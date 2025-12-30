ICT Donchian Smart Mony Structure Indicator in MT4

Indicador ICT Donchian Smart Money Structure para MetaTrader 4

El indicador ICT Donchian Smart Money Structure combina el canal de Donchian, la estructura de mercado basada en pivotes y los principios de negociación institucional para analizar y mostrar la acción del precio de forma dinámica en el gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a interpretar los cambios estructurales del mercado con mayor precisión.

Las señales de cambio de carácter (CHoCH ) se marcan con líneas rojas, indicando un posible cambio en la dirección de la tendencia. Estas señales van seguidas de formaciones en zigzag que trazan las oscilaciones internas de los precios y revelan la microestructura del mercado. Cuando el impulso direccional continúa, aparecen líneas de color azul claro para confirmar una ruptura de la estructura (BOS), validando el sesgo de la tendencia emergente.

El indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar entradas de operaciones precisas mediante el análisis de las reacciones de los precios en torno a niveles estructurales clave.

Especificaciones del indicador ICT Donchian Smart Money Structure



Categoría Detalles Clasificación Niveles y Zonas - Smart Money - ICT Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Avanzado Tipo de Indicador Breakout / Reversión Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador

Utilizando un sistema de pivotes de 20 barras, el indicador ICT Donchian Smart Money Structure identifica zonas críticas de inversión estructural, mostradas como niveles horizontales o angulares. Cuando dos o tres pivotes se rompen consecutivamente, se activa una ruptura de estructura (BOS ), lo que indica un fuerte impulso y una ruptura de la estructura anterior del mercado.

Este comportamiento suele reflejar la participación institucional y pone de relieve los momentos en que el precio pasa a una nueva fase direccional.

Escenario de tendencia alcista

En el ejemplo del marco temporal de 5 minutos del XAU/USD, el mercado es inicialmente bajista. Una vela alcista fuerte rompe por encima del máximo menor más reciente dentro del rango inferior, activando una señal CHoCH marcada por una línea roja.

Cuando el precio forma un máximo más alto sin crear un mínimo más bajo, aparece un marcador BOS azul claro, confirmando el inicio de una tendencia alcista. Cuando el precio se mueve más allá de múltiples niveles pivote de 20 barras, se forma un desequilibrio estructural. El siguiente retroceso representa una fase de acumulación, en la que el indicador destaca una zona de compra con descuento.

Escenario de tendencia bajista

Este ejemplo muestra el par AUD/CAD en un entorno bajista. A medida que el impulso alcista se debilita, la ruptura de un mínimo menor reciente activa una señal CHoCH, lo que sugiere un posible cambio de tendencia.

Una vez que se establece un mínimo inferior, aparece la línea azul claro BOS, que confirma la estructura bajista del mercado. Tras la ruptura de los pivotes de soporte clave y la aparición de un hueco estructural, el precio entra en una fase de retroceso. El indicador identifica entonces una zona de venta cerca de los niveles estructurales recientemente superados.

Configuración del indicador



El indicador ofrece opciones flexibles de personalización:

Mostrar DonChain : Activa o desactiva la visualización del Canal Donchian.

Mostrar SMC : Activa o desactiva los elementos de la Estructura de Dinero Inteligente .

Consejo: Los operadores que busquen un diseño de gráfico limpio y minimalista pueden desactivar el Canal Donchian y centrarse únicamente en las señales basadas en la estructura.

Conclusión



El Indicador de Estructura de Dinero Inteligente Donchian de ICT es una herramienta avanzada de análisis de la estructura del mercado construida sobre los Conceptos de Dinero Inteligente dentro del marco de ICT. Al integrar CHoCH, BOS, rupturas de pivote y desequilibrios estructurales, ayuda a los operadores a identificar inversiones de tendencia, cambios de impulso y zonas de entrada de alta probabilidad.

Mediante el uso combinado de la estructura fractal del mercado y la dinámica del Canal de Donchian, este indicador proporciona una visión clara y estructurada de la fortaleza del mercado y del sesgo direccional en todos los mercados.