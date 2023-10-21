TPSpro RFI Levels
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versión: 5.5
- Actualizado: 7 abril 2025
- Activaciones: 10
INSTRUCCIONES RUS / INSTRUCCIONES ENG / Versión MT5
Funciones principales:
- ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores!
- LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para buscar puntos de entrada al activar una plantilla
El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación.
Para mejorar la claridad visual, se ha añadido una función para mostrar zonas en las que se buscan puntos de entrada mediante inteligencia artificial.
- Visualización de niveles/zonas de un período de tiempo superior (modo MTF)
Se añadió la función de mostrar niveles/zonas con un intervalo de tiempo mayor. Además, el indicador ha implementado la función de detección automática de tendencias ( TPSproTREND PRO ).
- Un algoritmo profesional independiente, paso a paso, para operar
El algoritmo está diseñado para operar intradía tanto en la dirección de la tendencia como en contra de ella. Se proporcionan instrucciones detalladas para cada plantilla activa.
- Funciona en diferentes marcos temporales El indicador de niveles RFI de TPSpro se puede utilizar en cualquier intervalo de tiempo en el gráfico, desde minutos (M1) hasta meses (MN).
- Alertas gráficas y sonoras El indicador ofrece indicaciones gráficas y sonoras, lo que le permite estar al tanto de las señales para operar. También dispone de notificaciones a su teléfono móvil.
- Escáner de plantillas activas simple y eficaz Este es un escáner de patrones activos muy compacto que alerta y envía notificaciones automáticamente a su teléfono cuando los patrones se activan en todos los intervalos de tiempo en una dirección.
- Para expertos y principiantes
Una guía de video paso a paso y las instrucciones le explicarán cómo trabajar con el indicador utilizando un ejemplo específico, incluso si lo está haciendo por primera vez.
Con este indicador podrás:
- - Es fácil determinar niveles para los puntos de entrada al mercado tanto a favor como en contra de la tendencia.
- - Determinar objetivos (puntos de salida) con alta precisión en cualquier período de tiempo.
- - Incluir niveles (RFI) de un marco temporal superior - Modo MTF.
- - Sólo tres plantillas para determinar la prioridad para el trading.
Teclas de acceso rápido:
- R- Mostrar todos los niveles de RFI en el historial
- Z- Ocultar/mostrar panel
- Yo - Visualización del inicio de los niveles (modo MTF-2)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!