SuperScalp Pro MT4

SuperScalp Pro - Indicador de Supertendencia para MetaTrader 4

SuperScalp Pro es un potente indicador de scalping basado en la Supertendencia, mejorado con múltiples filtros técnicos y herramientas visuales para ayudar a los operadores a identificar fácilmente señales de COMPRA/VENTA de alta calidad en gráficos MT4. Además de trazar la Supertendencia, el indicador calcula automáticamente el SL/TP basándose en el ATR, muestra etiquetas de precios, dibuja líneas discontinuas de SL/TP y envía alertas (popup/email/push) cuando se cumplen todas las condiciones de trading.

La fuerza de SuperScalp Pro radica en su sistema de filtrado multicapa: combina EMA (Rápida/Lenta/Tendencia), pendiente de EMA, RSI, ADX/DI, ATR, filtro de volumen, límites de distancia de precios relativos a EMA (basados en ATR), y una detección opcional de divergencia MACD. Las señales sólo se activan cuando la Supertendencia "da la vuelta" y todos los filtros seleccionados se alinean, reduciendo significativamente las señales falsas - especialmente útil en plazos más pequeños diseñados para scalping.

La interfaz está diseñada para una mayor claridad: la línea de Supertendencia cambia de color según la dirección del mercado, las flechas de COMPRA/VENTA aparecen en la vela de señal exacta, las líneas discontinuas SL/TP se dibujan a través del gráfico y las etiquetas "SL / TP" se colocan con precisión en los niveles de precios correspondientes.

SuperScalp Pro ofrece una personalización avanzada de la estrategia: ajustar ATR_Period, ATR_Multiplier, multiplicador SL/TP basado en ATR, activar/desactivar la confirmación de cierre de vela (ConfirmOnClosedBar), filtro de mecha (Wick Filter), limitar la desviación del precio de la EMA/Supertendencia usando ATR, configurar ADX/DI, activar el filtro RSI, detección opcional de divergencia MACD... También puede limitar el número de barras entre dos señales (MinBarsBetweenSignals) o establecer un Probability_Threshold para recibir sólo señales de alta confianza.

El sistema de alertas inteligentes sólo le notifica cuando una nueva señal difiere de la anterior, incluyendo información completa sobre el precio, SL/TP y probabilidad. Esto reduce el spam de alertas y asegura que los operadores se centran en las señales más importantes.

Uso recomendado:

SuperScalp Pro funciona mejor en marcos temporales M1-M15 y pares de divisas de alta liquidez. Los marcos temporales superiores (H1-D1) siguen proporcionando señales estables si prefiere la precisión a la cantidad. Las pruebas han demostrado que M15 proporciona el mejor equilibrio entre la frecuencia de la señal y el rendimiento. Antes de operar en directo, los usuarios deben realizar pruebas retrospectivas y prospectivas en una cuenta de demostración para optimizar los parámetros de cada par. El indicador está diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y funciona de forma más eficaz cuando se combina con la gestión de riesgos y el análisis de marcos temporales múltiples.

Nota sobre la gestión del riesgo:

Los niveles SL/TP se basan en el ATR para adaptarse a la volatilidad, pero los usuarios deben comprobar el tamaño del lote y el riesgo por operación para ajustarse a las condiciones reales del mercado.

Versión SuperScalp Pro para MetaTrader 5 (MT5):

Si utiliza MT5, puede ver la versión compatible aquí:

SuperScalp Pro - MT5

Soporte al usuario:

Usted puede dejar comentarios o mensaje directamente en MQL5 para obtener asistencia con la configuración óptima y la orientación comercial.