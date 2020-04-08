New Day and New Week Opening Gap ICT Indicator MT4

Indicador ICT New Day & New Week Opening Gap (NWOG & NDOG) para MT4

El indicador ICT New Day and New Week Opening Gap NWOG NDOG MT4 es una herramienta práctica y fiable diseñada para operadores de todos los niveles de experiencia que utilicen la plataforma MetaTrader 4.

Este indicador identifica y muestra automáticamente los gaps de precios que se forman al inicio de cada nuevo día y semana de negociación. Cuando el mercado se abre después de un cierre diario o semanal, el precio de apertura a menudo difiere del precio de cierre anterior, creando una brecha visible en el gráfico. Estas brechas suelen desempeñar un papel importante en el comportamiento de los precios.

El indicador destaca claramente estas zonas:

  • New Week Opening Gap (NWOG ) se muestra en rojo
  • New Day Opening Gap (NDOG) se muestra en verde

Especificaciones del indicador

Característica

Descripción

Categoría

Kill Zone - Soporte y Resistencia - TIC

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Intermedio

Tipo de Indicador

Reversión - Continuación

Marco temporal

Multi-marco de tiempo

Estilo de negociación

Día - Medio Plazo - Largo Plazo

Mercados

Divisas - Criptomonedas - Acciones - Materias primas

Visión general del indicador

Los gaps de apertura de precios que se forman al comienzo de un nuevo día o semana de negociación a menudo actúan como zonas clave de soporte y resistencia. Cuando el precio vuelve a estas zonas, puede indicar una continuación de la tendencia o un posible cambio de tendencia.

Muchos operadores vigilan los retrocesos de los precios en estas zonas de hueco, ya que a menudo ofrecen oportunidades de entrada y salida de alta probabilidad.

El indicador también es compatible con el concepto de horizonte de eventos (PD) utilizado en la negociación de las TIC, que se calcula promediando los gaps de apertura diarios y semanales. Al visualizar estos niveles en el gráfico, los operadores pueden integrar más fácilmente los conceptos de liquidez basados en las TIC en sus estrategias de negociación.

Escenario de tendencia alcista

En un ejemplo de tendencia alcista mostrado en un gráfico de 30 minutos de Dogecoin, el indicador marca el gap de apertura diario con un recuadro verde. Cuando el precio retrocede y reacciona a esta zona, puede indicar una fuerte oportunidad de compra, especialmente cuando se alinea con la estructura general alcista del mercado.

Escenario de tendencia bajista

En un gráfico de 1 hora del USD/CAD, el indicador muestra cómo las brechas de apertura diarias influyen en el movimiento del precio. A medida que el precio se acerca a la zona de brecha diaria marcada en verde, los operadores pueden evaluar el comportamiento del precio en busca de señales de rechazo, continuación o reversión, lo que los ayuda a tomar decisiones de operación más informadas.

Configuración del indicador

  • Color del gráfico y del objeto: Fondo claro
  • NYOG_Show: Desactivada la visualización del gap de apertura anual
  • NMOG_LookBack: Cálculo del gap mensual basado en las últimas 5 velas
  • NMOG_Show: Desactivada la visualización del gap de apertura mensual
  • NWOG_LookBack: Cálculo del gap semanal basado en las últimas 5 velas
  • NWOG_Show: Desactivada la visualización del gap de apertura semanal
  • NDOG_LookBack: Cálculo del gap diario basado en las últimas 5 velas
  • NDOG_Show: Gap de apertura diario activado
  • Invalidación: Eliminación automática de zonas de gap no válidas activada

Conclusión

El indicador ICT NWOG NDOG MT4 de Brecha de Apertura Diaria y Semanal es una poderosa adición a cualquier configuración de trading de MetaTrader 4. Al identificar los gaps de apertura diarios y semanales críticos, ayuda a los operadores a anticipar las posibles reacciones de los precios y los movimientos del mercado impulsados por la liquidez.

Dado que las brechas de apertura desempeñan un papel importante en los conceptos de TIC y en el análisis basado en la liquidez, este indicador ofrece información valiosa para los operadores que buscan oportunidades de negociación estructuradas y basadas en reglas en múltiples mercados y plazos.

