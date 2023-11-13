HFT Pass Prop Firm MT4

5

Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99! 

"HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30.

Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller

Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news


1/ ¿Qué es HFT?

La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación que utiliza potentes programas informáticos para ejecutar un gran número de órdenes en fracciones de segundo. HFT emplea algoritmos sofisticados para analizar múltiples mercados y ejecutar órdenes en función de las condiciones del mercado vigentes. Los operadores con las velocidades de ejecución más rápidas tienden a ser más rentables, y el HFT se caracteriza por tasas de rotación elevadas y relaciones orden-operación altas.

Por lo tanto, este EA solo es adecuado para los Desafíos de 1 paso o 2 pasos y NO es adecuado para cuentas reales o financiadas.

2/ Características clave

- Compra única, utilizable para cuentas ilimitadas
- Utiliza una estrategia con una alta proporción riesgo-recompensa y stops muy pequeños
- Compatible con más de 14 firmas Prop que ofrecen soporte HFT para Desafíos de 1 paso o 2 pasos
- Soporte de por vida proporcionado con la compra del bot
- Tutorial en video disponible para la configuración
- Soporte de Team Viewer disponible para principiantes/novatos

3/ Backtest o Configuración

- Habilita el comercio automático y agrega el enlace proporcionado para filtrar noticias
- Herramientas => Opciones => Asesor Experto => Marca la casilla "Permitir solicitud web" => Agrega el Enlace https://nfs.faireconomy.media/

- Usa el par US30
- Marco de tiempo: M1

Ingresa 3 parámetros:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Comienza desde 1 lote, aumentando hasta el máximo de lotes que tu cuenta puede abrir.

Recomendaciones:
- Ejecuta durante las horas de negociación de EE. UU.
- Ejecuta 15 minutos después de la publicación de noticias para obtener la máxima volatilidad
- Ejecuta el EA de 5 a 60 minutos todos los días
- Logra tu objetivo más rápido durante alta volatilidad

Si recibes un correo electrónico de advertencia debido a una alta solicitud al servidor, apaga el EA ese día y vuelve a abrirlo al día siguiente.
Comentarios 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

Productos recomendados
Time Scalper
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Time Scalper es un Asesor Experto multidivisa, que funciona en muchos símbolos y en el marco temporal M1. El Asesor Experto no utiliza estrategias de negociación de alto riesgo como Martingala. EA trabaja con Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop con tecnología de red neuronal y calculado a través del último precio cada minuto no cada tick. Esto tomó la decisión de que usted no tiene que preocuparse acerca de los resultados backtest. Para Clientes Por favor, escriba al au
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Asesores Expertos
EA Golden Wings es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con ORO. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El EA contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo, que utiliza patrones de acción de precios e indicadores de trading estándar. Experto mostró resultados estables en XAUUSD en 2015-2021 período. No se utilizan métodos peligrosos de gestión de dinero, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o cobertura. Características: + Comer
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Asesores Expertos
NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Stepping-GBPUSD - ¡funciona en modo totalmente automático! No necesita ajustes, puede utilizar la configuración predeterminada. El Asesor Experto funciona como un bisturí durante los movimientos bruscos de precios. El bot fue probado con datos reales de ticks con un spread real para un periodo de 19 años desde 2004 hasta 2023 (esta es la cantidad de historial de ticks disponible en los servidores de los brokers suizos). También superó la prueba de estabilidad de Montecarlo utilizando 5.000 cicl
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
Asesor basado en el arbitraje triangular. El Asesor Experto analiza los precios de todos los instrumentos de negociación de toda la cuenta abierta en la visión general del mercado . El análisis se realiza a expensas de otros pares de divisas vinculados por una única divisa (triángulos de divisas) . Ejemplos de triángulos: EURUSD - USDJPY - EURJPY USDCAD - CADCHF - USDCHF EURGBP - GBPUSD - EURUSD AUDUSD - USDCAD - AUDCAD GBPAUD - AUDUSD - GBPUSD El Asesor Experto analiza cada divisa a través de
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Asesores Expertos
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor es un robot de comercio de divisas automatizado diseñado para trabajar con las divisas más negociadas de cualquier par. La estrategia se basa en el uso de varios indicadores MT4 , cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzada basada en el análisis del movimiento del gráfico de precios. Cada orden está asegurada por un stop-loss fijo mientras que, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Parámetro - Magic Order - es
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Smart Trend Tracer EA: ¡Su ventaja automatizada en el comercio de oro! Deje de adivinar la dirección del mercado. El Smart Trend Tracer es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para identificar y seguir tendencias de alta probabilidad con precisión quirúrgica. Aprovechando una poderosa combinación del indicador patentado Smart Trend Tracer, un robusto filtro de tendencia EMA y una gestión dinámica del dinero, este EA está diseñado para automatizar sus operaciones y maximizar sus beneficios.
BiBoosterix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
BiBoosterix es un potente robot de trading para MetaTrader 4 diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros. Combina un algoritmo de gestión de capital adaptativo con estrategias avanzadas de análisis de mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para principiantes como para traders profesionales. Ventajas Principales Algoritmo Adaptativo : Gestión automática de lotes en función del balance de la cuenta. Soporte Multimoneda : Posibilidad de operar simultáneamen
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Asesores Expertos
SignalMaster Trend EA es un Asesor Experto de Tendencias. La estrategia se basa en dos medias móviles para determinar la tendencia del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como la rejilla o martingala. CARACTERÍSTICAS No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Cada operación tiene SL y TP desde el principio. Sólo una operación a la vez, para cada par de divisas. El EA soporta símbolos con sufijo o prefijo. Demo gratuita disponible para descarg
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 2 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Para obtener el experto de forma gratuita, póngase en contacto conmigo a través de Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parámetros: Lote1: Tamaño de lote manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticame
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
Asesores Expertos
La estrategia Golden Bliz es una estrategia que se basa en reglas específicas. No se limita a ser una estrategia independiente; Es una plataforma para que los comerciantes creen sus herramientas comerciales personalizadas. Con sus amplias funciones de personalización, puede diseñar un enfoque comercial que se alinee perfectamente con su estilo único y sus conocimientos del mercado. Esta estrategia se basa en reglas bien establecidas y ampliamente adoptadas en el mundo comercial moderno. Además,
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Quantum Zone Trader - Asesor Experto Profesional en la Acción del Precio Visión general Quantum Zone Trader es un avanzado sistema de trading algorítmico basado en los principios de la acción del precio. El EA identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda de alta probabilidad a través de múltiples marcos de tiempo y ejecuta entradas precisas basadas en conceptos de comercio institucional. Diseñado para operadores serios que entienden la estructura del mercado, este AE combina la detec
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto se basa en la previsión proactiva del movimiento de precios más probable. El método para determinar este movimiento es el cálculo y la relación de factores tales como: patrones de velas OHLC a corto plazo, la dirección de la microtendencia, la tasa de cambio del precio. Sólo se puede abrir una operación con un instrumento a la vez. Support:   h ttps:// www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tie
Besser
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del EA determina el estado actual del mercado - una tendencia alcista, bajista o un movimiento lateral y abre posiciones en la dirección del movimiento de precios previsto. Además, en el momento de tomar una decisión comercial, el asesor analiza 4 y 5 formaciones de velas durante un cierto período de tiempo. Si más de 2 formaciones coinciden con un resultado positivo, el asesor realiza una entrada en el mercado. El indicador SAR se utiliza como filtro. Los mejores resultados se ob
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Asesores Expertos
¿Cómo Funciona? Cuando el EA está activo, analizará el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución. Si no existen posiciones en el gráfico, el EA ingresará a una operación basada en el parámetro. Si la tendencia es alcista, ingresará a una operación de compra, y si es bajista, ingresará a una operación de venta. También establecerá una orden de Stop Loss a una cierta distancia del precio de apertura de la operación si la variable de Stop Loss es mayor que 0. 0 significa que no hay Stop Los
Endeavor EA
Yuriy Kuzmin
Asesores Expertos
Endeavor EA no utiliza indicadores. Opera la estrategia basada en la negociación por horas y la ruptura de los niveles de soporte y resistencia. Lógica del EA: opera durante las fases activas de las sesiones asiática, europea y americana y permite captar casi toda la tendencia diaria. Analiza el histórico y coloca órdenes pendientes para seguir la dirección del mercado en caso de ruptura. El EA ofrece las opciones de cerrar las órdenes por beneficio o por tiempo. Cuando el precio se mueve en la
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto identifica el comienzo de un movimiento de onda y comienza a trabajar según la dirección de la nueva onda. Utiliza stop loss y take profit ajustados. Protección incorporada contra la ampliación del spread. El control del beneficio se realiza mediante la función tight trailing stop. El cálculo del lote se basa en el stop loss. Por ejemplo, si el stop loss es de 250 puntos y MaxRisk = 10%, el tamaño del lote se calculará de forma que la activación del stop loss suponga una pérdid
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en los Palos de Velas Japonesas y el indicador RSI. Combina con algunos indicadores para obtener oportunidades de entrada. * Características - Protección de spreads, - Velas japonesas - DCA hasta obtener beneficios * Ajuste - Tamaño de lote inicial = 0.01 para 2000$: - Tamaño mínimo de lote = 0.01 - Spread máximo a la entrada (PiP) = 2 (en pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss * Recomendaciones - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (cuenta EC
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Go Solo Gold es la última generación de robots dedicados al mercado del Oro (XAUUSD) con mejoras en los algoritmos para optimizar el rendimiento. Los modelos de señales se construyen estrechamente de acuerdo con las fluctuaciones de Tickdata para encontrar oportunidades de alta probabilidad y bajo riesgo. Junto con la estrategia Scalper para seguir las tendencias a corto plazo y salir rápidamente del mercado para preservar los beneficios. EA es adecuado para XAUUSD con fuerte volatilidad
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Otros productos de este autor
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
AVISO IMPORTANTE: Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual. El precio pronto aumentará a $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias Bienvenido a Vega BOT , un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable. Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Señales Solo queda 1 copia de 10 a este precio. Próximo precio: $699.99 Disponible para MT4 y MT5 No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par. El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop. Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales Permite ajustes para trading con
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido a TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual El precio aumentará pronto a $1599.99 Señal en vivo – US30, NAS100 Acerca de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y mejorado para convertirse en una nueva estrategia a largo plazo. El sistema está diseñado para lograr una tasa de g
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Asesores Expertos
EA Golden Blitz– Una solución segura y efectiva para el trading de oro  ¡Promoción de lanzamiento!  ¡Solo quedan 1 copias al precio actual!  Próximo precio: $999.99 Precio final: $1999.99  Versión para MT4 ¡Hola! Soy EA Gold Blitz , el segundo asesor experto (EA) de la familia Diamond Forex Group, diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD). Con características excepcionales y un enfoque prioritario en la seguridad, prometo ofrecer una experiencia de trading de oro sostenible y efect
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Asesores Expertos
Bienvenido a Gold Trend Scalping PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Próximo precio: $899.99 Precio final: $1999.99  Gold Trend Scalping es el primer EA que he diseñado específicamente para el oro. El EA utiliza una estrategia de trading siguiendo la tendencia basada en marcos de tiempo más grandes. Emplea un super trend para detectar la tendencia principal del marco de tiempo más grande y luego abre operaciones en marcos de tiempo más pequeños. El EA siempre utiliza un stop loss fijo para cada operació
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Asesores Expertos
Presentamos Bitcoin Scalping MT4/MT5 – El EA inteligente para el trading de criptomonedas PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan 3 copias al precio actual! Precio final: $3333.33 BONUS - COMPRA BITCOIN SCALPING DE POR VIDA Y OBTÉN GRATIS EA EURUSD Algo Trading (2 cuentas) => ¡Consulta en privado para más detalles! SEÑAL EN VIVO DEL EA Versión MT4 ¿Por qué Bitcoin es importante hoy? Bitcoin se ha convertido en algo más que una moneda digital: es una revolución financiera. Como el pionero de la
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Asesores Expertos
El trading algorítmico EURUSD es un EA simple pero altamente efectivo en la plataforma MT5. Este EA está específicamente diseñado para el par de divisas más estable del mundo, EURUSD. El EA utiliza una estrategia de trading diario, en la que el 90% de las operaciones se cierran en unas pocas horas. Se enfoca en identificar niveles clave en el marco temporal H1 para encontrar puntos de entrada y establecer niveles de Stop Loss (SL) predefinidos y adecuados. El EA incluye una función de trailing
Filtro:
HFTUmpire
29
HFTUmpire 2024.06.04 15:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

mo oliver
236
mo oliver 2024.02.14 15:05 
 

Superb support when I asked a few question, The EA is fantastic, I passed in 3 hours my Kortana Challenge. Sooo recommend.!!!

trader4life80
19
trader4life80 2024.02.12 22:58 
 

I bought the hft bot today and it passed my challenge this afternoon in 3 hours on the lowest lot size so I was really impressed, Mrs Lo is great to deal with and answers any queries promptly, I look forward to purchasing another bot soon thank you

Ben Hobbs
87
Ben Hobbs 2024.02.06 04:24 
 

I had some questions about the timezone and lot size settings when first configuring, my questions were answered by Lo within minutes on a Sunday. The robot 100% works as promised, it passed my challenge in about an hour at the start of the NY session. Highly Recommended.

swiss2271
54
swiss2271 2024.02.01 14:07 
 

A perfect EA, after one hour my account was passed. The support is also excellent!

Hing Chung Chan
242
Hing Chung Chan 2024.01.31 18:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

sly424
31
sly424 2024.01.26 22:00 
 

By far the best developer and really take her time to answer any questions. The EA works perfectly and passed within two hours. Thank you for helping and being patient

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:16
Thank you
Mohanad Jabbar
123
Mohanad Jabbar 2024.01.26 09:16 
 

She’s just so good and professional, super fast customer service.. flawless product, i tried it and i was surprised that the account only went up never down and i passed my challenge, i recommend it to everyone

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
iamgr00t
35
iamgr00t 2024.01.18 15:50 
 

Works. Good support from author.

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
machodex
24
machodex 2024.01.18 02:55 
 

This is my first purchased bot to help my trade. This time, to pass the Prop-firm HFT challenge. I was skeptical about purchasing the bot because there are too many out there, and it is difficult to pick the real effective one. I finally settled for Lo bot, and I was glad I did. When I installed it, it worked for a few minutes and stopped working. I did what I could do for hours, but to no avail. The START and STOP buttons didn't work. I contacted Lo, and when he later responded, I discovered we were on a different continent. He assured me that the bot is good. He explained how it works by the time frame configured in the bot. He helped me convert the GMT to my country's time and explained how it works. "Message me in 10 hours," he said. When I did, he remotely adjusted the lot size; boom! In 48 minutes, I passed my $100,000 account. Guess what! He/She (Sorry, I didn't ask the gender) stayed with me online on the remote, watching the trade and chatting with me like a friend for 48 minutes. He congratulated me and left. This person is good, customer service (support) is amazing, and the bot works great. I will check out his/her other bots. Very reliable person. It would be great if Lo could add step-by-step instructions for computer novices to the instructions.

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.18 03:52
Thank you for your incredibly honest review. I always strive to provide the best service to customers. And I'm always confident in my products. ( I am girl ) Congratulation to you.
Tariq Braynon
24
Tariq Braynon 2024.01.11 14:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.11 15:42
Hello, I sent you a private message. Error not from EA, it from your MT4 setting incorrect. Your prop firm myfundedfx does not allow it and neither does HFT prop firms. Please register with the correct HFT prop firms according to the list.
vqeeq
69
vqeeq 2024.01.10 14:50 
 

This is the first time I've ever purchased an EA. I have to say the experience with Lo Thi Mai Loan has been beyond amazing. He has responded within seconds and helped me set up the HFT Prop Firm EA. It is very simple to use but I wanted to check I had set everything correctly and he has been super supportive. I have just passed an account with Kortana in 2 hours 30 minutes. Highly recommended!!!

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:42
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
Fate662
74
Fate662 2024.01.09 01:09 
 

Product: 100% Awesome! Just set 3 parameters and let it run then watch the magic happen! Passed 10k within few hours with using default lot size. Seller: Lo is very nice, responds back real fast, and helps you or answer any questions! Awesome seller & EA!

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:41
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
MM
57
MM 2024.01.05 14:24 
 

The most honest, legit and reliable HFT EA I've been searching for. No more getting someone to pass a challenge for me. She is always fast in response always within 30 minutes, except when she's asleep. But other than that, she will guide you to setup via any desk or teamviewer to make sure you run it smoothly. If you have any questions before purchasing she's willing to answer them with sincerity. She is very respectful in responses and always. there for you. This is true review. Thank you Miss Lo. May god bless you with wealth, abundance in the world and hereafter. (:

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 14:39
Thank you for your comment. I saw big big fund for the first time. I'm happy that my EA passed the funds to you in just 30 minutes. Wishing you many profits with $1M Fund.
Pemburu Ilmu
40
Pemburu Ilmu 2024.01.04 15:56 
 

I passed my quantec account in 2 hours.. Highly recommend.. And thanks alot bro 💪

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
anan yukanan
23
anan yukanan 2023.12.27 17:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
prabhacp88
398
prabhacp88 2023.12.23 12:46 
 

Good product with excellent support. Successfully passed in Quantec's challenge and currently running smoothly in msolution's challenge. Thanks to Lo Thi Mai Loan.

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2023.12.23 21:07
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
12
Respuesta al comentario