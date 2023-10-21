TPSpro RFI Levels

4.85

INSTRUCCIONES RUS / INSTRUCCIONES ENG / Versión MT5

    Funciones principales:

    • ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores!

      • El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación.

    • LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para buscar puntos de entrada al activar una plantilla

      • Para mejorar la claridad visual, se ha añadido una función para mostrar zonas en las que se buscan puntos de entrada mediante inteligencia artificial.

    • Visualización de niveles/zonas de un período de tiempo superior (modo MTF)

      • Se añadió la función de mostrar niveles/zonas con un intervalo de tiempo mayor. Además, el indicador ha implementado la función de detección automática de tendencias ( TPSproTREND PRO ).

    • Un algoritmo profesional independiente, paso a paso, para operar

      • El algoritmo está diseñado para operar intradía tanto en la dirección de la tendencia como en contra de ella. Se proporcionan instrucciones detalladas para cada plantilla activa.

    • Funciona en diferentes marcos temporales
      • El indicador de niveles RFI de TPSpro se puede utilizar en cualquier intervalo de tiempo en el gráfico, desde minutos (M1) hasta meses (MN).
    • Alertas gráficas y sonoras
      • El indicador ofrece indicaciones gráficas y sonoras, lo que le permite estar al tanto de las señales para operar. También dispone de notificaciones a su teléfono móvil.
    • Escáner de plantillas activas simple y eficaz
      • Este es un escáner de patrones activos muy compacto que alerta y envía notificaciones automáticamente a su teléfono cuando los patrones se activan en todos los intervalos de tiempo en una dirección.
    • Para expertos y principiantes

      • Una guía de video paso a paso y las instrucciones le explicarán cómo trabajar con el indicador utilizando un ejemplo específico, incluso si lo está haciendo por primera vez.

      Con este indicador podrás:

      • - Es fácil determinar niveles para los puntos de entrada al mercado tanto a favor como en contra de la tendencia.
      • - Determinar objetivos (puntos de salida) con alta precisión en cualquier período de tiempo.
      • - Incluir niveles (RFI) de un marco temporal superior - Modo MTF.
      • - Sólo tres plantillas para determinar la prioridad para el trading.

      Teclas de acceso rápido:

      • R-   Mostrar todos los niveles de RFI en el historial
      • Z-   Ocultar/mostrar panel
      • Yo   - Visualización del inicio de los niveles (modo MTF-2)
      Comentarios 31
      kola1i
      51
      kola1i 2025.03.16 15:36 
       

      Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!

      Денис Селезнев
      334
      Денис Селезнев 2025.02.07 18:35 
       

      Это действительно фантастический и уникальный продукт! Он значительно повышает уверенность в торговле. Индикатор содержит огромное количество информации, но при этом прост в использовании. Настоятельно рекомендую его всем! Отличная поддержка и частые обновления с новыми функциями — это огромный плюс. Спасибо!

      Marcel Iacovisin
      204
      Marcel Iacovisin 2025.02.05 18:08 
       

      Я приобрел оба индикатора ищо на стадий разработке толка в начало. За это время индикатор очени силна изминилзя дабивилоси новые функций для упрашение работы. Филтр, статистика , сканер .... ребята очени силна работает над улучшение индикатора. Рекамедую всем приобрести не пажелеете. Я считаю самые лучшее идикаторы каторый я встречял .

