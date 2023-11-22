Up Down v6





en modo demo usar fecha para trabajar.

en la versión 13 de onda added.13.1 histograma y la línea de disparo puede ser changeble.

la onda puede ser 200-500. puede tener diferente señal en la onda 200

en la version 14 ema used.so puede ver mountly señales de gráficos también.

up-down indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo.

es conveniente también 1 m gráficos para todos los pares.

y mantener a largo camino a la señal.

no da demasiadas señales.

cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente bajara.

cuando el histograma azul cruza la linea de disparo es una señal bajista y el precio probablemente suba.

cuando las señales no se ven pulse el botón + en el terminal.

he añadido el valor c.por defecto es 2.7

tambien puede ajustar las senales con el valor c aumentando o disminuyendo como quiera de acuerdo al grafico.

este valor tiene que cambiar según el par que utilices.

ajuste el valor en periot diario o h4 periot a lugares arriba y abajo ha visto.

despues de eso, use el mismo valor c para ese par.

usted vera a veces la señal h4 a veces 15 m.diferentes periots.

cuando la señal se ha visto cualquier acto periot gráfico de acuerdo con ella.

este sistema es un tipo de aproximacion matematica a los precios para encontrar puntos alcistas y bajistas.











