ALL_VWAP: Ask + Bid con dirección
- NET_AVG_BUY_SELL: Media VWAP Compra/Venta
- Líneas separadas para Compra, Venta y Neto
Paneles Interactivos
- Panel de Control (UCP)
Gestión ON/OFF en tiempo real de todas las funciones:
- Delta Profile
- POC Delta
- VWAP Net
- Divergencias
- Imbalance
- Infusion
- Splash
Arrastrable — posicionable libremente en el gráfico con indicadores de color (Azul = ON / Gris = OFF).
Panel Porcentajes Compra/Venta
- Muestra % volúmenes agresivos en compra y venta
- Color dinámico (verde si Compra > Venta)
- Plantilla de texto personalizable
- Panel Fuerza Multi-Timeframe
- Análisis agregado en TF actual + M15 + H1 + H4
- Barra gráfica progresiva con clasificación (Fuerte/Media/Débil)
- Tooltip detallado con valores por cada timeframe
- Sistema de caché optimizado para rendimiento
Parámetros Configurables
- Session Reset: Hora de inicio de sesión personalizable
- Smooth Period: Filtro EMA para delta acumulada (por defecto: 10)
- Divergencias: 7 parámetros avanzados (swing, umbrales, filtros tendencia/volumen)
- Imbalance: Ratio y volumen mínimo
- Infusion/Splash: Período y factor multiplicador
- POC: Método de cálculo, banda, snap-to-tick
- Delta Profile: Bins, Top N, ancho, colores
- VWAP: Modo de cálculo, colores de líneas, estilo
- Paneles: Posiciones, tamaño de fuente, colores, plantilla
Ventajas Operativas
- Identificación de zonas institucionales mediante POC y Delta Profile
- Anticipación de giros con divergencias multi-confirmación
- Confirmación de rupturas con imbalance e infusion
- Sentimiento en tiempo real con paneles Compra/Venta y MTF
- Adaptabilidad al contexto gracias al panel interactivo
- Señales confirmadas sin retraso (sin repintado en Splash)
- Personalización total de colores, umbrales y visualizaciones
A quién va dirigido
- Traders intradía en Forex, Índices, Cripto, Materias Primas
- Scalpers y day traders que necesitan lectura volumétrica avanzada
- Operadores discrecionales que buscan confirmaciones multi-señal
- Traders principiantes: con Auto-Tuning activo, el indicador se auto-calibra
- Traders expertos: con control total sobre parámetros avanzados
Requisitos Técnicos
- Plataforma: MetaTrader 4
- Timeframes: Todos (optimizado para M1–H4)
- Instrumentos: Forex, Índices, Cripto, Materias Primas, Acciones
- Recursos: Ligero y optimizado (caché inteligente, cálculos bajo demanda)
Documentación Completa
El manual técnico detallado, mejores prácticas y guías paso a paso para cada función están disponibles tras la compra, contactando directamente al vendedor mediante mensaje privado en MQL5.
Aviso Legal
Delta Fusion Pro es una herramienta analítica de apoyo a la actividad del trader. No constituye recomendación operativa ni garantía de rendimiento. El usuario es el único responsable de las decisiones de trading. Requiere competencia técnica y gestión de riesgo adecuada.
¡Transforma tu trading intradía con el análisis profesional del flujo de órdenes!
Delta Fusion Pro is a powerful all-in-one volume analysis tool for FX traders, combining divergence, VWAPs, market profiles, POC, market imbalance, and more. It lets MetaTrader 4 compete with TradingView and other advanced platforms, revealing market dynamics that price charts alone can’t show. The author is highly skilled in programming, has deep FX knowledge, and is a friendly, approachable professional. Ideal for scalpers and short-term traders, it provides a clear view of real-time market pressure to spot potential entries and exits with confidence.