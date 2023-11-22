Up Down v6
- Indicadores
- Guner Koca
- Versión: 15.0
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
en modo demo usar fecha para trabajar.
en la versión 13 de onda added.13.1 histograma y la línea de disparo puede ser changeble.
la onda puede ser 200-500. puede tener diferente señal en la onda 200
en la version 14 ema used.so puede ver mountly señales de gráficos también.
up-down indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo.
es conveniente también 1 m gráficos para todos los pares.
y mantener a largo camino a la señal.
no da demasiadas señales.
cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente bajara.
cuando el histograma azul cruza la linea de disparo es una señal bajista y el precio probablemente suba.
cuando las señales no se ven pulse el botón + en el terminal.
he añadido el valor c.por defecto es 2.7
tambien puede ajustar las senales con el valor c aumentando o disminuyendo como quiera de acuerdo al grafico.
este valor tiene que cambiar según el par que utilices.
ajuste el valor en periot diario o h4 periot a lugares arriba y abajo ha visto.
despues de eso, use el mismo valor c para ese par.
usted vera a veces la señal h4 a veces 15 m.diferentes periots.
cuando la señal se ha visto cualquier acto periot gráfico de acuerdo con ella.
este sistema es un tipo de aproximacion matematica a los precios para encontrar puntos alcistas y bajistas.
