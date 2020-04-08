Pivot Flow Pro

Pivot Flow Pro - Indicador de estructura de tendencia que identifica la dirección del mercado utilizando pivotes de máximos y mínimos para formar una banda dinámica alcista/bajista.

Indicador de estructura de tendencia sin repintado que identifica la dirección del mercado utilizando pivotes de máximos y mínimos promediados para formar una banda dinámica alcista/bajista, con señales confirmadas estrictamente en velas cerradas. Cuando el precio cierra por encima o por debajo de los niveles de pivote adaptables, el indicador cambia de tendencia e imprime una flecha de giro, mientras que los puntos de continuación resaltan los puntos de ruptura válidos en la dirección de la estructura actual, lo que le proporciona una visión clara y filtrada de los cambios de tendencia y del impulso de la tendencia.

MT4 Any Time Frame

Tasa de Ganancias del 93% y probado en vivo por más de 1 año.

Precio promocional, aumenta $50 USD cada 10 ventas!

!!! PRONTO...El EA MT4 hecho a partir de este indicador !!!



* Trading implica riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

Productos recomendados
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicadores
Fibonacci SR Indicator Este indicador dibuja las líneas de soporte y resistencia. El producto se basa en los niveles de retroceso y expansión de Fibonacci (Fibonacci Retracement and Extension levels). El indicador toma en consideración múltiples combinaciones de los niveles de Fibonacci y dibuja las líneas de soporte/resistencia. En sus cálculos el indicador utiliza los valores de las crestas y los valles construidos por el indicador ZigZag. Si hace falta, también se puede mostrar el ZigZag en e
FREE
Show Informations On Chart
Eugenio Bravetti
Indicadores
Utilidad para mostrar en los gráficos la información visual sobre: - una línea vertical al inicio de cada barra del marco temporal seleccionado - una línea vertical al comienzo de cada día - una línea vertical al inicio de cada semana - líneas verticales al inicio / final de las sesiones de negociación seleccionadas - precios de compra/venta, diferencial, valor monetario de cada punto (de 1 lote estándar) y último tick recibido". Puede activar/desactivar cada información y establecer el color d
FREE
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicadores
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse para trazar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes stop-loss y fijar precios objetivo. Los retrocesos de Fibonacci automáticos avanzados trazan automáticamente todos los niveles. Tiene muchas opciones para elegir. Por ejemplo, puede utilizar los tracements de otro marco de tiempo (MTF) en el gráfico actual, también puede elegir entre el nivel más cercano o menos cerca de dibujar los retrocesos. También puede añadir 2 n
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
EchoIndicatorMT4
Phongkrit Phattanawijak
Indicadores
Actualización de ECHO INDICATOR V2.2 Un indicador de alta calidad trabaja con la tendencia y el patrón. La herramienta es un buen asistente para los comerciantes utilizan varios niveles en el comercio. Cuando el precio se acerca a un nivel, el indicador produce una alerta de sonido y (o) notifica en un mensaje emergente, oa través de notificaciones push. Una gran herramienta de toma de decisiones para la apertura de órdenes. Se puede utilizar cualquier marco de tiempo y se puede personalizar.
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
Este indicador detectará patrones armónicos dibujados en el gráfico mediante métodos manuales y automáticos. Agrega tu comentario, por favor. Notas: El indicador tiene un panel de control y guardará cada configuración (gráfico y marco de tiempo). Puedes minimizarlo para tener más espacio en el gráfico y presionar el botón de cierre para ocultar todos los datos del indicador en el gráfico si prefieres trabajar con otras herramientas de análisis. Cuando uses este indicador y cambies las configurac
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
Indicadores
MultiFiboDynamicMT4 es un indicador potente y profesional para estimar los niveles de soporte y resistencia más importantes. La principal ventaja es que traza los niveles de Fibonacci en todos los marcos temporales simultáneamente, lo que permite al operador ver la imagen completa del posible movimiento del precio del instrumento de negociación. Ventajas del indicador El indicador es perfecto para scalping y el comercio de opciones binarias. Adecuado para principiantes y operadores experimentad
FREE
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Asesores Expertos
El EA más avanzado y completo para operar Trend Reversals/Pullbacks Es un EA muy rentable, para operar con rupturas de tendencias, y gestionar operaciones, take profit, stoploss, move to breakeven, y trailing stop. El "Reversal Monster EA " opera Reversal/Pullbacks cuando el precio actual del par retrocede a un nivel horizontal predefinido o línea de tendencia en el gráfico de divisas. La apertura de la posición puede ser inmediata tras el pullback a la línea de tendencia trazada o tras el cie
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Fibopro
Guo Sheng Zhao
Indicadores
Manual de Usuario del Indicador FiboPro 2.11 I. Visión General FiboPro 2.11 es un indicador dinámico de soporte/resistencia Fibonacci para MT4. Calcula múltiples niveles de Fibonacci a través de una línea central dinámica y volatilidad, mostrando intuitivamente las tendencias del mercado (alcista/bajista/lateral) e identificando señales de sobrecompra/sobreventa. Adecuado para divisas, futuros, acciones, etc., se recomienda para M15+ marcos de tiempo para evitar el ruido a corto plazo. II. Guía
TrendSign
Joel Protusada
Indicadores
El indicador tiene las siguientes características Tendencia Predictiva (Histograma) - utiliza un cálculo avanzado de probabilidad predictiva y estadística más regresión lineal para conocer la posible tendencia. Debe utilizarse con al menos 3 marcos temporales para una lectura más precisa de la tendencia: D1, H4, H1. En algunos casos (subjetivos), se puede utilizar M5 para una lectura más precisa. Velocidad (Línea de puntos) - La línea de puntos verde indica una velocidad de movimiento del precio
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Asesores Expertos
TradeLogic Pro - El EA MT4 avanzado para invertir a largo plazo TradeLogic Pro es un avanzado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 diseñado para aprovechar el poder de los desequilibrios de precios en los mercados de divisas. Si usted es un principiante o un operador profesional, TradeLogic Pro utiliza sofisticados análisis de mercado para identificar puntos de entrada de alto potencial, lo que le permite operar de manera más inteligente y más eficiente. ¿Cómo funciona TradeLogic Pro? El núcleo
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
RTSPattern
Tomas Belak
Indicadores
El indicador ofrece una alternativa superior al análisis de la acción de los precios. Permite identificar patrones normalizados, que luego se transforman en una representación gráfica para predecir futuros pasos dentro de una serie temporal. En la esquina superior izquierda, encontrará información sobre la precisión prevista de la predicción, determinada mediante un complejo cálculo MSQE. Dispone de flexibilidad para ajustar la ventana temporal, lo que facilita la validación del rendimiento del
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indicadores
Indicador de bandas de ondas de Fibonacci El indicador de bandas de ondas de Fibonacci utiliza los coeficientes de Fibonacci para crear bandas dinámicas en torno a una media móvil central. Estas bandas se derivan de ratios de Fibonacci clave (normalmente 38,2%, 50%, 61,8%) y se adaptan a la volatilidad del mercado, ofreciendo información sobre posibles zonas de soporte y resistencia. Características principales: Niveles Fibonacci: El indicador traza múltiples bandas por encima y por debajo de un
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
Leo Fibonacci
Dmitriy Zaytsev
Indicadores
El indicador está diseñado para determinar los niveles de Fibonacci. No repite/redibuja El nivel azul muestra el valor cero de Fibonacci (también es el nivel Pivot) Los niveles rojos muestran los niveles Fibonacci calculados (utilizados como punto de retroceso o de inversión) Detección automática de periodos (los periodos pueden introducirse manualmente) Método de cálculo de visualización ajustable. Ajustes BarsHistory - número de barras que se utilizarán para mostrar el indicador. Method - méto
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
Indicadores
Los retrocesos de Fibonacci son líneas de tendencia trazadas entre dos puntos significativos, normalmente entre mínimos y máximos absolutos, trazados en un gráfico. Las líneas horizontales que se cruzan se sitúan en los niveles de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci son herramientas útiles que ayudan a los operadores a identificar los niveles de soporte y resistencia. Con la información obtenida, pueden colocar órdenes, identificar niveles de stop-loss y fijar objetivos de precios. Aunque son
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Levels Market
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Niveles Mercado es una de las herramientas más simples, pero no menos eficaces de este. A partir de estos niveles se pueden construir puntos pivote, los niveles se construyen como significación estadística en un momento dado. Operar por niveles es un clásico en el trabajo de un trader. Puede utilizarlos como una estrategia de trading ya hecha o como un filtro adicional en su sistema de trading. En los ajustes puede especificar el desplazamiento para la construcción de niveles. Interpretación d
ExtraMovingPivots
Stanislav Korotky
Indicadores
Se trata de un indicador intradiario que utiliza fórmulas convencionales para los niveles diarios y semanales de pivote, resistencia y soporte, pero los actualiza dinámicamente barra a barra. Responde a la pregunta de cómo se comportarían los niveles de pivote si cada barra se considerara como la última barra del día. En cada momento, toma en consideración N últimas barras, donde N es el número de barras en un día (en 24 horas) o el número de barras en una semana - para niveles diarios y semanal
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indicadores
El uso de la calculadora de Fibonacci con las Ondas de Elliot puede generar resultados notables. Un trader puede utilizar estos niveles o ratios para encontrar operaciones de alta probabilidad con un stop loss muy pequeño. También puede utilizar estos ratios para encontrar extensiones de Ondas de Elliot y reservar beneficios cerca de esos niveles. Para los expertos en Ondas de Elliot, la calculadora de Fibonacci es una herramienta muy útil que puede ayudarles a calcular los niveles de extensión
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para operaciones scalping, así como para operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Algoritmo Dete
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. El concepto: la perspectiva de un general en el campo de batalla] Mientras no seas más que un "soldado de infantería" luchando contra el enemigo que tienes enfrente, no podrás seguir ganando en el comercio. SHOGUN Trade eleva su perspectiva de la guerra local a la de un "comandante" que observa todo el campo de batalla, que tiene control sobre siete marcos temporales simultáneamente, evalúa la madurez del merc
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indicadores
El indicador de tendencia Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit sigue perfectamente la tendencia, indica las zonas de búsqueda de entrada, señala las señales de entrada con flechas y también indica las zonas para fijar órdenes de mercado con líneas verticales. Un indicador excelente tanto para principiantes en el comercio Forex como para profesionales. Todas las líneas, flechas y alertas se pueden desactivar. Ver todos los parámetros del indicador en la captura de pantalla.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador SuperTrend AI es una novedosa forma de tender puentes entre el método de aprendizaje automático K-means clustering y los indicadores técnicos. En este caso, aplicamos la agrupación de K-Means al famoso indicador SuperTrend. USO Los usuarios pueden interpretar el trailing stop de SuperTrend AI de forma similar al indicador SuperTrend normal. El uso de factores mínimos/máximos más altos devolverá señales a más largo plazo. (imagen 1) Las métricas de rendimiento mostradas en cada se
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario