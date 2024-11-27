Aurum AI mt5

Panel premium completamente renovado y adaptado a todas las resoluciones de pantalla

Sistema ampliado de protección de operaciones

Potente filtro de noticias basado en Forex Factory

Dos filtros adicionales para una detección de señales más precisa

Mejora en la optimización, velocidad y estabilidad general del sistema

Función segura de Recovery después de operaciones con pérdida

Tema del gráfico actualizado en estilo premium

Opera estrictamente en la dirección de la tendencia, sin suposiciones

Sin martingala, sin grids y sin esquemas peligrosos de gestión de posiciones

Protección estricta en cada operación: Stop Loss y Take Profit siempre activos

Configuración extremadamente sencilla: instalar y empezar a operar

Apto para Prop Firms y cuentas de trading exigentes

Probado con un año completo de trading real, no solo backtests

Par de trading: XAU/USD (Oro)

Timeframe: M5

Depósito mínimo: desde $100 para 0.01 lotes

Broker: cualquier broker fiable

Tipo de cuenta: Standard, ECN y otros

VPS: opcional, para funcionamiento estable 24/7

A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta.Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable.Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading.Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran actualización:Aurum es un asesor experto profesional diseñado para una operativa estable y segura en el mercado del oro. Funciona con una lógica clara, utilizando análisis de tendencia y un estricto control del riesgo.El asesor no utiliza métodos de trading peligrosos: sin grids, sin martingala y sin promedios agresivos.Cada operación está protegida con Stop Loss y se respeta estrictamente el principio: “una señal — una operación”.Descuento — 40%Solo 3 copias disponibles al precio de $300Como bono, recibirá el asesor exclusivo GoldPrime AI, basado en un sistema de fractales.GoldPrime AI no está disponible para la venta pública y se entrega únicamente a los compradores de Aurum.Después de la compra, simplemente contácteme y le enviaré el asesor de regalo.1. Abra el gráfico de XAU/USD (Oro).2. Seleccione el timeframe M5.3. Elija el método de gestión del volumen:— lote fijo;— o cálculo automático del riesgo.Después de esto, el asesor queda completamente listo para operar.Aurum es una herramienta para el trading sistemático y el control estricto del riesgo.El proyecto evoluciona constantemente: supervisamos el rendimiento real, mejoramos la lógica, aumentamos la estabilidad y publicamos actualizaciones de forma regular.No es un producto de una sola vez, es un asesor con futuro.