Pro Sessions MT4

Este es un indicador de sesiones de negociación que puede mostrar todos los niveles (Apertura-Alto-Bajo-Cierre) durante cuatro sesiones. El indicador también puede predecir los niveles de sesión. Las sesiones se pueden dibujar con líneas o rectángulos (vacíos o rellenos), las líneas se pueden extender a la siguiente sesión. Puede ocultar/mostrar fácilmente cada sesión presionando las teclas de acceso rápido (de forma predeterminada, '1', '2', '3', '4').

Puede ver líneas ASR (rango de sesión promedio) (tecla de acceso rápido predeterminada 'A'). Esto es similar al cálculo de ADR, solo que se calcula en función de las últimas sesiones X, lo que le permite ver el rango potencial de las sesiones actuales (y anteriores) (hasta dónde puede moverse el precio hoy). El promedio se calcula como la suma de las sesiones anteriores dividida por el número de sesiones (parámetro 'Periodo ASR (num sesiones para calcular el promedio)'), cada sesión tiene su propio valor ASR.

El indicador calcula y dibuja sesiones futuras y su tamaño. Identifica correctamente los agujeros en el historial de cotizaciones.
También puede dibujar un separador vertical al inicio de cada sesión.

El indicador determina automáticamente la combinación de colores del gráfico.

También envía alertas cuando el precio toca los niveles de la sesión o cuando el precio supera la sesión cerrada, para una distancia determinada. Las alertas para cada sesión se pueden desactivar.

El parámetro "Detener sesión si se inicia la otra sesión" (tecla de acceso rápido 'S') le permite detener una sesión obsoleta y recibir alertas cuando se interrumpe en una nueva sesión.

El indicador puede dibujar niveles de Pivot y enviar alertas sobre ellos. Estos niveles se calculan en función de los valores de sesiones anteriores (tecla de acceso rápido predeterminada 'P').



Parámetros

Number of days to calculate - Número de días para el sorteo.
Time Offset (add shift for all Sessions) - Desplazamiento de tiempo (agregar turno para todas las sesiones).
Show Future Sessions - muestra las sesiones esperadas en el futuro.
Show Open lines - Mostrar líneas abiertas.
Show High lines - Mostrar líneas altas.
Show Low lines - Mostrar líneas bajas.
Show Close lines - Mostrar líneas cercanas.
Show Middle lines (between High-Low) - Mostrar líneas medias (entre alto y bajo)
Extend lines to the next Session - Ampliar líneas para la próxima Sesión.
Show Rectangles High-Low - Mostrar rectángulos alto-bajo.
Show Rectangles Open-Close - Mostrar rectángulos abrir-cerrar.
Fill High-Low - Llenar alto-bajo.
Fill Open-Close - Llenar Abrir-Cerrar.
Show Vertical line at the begining - Mostrar línea vertical al principio.
Show Session Names - Mostrar nombres de sesiones.
Show Day of the week - Mostrar día de la semana.
Show Session Range - Mostrar rango de sesión.
Show Percentage changes - muestra el cambio porcentual en el precio entre la apertura y el cierre de la sesión o entre el máximo y el mínimo de la sesión.
Stop session if the other session starts — Sydney termina al comienzo de Tokio. Tokio termina al comienzo de Londres. Londres termina al comienzo de Nueva York.
Hotkey to switch 'Stop session' - Tecla de acceso rápido para cambiar 'Detener sesión'
Color scheme - Esquema de colores.

Sesión 1
Enable session - Habilitar sesión.
Session name - Nombre de la sesión.
Start time (broker time) - Hora de inicio (hora del corredor).
End time (broker time) - Hora de finalización (hora del intermediario).
Line color - Color de linea.
Line width - Ancho de línea.
Line style - Estilo de línea.
Fill High-Low color - Rellene el color Alto-Bajo.
Fill Open-Close color - Color de relleno Abrir-Cerrar.
Rectangle line color - Color de línea rectangular.
Rectangle line width - Ancho de línea rectangular.
Rectangle line style - Estilo de línea rectangular.
Vertical line color - Color de línea vertical.
Vertical line width - Ancho de línea vertical.
Vertical line style - Estilo de línea vertical.
Text color - Color de texto.
Font name - Nombre de la fuente.
Font size - Tamaño de fuente.
Text label on the - Etiqueta de texto en el.
Hotkey to switch session - Tecla de acceso rápido para cambiar de sesión.

Los mismos parámetros para las Sesiones #2, #3, #4.


Pivote de sesiones

Show Pivot - Mostrar pivote
Mode of the Pivot - Modo del pivote:
  • Classic
  • Woody
  • DeMark 
  • Camarilla
Show Future Pivot - Mostrar pivote futuro.


Average Session Range - Rango promedio de sesión

Show ASR lines - Mostrar líneas ASR.
ASR period (num sessions to calculate the average) - Periodo ASR (núm de sesiones para calcular el promedio).
The middle of the ASR is:
  • at the Session Open - en la sesión abierta
  • between High-Low - entre alto-bajo
  • between Open-Close - entre Abrir-Cerrar
  • at the Session Close - al cierre de la sesión
Hotkey to switch 'ASR' - Tecla de acceso rápido para cambiar 'ASR'.

Alertas
Check Current sessions (not closed yet) - Consultar sesiones actuales (aún no cerradas)
Check Previous sessions (closed Today or Yesterday) - Consultar sesiones anteriores (cerradas hoy o ayer)
Alert when price touched 'Open' - Alerta cuando el precio tocó 'Abierto'
Alert when price touched 'High' - Alerta cuando el precio tocó "alto"
Alert when price touched 'Low' - Alerta cuando el precio tocó "bajo"
Alert when price touched 'Close' - Alerta cuando el precio tocó 'Cerrar'
Alert when price touched 'Middle' - Alerta cuando el precio tocó 'Medio'
Alert when price touched 'ASR' - Alerta cuando el precio tocó 'ASR'
Alert when price touched one of the Pivot levels - Alerta cuando el precio tocó uno de los niveles de Pivot
Check alerts only on bar closing - Consulta alertas solo en cierre de bar
Alert when a New session starts - Alerta cuando comienza una nueva sesión
Alert when price breaks the closed Session by the Distance - Alerta cuando precio rompe la Sesión cerrada por la Distancia
Distance for the Session breakout - Distancia para el grupo de sesiones
Pop up alert - alerta emergente
Push notifications - Notificaciones push
E-mail notifications - Notificaciónes de Correo Electrónico
Sound alert - Alerta sonora
Allow Session #1 alerts - Permitir alertas de la sesión n.º 1
Allow Session #2 alerts - Permitir alertas de la sesión n.º 2
Allow Session #3 alerts - Permitir alertas de la sesión n.° 3
Allow Session #4 alerts - Permitir alertas de la sesión n.° 4
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

