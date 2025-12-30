ICT Donchian Smart Mony Structure Indicator in MT4

Indicador ICT Donchian Smart Money Structure para MetaTrader 4

El indicador ICT Donchian Smart Money Structure combina el canal de Donchian, la estructura de mercado basada en pivotes y los principios de negociación institucional para analizar y mostrar la acción del precio de forma dinámica en el gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a interpretar los cambios estructurales del mercado con mayor precisión.

Las señales de cambio de carácter (CHoCH ) se marcan con líneas rojas, indicando un posible cambio en la dirección de la tendencia. Estas señales van seguidas de formaciones en zigzag que trazan las oscilaciones internas de los precios y revelan la microestructura del mercado. Cuando el impulso direccional continúa, aparecen líneas de color azul claro para confirmar una ruptura de la estructura (BOS), validando el sesgo de la tendencia emergente.

El indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar entradas de operaciones precisas mediante el análisis de las reacciones de los precios en torno a niveles estructurales clave.

Especificaciones del indicador ICT Donchian Smart Money Structure

Categoría

Detalles

Clasificación

Niveles y Zonas - Smart Money - ICT

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Avanzado

Tipo de Indicador

Breakout / Reversión

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Intradía

Mercado

Todos los mercados

Visión general del indicador

Utilizando un sistema de pivotes de 20 barras, el indicador ICT Donchian Smart Money Structure identifica zonas críticas de inversión estructural, mostradas como niveles horizontales o angulares. Cuando dos o tres pivotes se rompen consecutivamente, se activa una ruptura de estructura (BOS ), lo que indica un fuerte impulso y una ruptura de la estructura anterior del mercado.

Este comportamiento suele reflejar la participación institucional y pone de relieve los momentos en que el precio pasa a una nueva fase direccional.

Escenario de tendencia alcista

En el ejemplo del marco temporal de 5 minutos del XAU/USD, el mercado es inicialmente bajista. Una vela alcista fuerte rompe por encima del máximo menor más reciente dentro del rango inferior, activando una señal CHoCH marcada por una línea roja.

Cuando el precio forma un máximo más alto sin crear un mínimo más bajo, aparece un marcador BOS azul claro, confirmando el inicio de una tendencia alcista. Cuando el precio se mueve más allá de múltiples niveles pivote de 20 barras, se forma un desequilibrio estructural. El siguiente retroceso representa una fase de acumulación, en la que el indicador destaca una zona de compra con descuento.

Escenario de tendencia bajista

Este ejemplo muestra el par AUD/CAD en un entorno bajista. A medida que el impulso alcista se debilita, la ruptura de un mínimo menor reciente activa una señal CHoCH, lo que sugiere un posible cambio de tendencia.

Una vez que se establece un mínimo inferior, aparece la línea azul claro BOS, que confirma la estructura bajista del mercado. Tras la ruptura de los pivotes de soporte clave y la aparición de un hueco estructural, el precio entra en una fase de retroceso. El indicador identifica entonces una zona de venta cerca de los niveles estructurales recientemente superados.

Configuración del indicador

El indicador ofrece opciones flexibles de personalización:

  • Mostrar DonChain: Activa o desactiva la visualización del Canal Donchian.
  • Mostrar SMC: Activa o desactiva los elementos de la Estructura de Dinero Inteligente .

Consejo: Los operadores que busquen un diseño de gráfico limpio y minimalista pueden desactivar el Canal Donchian y centrarse únicamente en las señales basadas en la estructura.

Conclusión

El Indicador de Estructura de Dinero Inteligente Donchian de ICT es una herramienta avanzada de análisis de la estructura del mercado construida sobre los Conceptos de Dinero Inteligente dentro del marco de ICT. Al integrar CHoCH, BOS, rupturas de pivote y desequilibrios estructurales, ayuda a los operadores a identificar inversiones de tendencia, cambios de impulso y zonas de entrada de alta probabilidad.

Mediante el uso combinado de la estructura fractal del mercado y la dinámica del Canal de Donchian, este indicador proporciona una visión clara y estructurada de la fortaleza del mercado y del sesgo direccional en todos los mercados.


Otros productos de este autor
Market structure indicator bos choch for MT5
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT5 El Indicador de Estructura de Mercado (BOS-CHOCH) es una herramienta de estilo ICT construida para MetaTrader 5 (MT5). Identifica tanto eventos primarios como secundarios de Cambio de Carácter (CHOCH) y Rupturas de Estructura (BOS) a través de múltiples niveles, haciéndolo altamente valioso para los operadores ICT y Smart Money. Al simplificar el análisis del comportamiento de los precios, este indicador mejora la interpretación de la estructura d
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5 El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación. Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valo
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, C
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión. Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de riesgo y recompensa MT4 El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) , al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R. En el gráfico, los
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT4 La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo: Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 En el mundo del trading, es esencial identificar los desequilibrios de precios y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. El indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 es una poderosa herramienta que ayuda a los operadores a detectar estas oportunidades con precisión. Un FVG representa una brecha en el mercado que se produce cuando el precio se mueve bruscamente, dejando un área donde la oferta y la demanda están fuera de equili
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Risk to Reward Ratio Múltiples Órdenes MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 es un indicador dedicado de MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a controlar con precisión la relación entre los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) en tiempo real. Cuando se abre una operación en MT4 con SL y TP definidos, esta herramienta calcula la distancia entre estos niveles en relación con el precio de entrada y muestra la relación riesgo/recompensa en la esquina superior izquierda d
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador ZigZag para MetaTrader 4 El indicador ZigZag en MetaTrader 4 es ampliamente utilizado para la identificación de máximos y mínimos significativos, conocidos como puntos de pivote, directamente en el gráfico de precios. Al marcar pivotes mayores y menores , ayuda a los operadores a reconocer posibles zonas de inversión y a comprender la estructura general del mercado. Cada pivote se etiqueta como HH, HL, LH o LL , lo que facilita la detección de las tendencias dominantes, así como los mo
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloqueo de Órdenes para ICT y Smart Money Trading en MT4 El indicador de bloque de órdenes es una herramienta importante para los operadores que utilizan los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca las zonas de precios clave donde es probable que se posicionen las órdenes institucionales, ayudando a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y niveles de reacción fuertes. Los bloques de órdenes alc
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT4 El Indicador de Estructura de Mercado BOS-CHOCH es una herramienta inspirada en las TIC desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñada para ayudar a los operadores que siguen metodologías TIC a identificar cambios en las tendencias dominantes y secundarias del mercado. Al señalar las rupturas estructurales y los cambios en el carácter del mercado, este indicador mejora el análisis técnico y permite tomar decisiones de negociación más precisa
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asistente de Gestión de Operaciones Expert TF MT4 El Asistente de Gestión de Operaciones es un Asesor Experto (EA) especializado diseñado para agilizar la asignación de capital y reforzar el control de riesgos dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA ofrece un panel de control intuitivo en pantalla que permite una ejecución fluida de las operaciones, una mejor gestión del riesgo y una distribución eficiente del capital. También incluye funciones automatizadas esenciales como el ajuste
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloque de Órdenes Refinado MetaTrader 4 El indicador Refined Order Block (OBR ) es una herramienta especializada diseñada para los operadores que siguen las metodologías ICT y Smart Money (SMC) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca los bloques de órdenes alcistas en verde y los bloques de órdenes bajistas en marrón, ayudando a los operadores a identificar las zonas críticas del mercado. Las zonas de bloques de órdenes son áreas de precios clave donde las órden
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT4 El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4 . Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas. Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados. Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operacion
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4 El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas. Con siete módulos de configuración dedi
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4 El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money. Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo. Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo,
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple. Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una z
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4 El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automati
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4 El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4 , diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas . Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo. Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4 El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money . Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico , permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados) . Especificaciones del indicador de canal FVG Las especificaciones del i
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4 El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4 , basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD . Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo. Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers , proporcionando puntos de entra
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) . Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario