Up Down v6

4.45


en modo demo usar fecha para trabajar.

en la versión 13 de onda added.13.1 histograma y la línea de disparo puede ser changeble.

la onda puede ser 200-500. puede tener diferente señal en la onda 200

en la version 14 ema used.so puede ver mountly señales de gráficos también.

up-down indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo.

es conveniente también 1 m gráficos para todos los pares.

y mantener a largo camino a la señal.

no da demasiadas señales.

cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente bajara.

cuando el histograma azul cruza la linea de disparo es una señal bajista y el precio probablemente suba.

cuando las señales no se ven pulse el botón + en el terminal.

he añadido el valor c.por defecto es 2.7

tambien puede ajustar las senales con el valor c aumentando o disminuyendo como quiera de acuerdo al grafico.

este valor tiene que cambiar según el par que utilices.

ajuste el valor en periot diario o h4 periot a lugares arriba y abajo ha visto.

despues de eso, use el mismo valor c para ese par.

usted vera a veces la señal h4 a veces 15 m.diferentes periots.

cuando la señal se ha visto cualquier acto periot gráfico de acuerdo con ella.

este sistema es un tipo de aproximacion matematica a los precios para encontrar puntos alcistas y bajistas.




Comentarios 13
mohisma
123
mohisma 2024.09.21 23:02 
 

Amazing indicator! i tested it for 6 months.You need to monitor this indicator well enough to understand how it works. Thanks Guner Koca!

Highly recommended!

jackfx
34
jackfx 2024.03.11 12:19 
 

I have bought the indicator few days ago, early days but already made positive trades. very good indicator. I guess the higher the time frame the better signal will be . Really great work Guner!

anjane201
885
anjane201 2024.02.15 14:37 
 

The author is very understanding and supportive the indicator needs some learning before u can see its great potential

Productos recomendados
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Military Dog SARMY
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Indicadores
El ejército de perros militares le ayudará a identificar los puntos de entrada para el procesamiento amenaz. Trabaja para todos los-18. Puede abrir los niveles ADR desde la configuración haciendo doble clic en la rápido. Si desactiva la función ADR, encontrará más transacciones.  En particular, además de su propia rápido, le permite pasar sus entradas de procesamiento a través de un filtro de mejor calidad. ¿Quieres que el nivel ADR prometa un cierto volumen diario y señale el comercio cuando
Bearish Power Lum
Le Van Den
Indicadores
La negociación diaria representa una batalla de compradores ("Toros") que empujan los precios al alza y vendedores ("Osos") que los empujan a la baja. Dependiendo de qué parte se anote el tanto, el día terminará con un precio superior o inferior al del día anterior. Los resultados intermedios, en primer lugar el precio más alto y el más bajo, permiten juzgar cómo se ha desarrollado la batalla durante el día. Es muy importante ser capaz de estimar el balance de Poder de los Osos ya que los cambio
Di Napoli Squat MT4
Samil Bozuyuk
Indicadores
El Squat es una función del rango de una barra de precios determinada y el volumen, o volumen TIC, que se produce mientras se crea ese rango. La idea básica es que un alto volumen y poco movimiento del precio indican un soporte o resistencia sustancial. La idea detrás del enfoque de este indicador es buscar primero un probable soporte y resistencia de Fibonacci y luego ver si el Squat se manifiesta cuando se alcanza ese punto. El indicador determina uno de los patrones de alta probabilidad de D
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Indicadores
DTS es un indicador de tendencia diario que utiliza Price Action, Dynamic Support y Resistances. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Le brinda la tendencia y el Take Profit potencial al comienzo del día. Como funciona DTS está utilizando una estrategia de ruptura combinada con la acción del p
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
VolumeMA
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
Volumen MA Este indicador muestra el periodo seleccionado de volumen y sus medias móviles. Fácil de usar no tiene nada complicado. Tiene dos parámetros de entrada. Período de volumen: Por defecto es 9 Señal MA: Por defecto es 21 Si la línea azul es ascendente, hay un aumento del volumen dentro del periodo seleccionado. Si es lo contrario, está bajando. La línea roja discontinua muestra la media móvil de los valores de volumen dentro del periodo seleccionado.
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Trend Beads
Harun Celik
Indicadores
El indicador de cuentas de tendencia es un software que no incluye indicadores de tendencia como la media móvil o las bandas de Bollinger. Este indicador funciona enteramente con los movimientos de precios y barras. El propósito del indicador es calcular las tendencias más probables. Ayudar al usuario a determinar las tendencias. El usuario determina la dirección de la tendencia con los colores de la pantalla. Puede utilizar este indicador solo como indicador de tendencia. O con otros indicadore
Power Bears Down
Le Van Den
Indicadores
La negociación diaria representa una batalla de compradores ("Toros") que empujan los precios al alza y vendedores ("Osos") que los empujan a la baja. Dependiendo de qué parte se anote el tanto, el día terminará con un precio superior o inferior al del día anterior. Los resultados intermedios, en primer lugar el precio más alto y el más bajo, permiten juzgar cómo se ha desarrollado la batalla durante el día. Es muy importante ser capaz de estimar el balance de Poder de los Osos ya que los cambio
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indicadores
Este es un indicador MACD único que es más preciso y fácil de usar que el MACD tradicional. Es adecuado para cualquier ciclo de gráfico y es adecuado para cualquier variedad de mercado. La columna roja es la señal de banda (Comprar) y la columna azul es la señal de banda (Vender). Las líneas amarillas y verdes son líneas de tendencia, y las dos líneas nunca se cruzan. Compre: en la columna azul, mire la línea verde hacia arriba a través del eje 0 central. Venta: en la columna roja, mire la l
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indicadores
El indicador BarsOldTimeFrame está diseñado para analizar la formación de barras en un marco temporal superior, proyectando las barras del mismo en el marco temporal actual. El indicador dibuja barras de un marco temporal superior en el gráfico actual como rectángulos con cuerpos de velas rellenos y sombras transparentes. El marco temporal superior y los colores de relleno para los cuerpos de las barras alcistas y bajistas se seleccionan en los ajustes.
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
SQ Swing Fibo Marker
Bartlomiej Gorski
5 (1)
Indicadores
Swing Fibo Marker es un indicador avanzado adaptativo que detecta automáticamente las oscilaciones de precios. Tras la detección de las oscilaciones, traza cinco objetivos de beneficios, un nivel de entrada y un nivel de stop loss. Los niveles se calculan en base al tamaño de la oscilación del precio, de acuerdo con los niveles de Fibonacci especificados como puntos de entrada. Cuando el precio toca el indicador de nivel crea alertas. Lista de tipos de alerta soportados: Alertas emergentes Alert
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
I Return Signal
Harun Celik
Indicadores
El indicador I Return Signal es un producto diseñado para operar con señales. Este indicador funciona utilizando una serie de factores como un conjunto de indicadores, datos históricos recientes, combinaciones de barras, movimientos de precios, sistema de filtrado personalizado y varios algoritmos. Utiliza todos estos factores al mismo tiempo y genera señales de giro. Las señales se generan calculando a partir de los puntos más altos posibles de la señal. Este indicador es fácil de usar y compre
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
VSA System Patterns Hunter
Ismail Shehade
Indicadores
Si está utilizando el análisis de spreads de volumen, ya sea principiante o experto, este sistema le proporcionará muchas funciones y le ayudará en su análisis. Por favor, vea el video para ver todas las características. Características Con un clic encontrará todos los patrones VSA en su gráfico . Barras sin precio de apertura. Indicador de volumen de fácil lectura. Lector de barras (Tipo de barra - Tipo de cierre - Tipo de volumen - Tipo de spread). Niveles diarios y semanales (Pivote - Camari
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
RSI Bullish Bearish Divergence
Harun Celik
Indicadores
Este indicador está diseñado para encontrar la diferencia entre el precio y el indicador RSI. Este indicador muestra la diferencia entre el precio y el indicador en la pantalla. El usuario es alertado con la función de envío de alertas. Nuestros Productos Populares Super Oscilador Señal Cruzada HC Super Tendencia Cruzada Tendencia Fuerte Super Señal Parámetros divergenceDepth - Profundidad de búsqueda del 2º punto de ref. RSI_Period - Segundo periodo de cálculo indAppliedPrice - Precio aplicado
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Up Down V9
Guner Koca
3 (4)
Indicadores
en modo demo usar fecha para trabajar. el indicador no es un indicador de tendencia repaint. cuando las estrellas rojas hasta la línea que es probablemente el final de las operaciones largas. cuando las estrellas azules hasta la línea que es probablemente el final de las operaciones a la baja. indicador puede utilizar todos los pares y menor que los gráficos semanales, para usar graficos semanales necesita al menos 500 barras de datos en la espalda. y bajar el valor de procesamiento 500. tambie
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Otros productos de este autor
Updown v6
Guner Koca
Indicadores
up down v6 para mt5 es no repaint all timeframe and all pairs indicator. Red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. este indicador necesita a veces hacer zoom out.para esto pres + boton. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. solo necesita un mini
Up down v13
Guner Koca
5 (2)
Indicadores
up-down v13 indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo. it consumes too much time need at least i5 cpu.pc v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it. es adecuado tambien para graficos de 1m para todos los pares. y mantener a largo camino a la señal. no da demasiadas señales. cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente baje. cuando el hist
High low levels
Guner Koca
Indicadores
en el modo de demostración, la fecha de uso para la prueba. para las personas que compran este indicador, no es el precio de bonificación chanell indicador. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. hay un histograma se mueven hacia arriba y hacia abajo. y hay un nivel rojo y azul. cuando el histograma alcanza el nivel rojo es posible la reversion. cuando el histograma hacia abajo y llegar al nivel azul que es la sobreventa de preci
Up Down V9
Guner Koca
3 (4)
Indicadores
en modo demo usar fecha para trabajar. el indicador no es un indicador de tendencia repaint. cuando las estrellas rojas hasta la línea que es probablemente el final de las operaciones largas. cuando las estrellas azules hasta la línea que es probablemente el final de las operaciones a la baja. indicador puede utilizar todos los pares y menor que los gráficos semanales, para usar graficos semanales necesita al menos 500 barras de datos en la espalda. y bajar el valor de procesamiento 500. tambie
Up down stars
Guner Koca
4.2 (5)
Indicadores
up down stars indicator no es un indicador de repintado. se mantiene largo camino a las señales. apto para todos los pares y todos los timeframes. necesita al menos 1000 barras en los gráficos. 1 es el nivel critico para las señales. si la linea roja llega a 1 da estrella roja para vender... si linea azul llega a 1 da estrella azul para comprar.. las señales vienen mayormente a tiempo exacto. a veces los marcos de tiempo más bajos que hace señales consecutivas.
Up down v6T
Guner Koca
5 (2)
Indicadores
Este indicador es arriba abajo v6 viene con tradingwiev pinescript. personas compradas, después de instalado en el terminal, en contacto conmigo en mql5 para obtener BONUS TradingView pinescript. up-down indicador es no repaint y trabaja todos los pares y menor que semanales marcos de tiempo gráficos. es conveniente también 1 m gráficos para todos los pares. y mantener a largo camino a la señal. no da demasiadas señales. cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y
Volatility level
Guner Koca
5 (1)
Indicadores
indicador de nivel de volatilidad es un oscilador de volatilidad para ver puntos de inversión de tendencia. tendencias de los precios ha reverese cuando la volatilidad inreased . este indicador muestra la tendencia de volatilidad en los puntos de reversion. mayormente el mismo nivel de volatilidad arriba y abajo son puntos de reversion. el color rojo muestra los puntos de volatilidad y probablemente la tendencia sera a la baja. el oscilador de color azul muestra el punto profundo del precio cuan
Up down v7
Guner Koca
Indicadores
el indicador up down v7 es un indicador de tendencia no repaint.this es diferente version of up down v9.use different algoritm. funciona en todos los pares y en todos los marcos de tiempo. no utilice el valor procesado inferior a 500 bares.se puede aumentar acording a la barra de gráfico counts.2000-3000 hay histograma azul da divergencias y puntos extremos. cuando los puntos de oro en el histograma que da extrema sobrecompra. cuando el aqua apunta por debajo del histograma da sobreventa extrema
Sinus wave
Guner Koca
5 (1)
Indicadores
Indicador de onda sinusal es un oscilador extra ordinario.para encontrar divergencia. funciona todos los pares y todos los marcos de tiempo. conveniente para los comerciantes experimentados y principiantes.. el indicador trabaja hacia los precios... si la onda sinusoidal sube, significa que los precios subirán. y mientras que la onda sinusal ir hacia abajo que significa que los precios se va hacia abajo. da divegency cuando las inversiones de tendencia. También da divergencia de venta en los mer
Arrow line
Guner Koca
5 (1)
Indicadores
El indicador de la línea de la flecha no es ningún indicador de la tendencia del repintado. funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares. es un indicador de tendencia basado en el número pi ( π ) . adecuado para operadores experimentados y principiantes. fácil de entender. hay una linea de disparo y 2 histogramas. histograma rojo es ower gatillo que es la señal superior .. histograma azul es más de disparo que es la señal de fondo. El número mínimo de barras es 500. el valor procesad
Sinus wave Tv
Guner Koca
1 (1)
Indicadores
Sinus wave Tv indicator es un oscilador extra ordinario.para encontrar divergencia. Para mt4 y Tradingview pinescript personas compradas, después de instalado en el terminal, póngase en contacto conmigo en mql5 para obtener BONUS TradingView pinescript . funciona todos los pares y todos los marcos de tiempo. adecuado para los comerciantes experimentados y principiantes .. indicador trabaja en hacia de los precios... mientras que la onda sinusal ir hacia arriba lado que significa que los precios
Sinus wave strong buy sell
Guner Koca
Indicadores
sinus wave strong buy sell indicator is nonrepaint top bottom point indicator.it work all pairs and all timeframe.suitable for beginners and experienced traders. it depend to sinus wave and vertex base .gives signal sinus wave over zero or below zero on approppirate vertex positions. cnt numero se ha fijado en 500 bares para el modo de demostracion. puede ser incrementado hasta 2000 dependiendo del numero de barras que tengan los graficos. El valor mínimo es 500. puntos blancos en los picos de v
Step divergency
Guner Koca
Indicadores
el indicador de la divergencia del paso es un indicador de la divergencia de la venta del buy.include indicador de la onda del seno. funciona en todos los marcos de tiempo y en todos los pares. línea roja da paso divergencia vender formaciones. línea azul da paso divergencia comprar formaciones. adecuado para experimentados y principiantes. cuando los precios se mueven hacia arriba y las lineas rojas dan un paso hacia abajo ..esta es una formacion de venta divergente y si los precios se mueven h
Sinus arrows
Guner Koca
5 (1)
Indicadores
sinus flechas indicador es norepaint flechas indicador. funciona todos los marcos de tiempo y todos los pares. adecuado para operadores experimentados y principiantes. da flechas rojas para sell.and da flechas azules para buy. los comerciantes deben comprobar el timeframes.i todos decir cuando el comercio 5m gráficos también es necesario el cheque 15m gráficos y 1m gráficos. hay cnt numero para ver la cantidad de barras de nuevo bares.
Star arrows
Guner Koca
Indicadores
Star flechas indicador no es repintar flecha sindicator. es sutable para el comerciante experimentado y principiantes. funciona todos los plazos y todos los pares. facil de usar.da flechas estrella superior e inferior. si la flecha hacia arriba el precio que es vender señales. si las flechas por debajo de los precios que es la señal de compra. cnt es el numero de barras hacia atras y se establece por defecto en 1000. se puede aumentar segun los numeros de barras de los graficos.
Up down v8
Guner Koca
Indicadores
Arriba abajo v8 indicador no es repintado contador indicador de tendencia . se trata de encontrar el mercado hasta abajo puntos. funciona todos los plazos y todos los pares. apto para principiantes y traders experimentados. hay valores de onda y c para establecer valores predeterminados. valor mínimo procesado cnt puede ser igual al valor de onda. los comerciantes pueden cambiarlos adecuados arriba abajo puntos en diferentes marcos de tiempo. indicador de uso promedios móviles histogramas y vola
Double sinus pi
Guner Koca
Indicadores
en back test use date.and not set too much back date. double sinus waves pi indicator no es un indicador de media movil y niveles. funciona en todos los marcos de tiempo y en todos los pares. se combina con onda sinusoidal y suavizado indicador de onda sinusal. e indexado al numero pi sobre los niveles de compra y venta. es facil de usar y adecuado para traders experimentados y principiantes. el valor cnt se ha fijado en 1000 barras. se puede aumentar de acuerdo con los números de barras de los
Sinus cycle
Guner Koca
Indicadores
sinus cycle indicator es un indicador no repintado para mt4 terminal. funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares. adecuado para traders experimentados y principiantes. cuando las ondas intensivas aparecen, es puntos de cambio de tendencia. nivel 1 o -1 es cambio de tendencia. los numeros cnt son los numeros de las barras en el grafico. pueden ser aumentados o disminuidos. El valor minimo de cnt es 500. El valor por defecto de la onda es 500 y no puede cambiar. si los precios esta
Sinus formula
Guner Koca
1 (1)
Indicadores
demo mode d value setled for gold. Sinus formula indicator non repaint trend indicator. utiliza medias móviles y sinus. apto para trader experimentado y principiante. fácil de usar indicador. hay calibración constante d valor predeterminado d setled para goldusd en demo backtest usar solo oro. d valor puede cambiar acording a pares. procedimiento es aumentar o disminuir el valor d de acuerdo a los precios. cuando el precio esta por encima, se incrementa o se baja para ver el signo rojo en el ni
Updown v9
Guner Koca
Indicadores
el indicador no es repaint trend indicator.for mt5 cuando las estrellas blancas hasta el histograma rojo que es probablemente el final de las operaciones largas. Cuando las estrellas blancas hasta el histograma azul que es probablemente el final de las operaciones a la baja. indicador puede utilizar todos los pares y menor que los gráficos semanales, para usar graficos semanales necesita al menos 500 barras de datos en la espalda. y bajar el valor de procesamiento 500. tambien es adecuado para g
Sinus wave mt5
Guner Koca
Indicadores
Sinus wave indicator es un oscilador extra ordinario.para encontrar divergencia.para mt5 funciona todos los pares y todos los marcos de tiempo. conveniente para los comerciantes experimentados y principiantes.. indicador funciona en hacia de los precios... si la onda sinusoidal sube, significa que los precios subirán. y mientras que la onda sinusal ir hacia abajo que significa que los precios se va hacia abajo. da divegency cuando la tendencia se invierte. hay onda para establecer por defecto 50
Filtro:
rodd cameron
80
rodd cameron 2025.02.16 14:39 
 

Hi why can`t i install new version on to another computer only let me install once can`t install on 2nd computer i have not tried the indicator yet but looking good will be watching it closely 2 morrow

Hi yes login meta trader 5 i manage to download on 1 pomputer but can`t install on 2nd computer i had problems with my mt4 platforum on 2nd computer a whyle back had to contact custoner service to fix the problem maybe that`s whats wrong

Guner Koca
4613
Respuesta del desarrollador Guner Koca 2025.02.16 15:31
you have to log in your mql5 account on that pc
Rodrigo Oliver
23
Rodrigo Oliver 2025.02.06 09:14 
 

Hello Mr. Guner, could you add an alert to receive notifications on your cell phone?

Michael Cruise
49
Michael Cruise 2025.01.02 17:33 
 

ok This is 1000% a reprinting Indicator and that's a fact so don't say it's not I have had 12 valid sell signals all at higher prices that's a reprinting Indicator. you can get free reprinting Indicators online all do the same job as this reprinting Indicator.

For a Fucking start I do understand what a reprinting Indicator is and this is one of them that's a fact so get over your self

Guner Koca
4613
Respuesta del desarrollador Guner Koca 2025.01.02 17:51
I understand that you dont know what is repirintig.
It is absolutaly nonrepaint indicator. You can say it drawdown sometimes. But it need to look all timeframes. It is multytimeframe indicator. Sometimes h4 gives sell after sell.but you can see the buy signals on 5m chart or 15 m charts.
mohisma
123
mohisma 2024.09.21 23:02 
 

Amazing indicator! i tested it for 6 months.You need to monitor this indicator well enough to understand how it works. Thanks Guner Koca!

Highly recommended!

rafaella
195
rafaella 2024.07.03 16:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Greg Nicolas
137
Greg Nicolas 2024.04.06 09:39 
 

This is a nice Indicator. however, It would be a great idea if it can be updated to suit 1Hr time frame settings. Further, we have to minimize our chart i.e zoom in before we can see the Indicator Blue/Red color, If this too can be updated better best. Thank you

Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.03.18 15:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

jackfx
34
jackfx 2024.03.11 12:19 
 

I have bought the indicator few days ago, early days but already made positive trades. very good indicator. I guess the higher the time frame the better signal will be . Really great work Guner!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2024.02.26 15:14 
 

Very good. Signals on M1 need better judgement and on higher timeframe wait for reversal confirmation.

anjane201
885
anjane201 2024.02.15 14:37 
 

The author is very understanding and supportive the indicator needs some learning before u can see its great potential

Qingshan Li
659
Qingshan Li 2024.01.23 00:45 
 

I've been using this forex indicator and service for some time now, and I'm thoroughly impressed. The indicator' has been significantly enhanced by Guner . The user-friendly interface makes it accessible for both beginners and experienced traders. Also customer support overall experience has been outstanding, and I highly recommend this forex indicator and service for anyone serious about improving their trading strategy. Thanks again and look forward to learn from you Guner .

Hassan Hamdy Fathy Mohamed
213
Hassan Hamdy Fathy Mohamed 2024.01.12 17:47 
 

The indicator is very, very wonderful. I have never in my life entered deals with such accuracy, selling from the top and buying from the bottom. The strongest indicator I have seen Thank you very much, Guner

rainwalker123
3424
rainwalker123 2023.12.25 21:18 
 

The indicator looks really brilliant. For 100USD it should have a Push notification. Keep up the good work. Before prejudicing a product @ miccaluko155, you should test it in long term. Especially the higher time frames, deliver brilliant signals, which you can combine also with your own strategys. Just have a look on the comments section how it works.

Guner Koca
4613
Respuesta del desarrollador Guner Koca 2024.01.21 17:50
dont miss the signals 1h and 4h timeframes.
when open position check the one upper time frames for where the trend goes.
dont forget press + button on terminal.zoom out.
Respuesta al comentario