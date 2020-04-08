Pivot Flow Pro
- Indicadores
- Jose Pinto
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Pivot Flow Pro - Indicador de estructura de tendencia que identifica la dirección del mercado utilizando pivotes de máximos y mínimos para formar una banda dinámica alcista/bajista.
Indicador de estructura de tendencia sin repintado que identifica la dirección del mercado utilizando pivotes de máximos y mínimos promediados para formar una banda dinámica alcista/bajista, con señales confirmadas estrictamente en velas cerradas. Cuando el precio cierra por encima o por debajo de los niveles de pivote adaptables, el indicador cambia de tendencia e imprime una flecha de giro, mientras que los puntos de continuación resaltan los puntos de ruptura válidos en la dirección de la estructura actual, lo que le proporciona una visión clara y filtrada de los cambios de tendencia y del impulso de la tendencia.
MT4 Any Time Frame
Tasa de Ganancias del 93% y probado en vivo por más de 1 año.
Precio promocional, aumenta $50 USD cada 10 ventas!
!!! PRONTO...El EA MT4 hecho a partir de este indicador !!!