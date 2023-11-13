HFT Pass Prop Firm MT4

Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!
"HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30.
1/ ¿Qué es HFT?
La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación que utiliza potentes programas informáticos para ejecutar un gran número de órdenes en fracciones de segundo. HFT emplea algoritmos sofisticados para analizar múltiples mercados y ejecutar órdenes en función de las condiciones del mercado vigentes. Los operadores con las velocidades de ejecución más rápidas tienden a ser más rentables, y el HFT se caracteriza por tasas de rotación elevadas y relaciones orden-operación altas.
Por lo tanto, este EA solo es adecuado para los Desafíos de 1 paso o 2 pasos y NO es adecuado para cuentas reales o financiadas.
2/ Características clave
- Compra única, utilizable para cuentas ilimitadas
- Utiliza una estrategia con una alta proporción riesgo-recompensa y stops muy pequeños
- Compatible con más de 14 firmas Prop que ofrecen soporte HFT para Desafíos de 1 paso o 2 pasos
- Soporte de por vida proporcionado con la compra del bot
- Tutorial en video disponible para la configuración
- Soporte de Team Viewer disponible para principiantes/novatos
3/ Backtest o Configuración
- Habilita el comercio automático y agrega el enlace proporcionado para filtrar noticias
- Usa el par US30
- Marco de tiempo: M1
Ingresa 3 parámetros:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Comienza desde 1 lote, aumentando hasta el máximo de lotes que tu cuenta puede abrir.
Recomendaciones:
- Ejecuta durante las horas de negociación de EE. UU.
- Ejecuta 15 minutos después de la publicación de noticias para obtener la máxima volatilidad
- Ejecuta el EA de 5 a 60 minutos todos los días
- Logra tu objetivo más rápido durante alta volatilidad
Si recibes un correo electrónico de advertencia debido a una alta solicitud al servidor, apaga el EA ese día y vuelve a abrirlo al día siguiente.
Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.